Защитник «Бенфики» может перейти в «Реал»

Защитник «Бенфики» Алехандро Гримальдо попал в сферу интересов «Реала».
Трансфер может произойти ближайшим летом. «Ювентус», «Ньюкасл» и «Лидс» также претендуют на игрока.
В текущем сезоне чемпионата Португалии футболист провел 20 матчей, забил 2 гола и отдал 6 голевых передач.
12 последних матчей под эгидой ЛЧ - 0 поражений...
Настоящий образец "клуба-фермы"...
Двух парней уже продали в сезоне на "Остров лишних денег" более чем за 200 млн.....и ещё продадут...
12 последних матчей под эгидой ЛЧ - 0 поражений...
Настоящий образец "клуба-фермы"...
Двух парней уже продали в сезоне на "Остров лишних денег" более чем за 200 млн.....и ещё продадут...