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Защитник «Бенфики» может перейти в «Реал»

сегодня, 13:54

Защитник «Бенфики» Алехандро Гримальдо попал в сферу интересов «Реала».

Трансфер может произойти ближайшим летом. «Ювентус», «Ньюкасл» и «Лидс» также претендуют на игрока.

В текущем сезоне чемпионата Португалии футболист провел 20 матчей, забил 2 гола и отдал 6 голевых передач.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:28
Нынешняя Бенфика - огонь....
12 последних матчей под эгидой ЛЧ - 0 поражений...
Настоящий образец "клуба-фермы"...

Двух парней уже продали в сезоне на "Остров лишних денег" более чем за 200 млн.....и ещё продадут...
bv4e882c3jd9
bv4e882c3jd9
сегодня в 14:58
Это ещё раз подтвердит, что Португалия - самая транзитная страна в Европе для будущих звёзд. Единственная нетипичность этого случая в том, что транзит у игрока будет к себе на родину
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:27
Я думаю что лишним бы точно не оказался. А до лето может ещё что нибудь произойдёт.
Гость
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