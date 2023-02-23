Защитник «Бенфики» может перейти в «Реал»

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сегодня, 13:54

Защитник «Бенфики» попал в сферу интересов «Реала».

Трансфер может произойти ближайшим летом. «Ювентус», «Ньюкасл» и «Лидс» также претендуют на игрока.

В текущем сезоне чемпионата Португалии футболист провел 20 матчей, забил 2 гола и отдал 6 голевых передач.