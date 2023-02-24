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Карасёв рассудит «Краснодар» и ЦСКА. Назначения на матчи 1/4 финала Кубка

сегодня, 15:49

Назначены арбитры на ответные матчи 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

27 февраля, понедельник

«Урал»– «Ростов»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Константин Шаламберидзе.

«Спартак»– «Локомотив»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Евгений Турбин; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Дмитрий Мосякин; AVAR-2 – Роман Сафьян.

28 февраля, вторник

«Краснодар» – ЦСКА: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Роман Усачев; резервный судья – Алексей Амелин; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Николай Богач.

1 марта, среда

«Динамо» – «Крылья Советов»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Андрей Веретешкин; AVAR-2 – Андрей Фисенко.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 17:16
В чудеса не верю, вряд ли Быки смогут победить со счётом 4:0.
Верю в объективное судейство Карасёва. Удачи ЦСКА.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 17:10
Интересная и полезная Информация.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:54
Карасев будет просто отдыхать. Итог противостояния то известен.
m6rap63uun5v
m6rap63uun5v ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 16:27
Зачем так говорить.... Рано
LOpp
LOpp
сегодня в 16:14
Поздравляю цска с выходом в следующий раунд
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