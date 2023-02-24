Карасёв рассудит «Краснодар» и ЦСКА. Назначения на матчи 1/4 финала Кубка

Назначены арбитры на ответные матчи 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.
27 февраля, понедельник
«Урал»– «Ростов»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Константин Шаламберидзе.
«Спартак»– «Локомотив»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Евгений Турбин; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Дмитрий Мосякин; AVAR-2 – Роман Сафьян.
28 февраля, вторник
«Краснодар» – ЦСКА: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Роман Усачев; резервный судья – Алексей Амелин; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Николай Богач.
1 марта, среда
«Динамо» – «Крылья Советов»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Андрей Веретешкин; AVAR-2 – Андрей Фисенко.
Верю в объективное судейство Карасёва. Удачи ЦСКА.
Верю в объективное судейство Карасёва. Удачи ЦСКА.