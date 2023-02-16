В РФС заявили, что российские судьи лучше, чем игроки. Не факт

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сегодня, 17:25

Вся футбольная система не мирового уровня.

Арбитров поставили выше, чем футболистов

Страшно представить, сколько футболистов воспитали бы в Португалии за деньги на РПЛ . «Бенфика» и «Порту» богатые, ведь зарабатывали на трансферах, но остальные местные клубы намного скромнее. Что не мешает учить будущих звезд футбола. В РПЛ тоже очевиден финансовый отрыв «Зенита», но в целом государственных вложений в футбол было неприлично много.

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев критикует школу игроков за неэффективность? Полностью поддерживаем. Ремарка, что клубы РПЛ не ставили задачу найти молодого парня за копейки и продать за огромные деньги, тоже принимается. Огромная ошибка, результат которой – банкротства множества клубов. Но главная мысль главы арбитров другая:

Я убежден, что наши судьи лучше, чем наши игроки. У нас не так много топовых российских футболистов. А наша судейская система дала таких арбитров, как Карасёв, Безбородов и так далее. В нашей индустрии судьи лучше игроков, менеджеров и всех остальных.

Во-первых, топовых российских футболистов пока нет. Головин на пороге. Захарян и Сафонов на подходе, если четко заиграют в топ-5 в ближайшие годы. Но того же Миранчука мировой элитой не назовет даже Юрий Павлович Семин, невзирая на теплые отношения с футбольным внучком. Во-вторых, Каманцев сам остановился после двух фамилий арбитров, продолжить список некем.

Карасев – элитный рефери, а Безбородов – феномен. Человек с ужасной репутацией вдруг взялся за голову, красиво завершит карьеру. Владислав судит лучше всех больше года. А вот Кукуяна, Левникова, Иванова и Кукуляка занести в список элитных арбитров мирового класса пока нельзя. Так что в российской футбольной индустрии судьи не лучше, чем игроки, менеджеры, агенты и тренеры.

Хотя бы потому, что несколько лет назад, когда в УЕФА и ФИФА спокойно могли набирать рефери РФС для работы в решающих матчах крупных турниров, то обходили их стороной. Пусть результаты работы полиграфов объяснят, почему Чеферин и Инфантино, а самое главное – глава судейских комитетов УЕФА и ФИФА Коллина, так поступали.

Футбольное судейство в невероятном упадке

Легко выделяться среди слабых. Например, среди российских арбитров есть парочка талантливых мастеров VAR , даже лучше, чем в топ-5. Но видим по последним печальным событиям в АПЛ , что футбольное судейство переживает худший кризис за много лет. Хотя пока нет прямых обвинений в подкупах, как в прошлом веке в Европе, есть бездарные рефери на службе у одиозного Уэбба.

В АПЛ не нашлось людей нарисовать линии офсайдов, то сложно вечно критиковать рефери из РПЛ именно за мелкие ошибки. Также видели безобразное качество судейства на чемпионате мира. Дополнительно представляем, как вели себя начальники арбитров в Италии и Испании. Во втором случае вице-президент судейского комитета взял у «Барселоны» 1.4 млн евро.

Также видим много нестыковок в трактовке одинаковых правил. Оказывается, можно отбить мяч рукой, и если после этого она коснулась газона, то рефери не назначит пенальти. Сам факт, что арбитры всего мира с огромным опытом позволяют так бездарно уточнять правила, ведь формулировки размытые и постоянно меняются, говорит о том, насколько они безынициативные и слабые.

Возможно, в мире не осталось ни одного рефери мирового класса по сравнению с игроками. Мбаппе может вырасти в планету. Сложно найти молодого судью похожего калибра. Карасев и Берзбородов, кстати, тоже ветераны, так что их надо сравнивать с Жирковым и Акинфеевым. Способны ли в РФС в условиях изоляции прокачать новое поколение молодых рефери? Есть сомнения.

Судьи пытаются прогрессировать и развиваться

Российские рефери точно не такие ленивые, как многие футболисты РПЛ . С дисциплиной дела обстоят лучше, хотя на любых сборах есть люди, которые проваливают физические тесты. Но мотивация присутствует. А вот футболистов развратили деньги. Часто не нужно стараться, если агент выбил жирный контракт. Можно развлекаться и тратить миллионы. У арбитров зарплаты кратно ниже, им надо пахать.

Каманцев заявил о среднем доходе рефери в 400 тысяч рублей в месяц. Неплохо для футбольного рефери в чемпионате уровня РПЛ . Куда выше того, что было. Точно условия лучше, чем у простых работяг в городах, откуда рефери родом. С такой зарплатой можно начать семейный бизнес в провинции, чтобы обрести финансовую независимость на будущем, посвящая больше времени подготовке.

Футбольный судья – неблагодарная работа. Но и желающих немало. Во-первых, из-за денег. Во-вторых, потому что часть молодых арбитров – жулики. Глава судейского комитета прямо сказал, что ловили рефери в низших лигах на манипуляциях со ставками. В РПЛ доказать криминал сложнее, этим должны заниматься правоохранители, но все видели, как отдельные рефери теряли доверие главы РФС .

Сигнал остальным, и вряд ли наказали хоть одного святого. Одновременно с плюсами видны минусы. Нет борьбы за еврокубки, следовательно, нет смысла особо чудить в арбитраже. Второе и восьмое места одинаковые. Эту паузу молодые футболисты должны потратить, чтобы играть в удовольствие и оказаться в топ-5, как Головин и Миранчук. А начальникам арбитров пора искать талантов.