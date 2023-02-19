Гвардиола получил жёлтую карточку в матче с «Ноттингемом» за споры с рефери

Стало известно, за что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола получил предупреждение в матче АПЛ против «Ноттингем Форест» (1:1).
В одном из эпизодов встречи нападающий «горожан» Эрлинг Холанд упал в штрафной, требуя пенальти. После просмотра VAR арбитр принял решение не назначать одиннадцатиметровый.
Гвардиола подошёл к четвёртому судье, чтобы получить объяснение, почему пенальти не был назначен. Пеп заявлял, что Холанд не мог сам упасть и симулировать. За споры с рефери Гвардиола получил жёлтую карточку.
Надоть его удалять в "подтрибунное помещение" и там пусть по ВАРу смотрит игру!
(И чёткие повторы разглядит...))
Надоть его удалять в "подтрибунное помещение" и там пусть по ВАРу смотрит игру!
(И чёткие повторы разглядит...))