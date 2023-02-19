Гвардиола получил жёлтую карточку в матче с «Ноттингемом» за споры с рефери

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сегодня, 12:35

Стало известно, за что главный тренер «Манчестер Сити» получил предупреждение в матче АПЛ против «Ноттингем Форест» (1:1).

В одном из эпизодов встречи нападающий «горожан» упал в штрафной, требуя пенальти. После просмотра VAR арбитр принял решение не назначать одиннадцатиметровый.

Гвардиола подошёл к четвёртому судье, чтобы получить объяснение, почему пенальти не был назначен. Пеп заявлял, что Холанд не мог сам упасть и симулировать. За споры с рефери Гвардиола получил жёлтую карточку.