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Гвардиола получил жёлтую карточку в матче с «Ноттингемом» за споры с рефери

сегодня, 12:35
Ноттингем ФорестЛоготип футбольный клуб Ноттингем Форест1 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Стало известно, за что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола получил предупреждение в матче АПЛ против «Ноттингем Форест» (1:1).

В одном из эпизодов встречи нападающий «горожан» Эрлинг Холанд упал в штрафной, требуя пенальти. После просмотра VAR арбитр принял решение не назначать одиннадцатиметровый.

Гвардиола подошёл к четвёртому судье, чтобы получить объяснение, почему пенальти не был назначен. Пеп заявлял, что Холанд не мог сам упасть и симулировать. За споры с рефери Гвардиола получил жёлтую карточку.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 15:09
Нервишки у Пепа серьёзно пошаливают.
112910415
112910415
сегодня в 14:54
дебошир должен быть наказан
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 13:22
Лысый попутал берега опять!!!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 13:05
Хосеп всегда давит на судей.
Надоть его удалять в "подтрибунное помещение" и там пусть по ВАРу смотрит игру!
(И чёткие повторы разглядит...))
Futurista
Futurista
сегодня в 12:43
Надо было красную дать лысому для профилактики...
agent Smith
agent Smith
сегодня в 12:40
Я думаю, ему от этого ни холодно ни жарко.
chpc3cykyudc
chpc3cykyudc
сегодня в 12:39
Он очень часто спорит с судьями
Гость
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