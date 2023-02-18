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Безбородов рассудит «Локомотив» и «Спартак» в Кубке России

сегодня, 15:19

Назначены арбитры на матчи 1/4 финала Кубка России.

Путь РПЛ

22 февраля, среда

«Ростов» – «Урал»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Максим Ковалев, Владимир Миневич; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Арам Петросян; AVAR-2 – Сергей Чебан.

«Локомотив» – «Спартак»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Павел Шадыханов; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Егор Болховитин; AVAR-2 – Роман Галимов.

23 февраля, четверг

«Крылья Советов» – «Динамо»: судья – Артём Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Андрей Образко; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Екатерина Курочкина; AVAR-2 – Евгений Буланов.

ЦСКА – «Краснодар»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Варанцо Петросян; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Антон Кобзев; AVAR-2 – Артур Фёдоров.

Путь регионов

25 февраля, суббота

«Волга» – «Зенит»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Алексей Воронцов, Михаил Иванов; резервный судья – Рафаэль Шафеев.

26 февраля, воскресенье

«Акрон» – «Торпедо»: судья – Артём Любимов, ассистенты судьи – Роман Милюченко, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Игорь Панин; AVAR – Александр Богданов.

«Уфа» – «Ахмат»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Валентин Мурашов; резервный судья – Сергей Чебан.

27 февраля, понедельник

«Звезда» – «Пари НН»: судья – Антон Фролов, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Денис Березнов; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Илья Елеференко.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 20:08
Соскучился я по российскому футболу, главное, чтобы погода не подвела
ermak6848
ermak6848
сегодня в 18:37
Свисток ему в зубы..
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 16:56
Не повезло Безбородову, по любому крайний будет.
Сп62
Сп62
сегодня в 16:53
А ВАР значит не на всех матчах будет? Думаю, что можно было бы применять его в усечённом виде, где нет соответствкющего оборудования.
rhskmz
rhskmz
сегодня в 16:45
Самое смешное матч в Ульяновске ....
Снега навалило полметра за ночь, мороз -15, во что они играть будут ?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 16:17
Опять Кукуян ЦСКА судит. Какой-то нездоровый конценсус. Взаимопонимание, асисай..).
lotsman
lotsman
сегодня в 15:47
Начинаются серьёзные игры.))
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 15:31
Тревожное назначение...)
Брулин
Брулин
сегодня в 15:22
Наши арбитры лучше наших игроков...
и тем не менее, зрители приходят посмотреть на наших игроков а Карасёва и Безбородова предпочтут вовсе не замечать... но не получается
Гость
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