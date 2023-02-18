Безбородов рассудит «Локомотив» и «Спартак» в Кубке России

Назначены арбитры на матчи 1/4 финала Кубка России.
Путь РПЛ
22 февраля, среда
«Ростов» – «Урал»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Максим Ковалев, Владимир Миневич; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Арам Петросян; AVAR-2 – Сергей Чебан.
«Локомотив» – «Спартак»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Павел Шадыханов; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Егор Болховитин; AVAR-2 – Роман Галимов.
23 февраля, четверг
«Крылья Советов» – «Динамо»: судья – Артём Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Андрей Образко; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Екатерина Курочкина; AVAR-2 – Евгений Буланов.
ЦСКА – «Краснодар»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Варанцо Петросян; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Антон Кобзев; AVAR-2 – Артур Фёдоров.
Путь регионов
25 февраля, суббота
«Волга» – «Зенит»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Алексей Воронцов, Михаил Иванов; резервный судья – Рафаэль Шафеев.
26 февраля, воскресенье
«Акрон» – «Торпедо»: судья – Артём Любимов, ассистенты судьи – Роман Милюченко, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Игорь Панин; AVAR – Александр Богданов.
«Уфа» – «Ахмат»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Валентин Мурашов; резервный судья – Сергей Чебан.
27 февраля, понедельник
«Звезда» – «Пари НН»: судья – Антон Фролов, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Денис Березнов; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Илья Елеференко.
Снега навалило полметра за ночь, мороз -15, во что они играть будут ?
Снега навалило полметра за ночь, мороз -15, во что они играть будут ?
и тем не менее, зрители приходят посмотреть на наших игроков а Карасёва и Безбородова предпочтут вовсе не замечать... но не получается
и тем не менее, зрители приходят посмотреть на наших игроков а Карасёва и Безбородова предпочтут вовсе не замечать... но не получается