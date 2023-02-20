Судьи испортили борьбу за титул. Команда Уэбба убивает сезон в АПЛ

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сегодня, 20:48

Рефери грубо и часто ошибаются.

Ховард впустую тратит время тренеров

Де Дзебри недавно в Англии, но неплохо подхватил команду Поттера, «Брайтон» борется за еврокубки. У «чаек» одно поражение в шести последних турах. После неудачи против «Фулхэма» и удаления итальянец не сдерживался в выражениях:

У судьи не хватает характера, чтобы держать игру под контролем. Однажды я потерял время, встречаясь с Уэббом, и эту ошибку никогда не повторю. Я в Англии не для того, чтобы дурачиться на собраниях.

Глава судей АПЛ Уэбб официально принес извинения «Брайтону» и «Арсеналу» за грубые судейские ошибки в их матчах. Ховард не справляется. Кроме шуток, что бритоголовый полицейский был фанатом МЮ , к нему были серьезные претензии из-за судейских ошибок.

Сержант Уэбб судил финал чемпионата мира в ЮАР . С первых минут размахивал карточками, но не удалил Найджела Де Йонга за удар ногой в грудь Хаби Алонсо в первом тайме. Англичанин оправдывал себя неправильной позицией – не видел момент, а VAR тогда не было.

Вот только подчиненные Уэбба в 2023 году в АПЛ с повторами, что не мешает рефери чудить. За несколько туров собралось много вопиющих случаев. Часто это ошибки в матчах клубов, которые сражаются за еврокубки. Как правильно сказал Артета – извинения не вернут очки.

АПЛ – самый дорогой чемпионат мира, там цена одной ошибки арбитра зашкаливает, ведь влияет на определение триумфатора и путевки в ЛЧ . «Арсенал», раз судья VAR не провел офсайдную линию, проверяя гол «Брентфорда», потерял два драгоценных пункта в таблицу.

Английские арбитры давно разочаровали

Уэбб был сержантом в полиции, а его более молодые коллеги работают лишь футбольными рефери. Платят им достаточно, чтобы отдыхать с непонятными женщинами, оставив жен дома. В отличие от арбитров, которые работают на любительском уровне, обычно рефери АПЛ защищены от физического насилия.

Бывали случаи с грязными угрозами – Майк Дин устал от критики и завершил карьеру, но параллельно есть факты. Работая в самой сложной и сильной лиге, рефери из Англии не готовы ни к скоростям, ни к контролю над звездами с большим эго, ни к обучению новым трактовкам правил, ни к применению системы VAR .

Причем многие нельзя оправдать возрастом. Ли Мэйсон, который украл у «Арсенала» два очка в пользу клубов из Манчестера, завершил карьеру в 51 год. Зачем обучать работе на VAR ветеранов, если нужны свежие арбитры? Даже Тирни, Оливер и Тейлор далеко не юные арбитры, готовые учиться и прогрессировать.

В АПЛ столько же рефери, как команд. Но основная обойма из тринадцати человек. И не получается найти среди них лидера. Оливер работал в Катаре, но вместе с коллегами был частью проблемы. Конечно, финал Аргентины ему бы никто не разрешил судить из-за давней войны за острова.

Но огорчает сам факт, что в АПЛ нет рефери, который выше классом, чем невзрачный Оливер. Основной плюс Майкла – время от времени может настоять на своем. Разок даже не послушал подсказку коллеги с повторами, хотя в Англии судьи в основном меняют решения, если следует совет от арбитра VAR .

Нынешний начальник не улучшит ситуацию

Уэбб потренировался в США и Саудовской Аравии, но в АПЛ ставки намного выше. Конечно, не все идеи Ховарда плохие. Например, призывает бывших футболистов становиться арбитрами, чтобы на поле появлялись люди с пониманием тех или иных эпизодов через линзу игрока.

И одновременно арбитры под руководством Уэбба чудят весь сезон. В сентябре Ли Мэйсон был в центре скандала, когда отменил гол в матче «Ньюкасла» и «Кристал Пэлас». Тренеры и футболисты запоминают такие действий арбитров, а поскольку те без харизмы – нет уважения.

Видели забытые линии офсайдов, игру рукой в матче «Челси» и «Вест Хэма». Судья Атвелл не только не получил подсказку, был в голевой атаке МЮ офсайд, но и не стал смотреть момент, когда Забитцер мог схлопотать удаление. Конечно, нельзя судить по стоп-кадру.

На нем увидите, как шипы бутсы австрийца касаются ноги соперника, а в динамике эпизод немного другой. Но по видео профессиональные рефери после матча выдают один вердикт. Был повод смотреть повтор и показать красную карточку, удар Забитцера пришелся под колено.

Прямая нога, шипы, риск травмы – аргументация для удаления, а не было даже желтой карточки. Конечно, МЮ мог обыграть «Лестер» вдесятером, но речь не о конкретных клубах и отдельных решениях, а об отсутствии правосудия. И о плохой рекламе судейства с VAR .

Арбитров тоже надо постоянно тренировать

Уэббу не хватает обаяния, чтобы построить коммуникацию между клубами и рефери, переключить разговор с критики «оружия масонов» VAR на разбор ошибок живых арбитров, которым остро не хватает квалификации. Дожили до того, что Клопп признает ошибки в свою пользу.

Рефери чудят не первый сезон, но британцы затянули с отставкой Райли. Бывший глава арбитров провалил переход от эпохи без повторов к новому времени. Уэбб тоже не помогает. Его больше волновал роман с немецкой судьей Бибианой Штайнхаус, чем арбитраж.

АПЛ в тупике из-за рефери. Если «Манчестер Сити» опередит «Арсенал» на один пункт, то получится, что арбитры украли у Артеты законный титул. Не только у Микеля и его футболистов, а у десятков миллионов фанатов «канониров» по всему миру, ставки максимальные.

Судьи забывают о своей подготовке и концентрируются на жалобах на тяжелую жизнь. А Уэбб, если верить слухам из Англии, приказал подчиненным разменять точность решений на скорость их принятия. Если не врут, то Ховард вредит английскому футболу по-крупному.