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В Англии судьи в качестве эксперимента будут носить нательные камеры

сегодня, 20:56

Судьи в четырёх любительских английских лигах будут носить нательные камеры, сообщает BBC.

Новшество будет применено уже в эти выходные. Исполнительный директор Футбольной ассоциации Англии Марк Буллингем сказал, что надеется на то, что это окажет положительное влияние на поведение футболистов по отношению к официальным лицам.

100 арбитров будут носить камеры в течение трёх месяцев. Записанные кадры будут доступны для использования на дисциплинарных слушаниях по мере необходимости. В случае успеха эксперимент будет распространён на другие лиги в сезоне 2023/24.

В недавнем опросе сотни судей заявили, что опасаются за свою безопасность.

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Варвар7
Варвар7
сегодня в 21:58
Можно подумать, что в наше время, когда камеры "понатыканы" везде, ещё одна на теле арбитра сильно обезопасит его, тогда уж ладанки пускай надевают.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 21:23
Только крепИте их получше, а то в один прекрасный момент развернутся не в ту сторону...
shlomo2
shlomo2
сегодня в 21:19
Да пусть вообще робот судит все матчи.... что уж тут мелочиться
Гость
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