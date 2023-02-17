В Англии судьи в качестве эксперимента будут носить нательные камеры

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сегодня, 20:56

Судьи в четырёх любительских английских лигах будут носить нательные камеры, сообщает BBC.

Новшество будет применено уже в эти выходные. Исполнительный директор Футбольной ассоциации Англии Марк Буллингем сказал, что надеется на то, что это окажет положительное влияние на поведение футболистов по отношению к официальным лицам.

100 арбитров будут носить камеры в течение трёх месяцев. Записанные кадры будут доступны для использования на дисциплинарных слушаниях по мере необходимости. В случае успеха эксперимент будет распространён на другие лиги в сезоне 2023/24.

В недавнем опросе сотни судей заявили, что опасаются за свою безопасность.