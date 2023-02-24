Вылет от «Баварии» может подтолкнуть Месси к уходу из ПСЖ

Нападающий ПСЖ Лионель Месси не будет принимать решение о своём будущем в клубе до ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией». Об этом сообщает Le Parisien.
По информации источника, вылет из еврокубкового турнира может подтолкнуть игрока к уходу из клуба. Также отмечается, что переговоры затягиваются и из-за зарплаты аргентинца в размере 38 млн евро в год, которую он не намерен снижать.
Второй матч в противостоянии «Баварии» и ПСЖ пройдёт 8 марта на поле немцев. Мюнхенцы выиграли первую встречу со счётом 1:0.
После чемпионата мира Месси снова считает себя молодой супер звездой. До чемпионата мира условия поставили Парижане, сейчас ставить условия Месси.
Вот так человек изменится в короткое время
После чемпионата мира Месси снова считает себя молодой супер звездой. До чемпионата мира условия поставили Парижане, сейчас ставить условия Месси.
Вот так человек изменится в короткое время