Вылет от «Баварии» может подтолкнуть Месси к уходу из ПСЖ

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сегодня, 21:39

Нападающий ПСЖ не будет принимать решение о своём будущем в клубе до ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией». Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, вылет из еврокубкового турнира может подтолкнуть игрока к уходу из клуба. Также отмечается, что переговоры затягиваются и из-за зарплаты аргентинца в размере 38 млн евро в год, которую он не намерен снижать.