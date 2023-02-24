Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиЛига чемпионов 2022/2023

Вылет от «Баварии» может подтолкнуть Месси к уходу из ПСЖ

сегодня, 21:39
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-Жермен08.03.2023 в 23:00 Не начался

Нападающий ПСЖ Лионель Месси не будет принимать решение о своём будущем в клубе до ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией». Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, вылет из еврокубкового турнира может подтолкнуть игрока к уходу из клуба. Также отмечается, что переговоры затягиваются и из-за зарплаты аргентинца в размере 38 млн евро в год, которую он не намерен снижать.

Второй матч в противостоянии «Баварии» и ПСЖ пройдёт 8 марта на поле немцев. Мюнхенцы выиграли первую встречу со счётом 1:0.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиРуководство «Аль-Насра» связалось с Рамосом
Сегодня, 19:32
СлухиМатч «Ливерпуль» — «Реал» повлиял на решение Беллингема о трансфере
Сегодня, 16:48
В «Интер Майами» подтвердили интерес к Месси и Бускетсу
Сегодня, 16:29
СлухиПолузащитник «Челси» Пулишич может перейти в «Реал»
Сегодня, 15:19
Слухи«Ливерпуль» готов продать Фабиньо
Сегодня, 13:58
СлухиЕвропейские топ-клубы хотят подписать полузащитника «Лечче»
Сегодня, 12:42
Сортировать
Все комментарии
Elliada
Elliada ответ Magic_288 (раскрыть)
сегодня в 23:47
Это был сарказм. Я в курсе, что ПСЖ никогда не выигрывал ЛЧ. Просто тут товарищ утверждает, что Месси мешает ПСЖ и без него будет лучше.
Magic_288
Magic_288 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 23:42, ред.
Псж максимум до полуфинала дошел.А в других случаях отлетал впервому попавшему серьезному клубу
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 23:41, ред.
Чего же сразу в Реал не переходил.???
Коль Барса летит в ЛЕ...А ПСЖ в летит в ЛЧ....

"Слабые вы...уйду я от вас.."...)))
Elliada
Elliada
сегодня в 22:55
Никуда он не уйдет. Останется на год-два.
Elliada
Elliada ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 22:54
Конечно. Ведь до Месси ПСЖ выигрывал ЛЧ и Месси мешает снова выиграть.
Dima salev
Dima salev
сегодня в 22:48, ред.
ПСЖ за 4 года 3 раза вылетел из лиги чемпионов из за камбеков соперника . Но ПСЖ ни разу не делал камбек.
sova147
sova147
сегодня в 22:45
Теперь все можно ожидать, скоро будет все больше новостей с каждым днем!
амурец
амурец
сегодня в 22:44
Его уход для ПСЖ будет счастьем ведь в ЛЧ судьи не тащат Месси как на ЧМ
Dima salev
Dima salev
сегодня в 22:43, ред.
До чемпионата мира я говорил что , ситуация Месси в ПСЖ изменится в лучшую сторону если Аргентина станет чемпионом мира. До чемпионата мира Парижане предлагали контракт на один сезон с сниженной зарплатой, Месси был согласен.
После чемпионата мира Месси снова считает себя молодой супер звездой. До чемпионата мира условия поставили Парижане, сейчас ставить условия Месси.
Вот так человек изменится в короткое время
Juventus CR7
Juventus CR7
сегодня в 22:43
Так вылет будет как ни крути. Ничего у команды не поменяется за такой промежуток времени в лучшую сторону. К тому же у Баварии хоть минимальный но гандикап имеется. И самое главное дома мюнхенцы не отпустят свое, тем более с таким ПСЖ. Так что давай Месси готовься в возвращение в свою родную команду. И помогай воплощать все задуманное Тренером и лучшим другом Хави. Ты ему сейчас очень даже кстати будешь!
shur
shur
сегодня в 22:40, ред.
...опять не про футбол, бабло интригует, в баню...!
lotsman
lotsman
сегодня в 22:32
Значит надо постараться, чтобы не вылететь.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 22:22
В ЛЧ карлану, как в Катаре шейхи с судьями не помогут. Здесь слишком суровые товарищи сидят
eleven LC
eleven LC
сегодня в 22:01
Я нисколько не верю в камбек ПСЖ,тем более в Мюнхене
Бавария сильнее
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 21:55
Ай-яй-яй! Чёт хронология новостей хромает!
Если вылетят от Баварии, сначала вышвырнут Галтье.
А все расклады последующие (о Месси/Мбаппе/Неймаре) от последних будут зависеть уже второстепенно.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 