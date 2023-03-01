«Барселона» постарается подписать нападающего «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес может сменить клубную прописку.
Сообщается, что игрок недоволен малым количеством игрового времени, этим намерена воспользоваться «Барселона». «Горожане» хотят сохранить футболиста и продлить с ним контракт, однако аргентинец на данный момент не уверен в своей роли в английском клубе.
Вероятность вылета из высшего дивизиона Испании и худой кошелёк клуба, - так себе перспектива роста футболиста.
Вероятность вылета из высшего дивизиона Испании и худой кошелёк клуба, - так себе перспектива роста футболиста.