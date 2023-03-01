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«Барселона» постарается подписать нападающего «Манчестер Сити»

вчера, 09:06

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес может сменить клубную прописку.

Сообщается, что игрок недоволен малым количеством игрового времени, этим намерена воспользоваться «Барселона». «Горожане» хотят сохранить футболиста и продлить с ним контракт, однако аргентинец на данный момент не уверен в своей роли в английском клубе.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:14
надо жить, надо развиваться !
John 5mith
John 5mith
вчера в 12:42
Альварес вообще-то единственный чистокровный нападающий МС кроме Холанда. Неужели он думает что в Барсе за спиной Левы будет уютнее? При том что Ферран и Фати тоже время от времени центров пытаются играть.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 10:23
А кто гарантирует ему место в основе? Но пробовать надо, если есть возможность.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 09:55, ред.
Думаю пока не разрешатся судебные дела Барселоны, мало кто изъявит желание туда идти.
Вероятность вылета из высшего дивизиона Испании и худой кошелёк клуба, - так себе перспектива роста футболиста.
dok66
dok66
вчера в 09:52
Альвареса понять можно . И почему бы не воссоединиться в Барселоне с Месси . Звучит фантастически , но почему бы и нет .
Elliada
Elliada
вчера в 09:45
Барселона решила всех игроков Сити переманить? Альварес хочет больше играть, это понятно, но в Барселоне этого не смогут ему гарантировать. Ферран тоже ушел в Барсу, чтобы больше играть. И что?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:41
Большое количество денег поможет решить вопрос...
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