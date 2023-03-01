«Барселона» постарается подписать нападающего «Манчестер Сити»

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вчера, 09:06

Нападающий «Манчестер Сити» может сменить клубную прописку.

Сообщается, что игрок недоволен малым количеством игрового времени, этим намерена воспользоваться «Барселона». «Горожане» хотят сохранить футболиста и продлить с ним контракт, однако аргентинец на данный момент не уверен в своей роли в английском клубе.