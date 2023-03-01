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Игрок, который мог перейти в «Барсу», рассказал, что болеет за «Реал»

вчера, 16:58

Полузащитник «Зальцбурга» Оскар Глух рассказал, что в январе мог перейти в «Барселону», когда он ещё выступал за «Маккаби» Тель-Авив.

Я могу перейти в «Барселону», но «Зальцбург» опередил каталонский клуб. «Сине-гранатовые» согласились подписать меня, когда я уже согласовал сделку с «Зальцбургом». Я думаю, что сделал правильное решение, выбрав австрийский клуб.

Сколько я себя помню, я всегда болел за «Реал». Моей мечтой было бы играть за «сливочных».

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Все комментарии
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 19:01
Ну правильно в Барсу не сложилось, и сразу появилась любовь с детства за Реал. А перешёл бы в Барсу то говорил бы про любовь с детства за команду с Каталонии. Такие игроки не затеряется в футболе). Вывернуться в любой ситуации, чтобы она была в их сторону!
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 18:15
Значит от перехода в Барсу тоже не отказался бы
nx6t5egexhh9
nx6t5egexhh9
вчера в 17:31
Зачем говорить мог перейти но не перешёл....
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 17:12
Когда я ем, я Глух и нем.
Когда я Барселону вижу, её я ненавижу.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:05
Есть ещё один фанат Реала, который играет за ПСЖ !)
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