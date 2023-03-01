Игрок, который мог перейти в «Барсу», рассказал, что болеет за «Реал»

Полузащитник «Зальцбурга» рассказал, что в январе мог перейти в «Барселону», когда он ещё выступал за «Маккаби» Тель-Авив.

Я могу перейти в «Барселону», но «Зальцбург» опередил каталонский клуб. «Сине-гранатовые» согласились подписать меня, когда я уже согласовал сделку с «Зальцбургом». Я думаю, что сделал правильное решение, выбрав австрийский клуб.

Сколько я себя помню, я всегда болел за «Реал». Моей мечтой было бы играть за «сливочных».