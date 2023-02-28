Роналдо: «Мбаппе выйдет на уровень Месси и Роналду»

Легендарный бразильский футболист Роналдо высоко отозвался об игровых качествах нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.
Я считаю, что Мбаппе уже несколько лет выступает на фантастическом уровне. Он добьется того, чего достигли Месси и Роналду.
Легендарный бразильский футболист Роналдо высоко отозвался об игровых качествах нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.
Я считаю, что Мбаппе уже несколько лет выступает на фантастическом уровне. Он добьется того, чего достигли Месси и Роналду.
Месси был разносторонним игроком, помимо дриблинга и скорости, он мог прекрасно исполнять штрафные удары и видить партнёров по команде, чувствовать игру.
Месси был разносторонним игроком, помимо дриблинга и скорости, он мог прекрасно исполнять штрафные удары и видить партнёров по команде, чувствовать игру.