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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2022/2023

Роналдо: «Мбаппе выйдет на уровень Месси и Роналду»

вчера, 14:44

Легендарный бразильский футболист Роналдо высоко отозвался об игровых качествах нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

Я считаю, что Мбаппе уже несколько лет выступает на фантастическом уровне. Он добьется того, чего достигли Месси и Роналду.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:47
у нас будет возможность всё увидеть
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 18:31, ред.
Пока есть скорость.
Месси был разносторонним игроком, помимо дриблинга и скорости, он мог прекрасно исполнять штрафные удары и видить партнёров по команде, чувствовать игру.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 18:04
Главное – перейти в "Реал".
adekvat
adekvat
вчера в 16:48
Он уже почти там, удержаться бы.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:15
Лишь бы корону раньше времени на себя не нацепил !)
shlomo
shlomo
вчера в 15:48
Главное чтобы деньги его не сгубили
a9ud76j7amdc
a9ud76j7amdc
вчера в 15:43
Если только его дурной характер не помешает Мбаппе это сделать
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 15:39
никуда он не выйдет играя в ПСЖ
Nazi
Nazi
вчера в 15:29, ред.
Он уже там и давно притом :) Просто пока лейси в состоянии хотя бы ползать по полю другим ничего не светит..
Alex12357
Alex12357
вчера в 15:09
У Камерунского Эму нет организаторских способностей и точного паса,он эгоист,как и Меська.
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 15:07
Конечно... Главное в пустыню не зарулить с дури.. Хе..
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