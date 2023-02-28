«Я умру». Защитник «Палмейраса» рассказал, как попробовал диету Роналду

Защитник «Палмейраса» рассказал, что попробовал диету .

Я позвонил Миртес, диетологу «Палмейраса», и попросил её составить мне диету, как у Криштиану Роналду. Я хотел выглядеть, как Роналду. Диета была такая: на завтрак яйцо и добавка. Перед тренировкой была добавка, на обед можно было съесть гриль и салат. На завтрак больше добавки, на ужин опять мясо гриль и салат, а перед сном еще одна добавка.

После разминки я даже не мог бегать. Я просто подумал: «Я умру». Проходит пять минут игры, а я больше не мог бежать, меня нужно было заменить.