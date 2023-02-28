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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеБразилия. Серия А 2022

«Я умру». Защитник «Палмейраса» рассказал, как попробовал диету Роналду

вчера, 23:59

Защитник «Палмейраса» Габриэль Менино рассказал, что попробовал диету Криштиану Роналду.

Я позвонил Миртес, диетологу «Палмейраса», и попросил её составить мне диету, как у Криштиану Роналду. Я хотел выглядеть, как Роналду. Диета была такая: на завтрак яйцо и добавка. Перед тренировкой была добавка, на обед можно было съесть гриль и салат. На завтрак больше добавки, на ужин опять мясо гриль и салат, а перед сном еще одна добавка.

После разминки я даже не мог бегать. Я просто подумал: «Я умру». Проходит пять минут игры, а я больше не мог бежать, меня нужно было заменить.

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Все комментарии
youtomee
youtomee
сегодня в 02:11
"После разминки я даже не мог бегать". Так а Роналду и не надо бегать, ему надо нырять, он и подобрал правильную диету
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:11
А может просто Миртес диплом диетолога в "переходе" купила.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 00:24
Добавка это видимо topping, правда, что именно - всё равно не понятно. Почему то два завтрака в день... там видимо файв-о-клок должен быть, ну или игроку так в горло встал этот завтрак)

Перевод зачетный - Promt Family жив!!!
З.Ы. Спасибо что не написали "Я есть Роналду" и всё в этом духе, видимо редакция какая-никакая была)
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
сегодня в 00:22
Добавка это водка?... Круто.. И я б не жил..
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:12
Да уж, какая интересная диета.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:11, ред.
Доброго времени суток Всем !
Можете мне объяснить почему у меня 610 очков, а не 660 !??
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:03, ред.
Каждому своё. У всех разный организм и потребности.
Гость
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