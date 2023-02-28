Рэшфорд рассказал, что ван Гал штрафовал его каждый четверг

Нападающий «Манчестер Юнайтед» вспомнил о строгой дисциплине в клубе, когда МЮ руководил .

Я запомнил четверги. Раньше меня штрафовали каждый четверг, но я не мог ничего с этим сделать, потому что ван Гал был таким человеком. Он говорил мне, что я должен бросить колледж, потому что из-за учебы я опаздывал на тренировки. У меня было 12 минут, чтобы добраться на тренировочную базу из колледжа.