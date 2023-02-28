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Рэшфорд рассказал, что ван Гал штрафовал его каждый четверг

вчера, 21:50

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд вспомнил о строгой дисциплине в клубе, когда МЮ руководил Луи ван Гал.

Я запомнил четверги. Раньше меня штрафовали каждый четверг, но я не мог ничего с этим сделать, потому что ван Гал был таким человеком. Он говорил мне, что я должен бросить колледж, потому что из-за учебы я опаздывал на тренировки. У меня было 12 минут, чтобы добраться на тренировочную базу из колледжа.

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Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:40
Он только по четвергам ходил на учебу?
minai
minai
вчера в 22:25
Ну, четверг - рыбный день.
shur
shur
вчера в 22:11, ред.
...твою мать, я через всю Москву ездил в ФШМ на тренировки и был самым счастливым пацаном и бесплатно! А здесь всего 12
минут и ещё фунты стерлинги приплачивают!
Гость
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