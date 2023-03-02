Победа «Барселоны» и «Реала» в тройке. Итоги КП за февраль

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за февраль.
В прошедшем месяце лучшей стала болельщица «Барселоны» ДАША Д, набравшая 19941 очков. Вторым стал фан «Реала» Neuron0037 (19750). Третье место занял пользователь Neutron034 (19628), который тоже поддерживает «Реал».
|1.
|ДАША Д
|19941
|2.
|Neuron0037
|19750
|3.
|Neutron034
|19628
|4.
|shlomo2
|17359
|5.
|Cat01
|7690
|6.
|shlomo
|5005
|7.
|УЕСКА
|109
|8.
|Wolverine Beast
|0
|9.
|Neuron0021
|0
|10.
|Hamman
|0
|11.
|Звезда по имени Солнце
|0
|12*.
|Ironigor
|0
|13*.
|протон
|0
|14*.
|Дмитрий Климович 3
|0
|15*.
|ЮЗИК
|0
|16*.
|Juventus CR7
|0
|17*.
|Гус Пойет
|0
|18*.
|lotsman
|0
* — за счет доп. показателей.
Ещё одним призёром главного конкурса стал пользователь Obdulio Varela как победитель в группе Заболотного.
Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Все пользователи из финальной группы имени Льва Яшина получают призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на шесть или три месяца. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.
Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге самых успешных прогнозистов года.
Лидером рейтинга является ЮЗИК.
|1.
|ЮЗИК
|119
|2.
|ДАША Д
|49
|3.
|УЕСКА
|42
|4.
|Василий Слизевич
|37
|5.
|Гус Пойет
|37
|6.
|agent Smith
|31
|7.
|Sosna69
|27
|8.
|volga.kot
|26
|9.
|Cat01
|25
|10.
|rubin kazzzan
|23