Победа «Барселоны» и «Реала» в тройке. Итоги КП за февраль

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02 марта 2023, 11:19

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за февраль.

В прошедшем месяце лучшей стала болельщица «Барселоны» ДАША Д, набравшая 19941 очков. Вторым стал фан «Реала» Neuron0037 (19750). Третье место занял пользователь Neutron034 (19628), который тоже поддерживает «Реал».

* — за счет доп. показателей.

Ещё одним призёром главного конкурса стал пользователь Obdulio Varela как победитель в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Все пользователи из финальной группы имени Льва Яшина получают призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на шесть или три месяца. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге самых успешных прогнозистов года.

Лидером рейтинга является ЮЗИК.