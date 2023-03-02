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Победа «Барселоны» и «Реала» в тройке. Итоги КП за февраль

02 марта 2023, 11:19

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за февраль.

В прошедшем месяце лучшей стала болельщица «Барселоны» ДАША Д, набравшая 19941 очков. Вторым стал фан «Реала» Neuron0037 (19750). Третье место занял пользователь Neutron034 (19628), который тоже поддерживает «Реал».

Итоги конкурса прогнозов
1. Логотип Барселона ДАША Д 19941
2. Логотип Реал Neuron0037 19750
3. Логотип Реал Neutron034 19628
4. shlomo2 17359
5. Cat01 7690
6. Логотип Оренбург shlomo 5005
7. Логотип Барселона УЕСКА 109
8. Логотип Манчестер Юнайтед Wolverine Beast 0
9. Логотип Манчестер Юнайтед Neuron0021 0
10. Логотип Реал Hamman 0
11. Логотип Локомотив Звезда по имени Солнце 0
12*. Логотип ЦСКА Ironigor 0
13*. протон 0
14*. Логотип ЦСКА Дмитрий Климович 3 0
15*. Логотип Арсенал ЮЗИК 0
16*. Juventus CR7 0
17*. Логотип Россия Гус Пойет 0
18*. lotsman 0

* — за счет доп. показателей.

Ещё одним призёром главного конкурса стал пользователь Obdulio Varela как победитель в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Все пользователи из финальной группы имени Льва Яшина получают призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на шесть или три месяца. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге самых успешных прогнозистов года.

Лидером рейтинга является ЮЗИК.

ROI ЗА ГОД (ОТ 10 МАТЧЕЙ)
1. Логотип Арсенал ЮЗИК 119
2. Логотип Барселона ДАША Д 49
3. Логотип Барселона УЕСКА 42
4. Василий Слизевич 37
5. Логотип Россия Гус Пойет 37
6. Логотип Гамбург agent Smith 31
7. Sosna69 27
8. volga.kot 26
9. Cat01 25
10. Логотип Рубин rubin kazzzan 23
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Источник: soccer.ru
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ДАША Д
ДАША Д
02 марта в 13:29
Всё, что угодно, но только не флаг.
g8etz22fmcdy
g8etz22fmcdy
02 марта в 11:27
Хотелось бы, чтобы в очередной раз непонятный хлам в виде приза не прислали
Гость
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