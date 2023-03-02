Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонкурсы и тесты

Неудержимый Рэшфорд и игроки Ла Лиги в полузащите. Итоги Fantasy за февраль

02 марта 2023, 10:37

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за прошлый месяц.

Победителем стал FC KAUNAS. Второе место занял Maryia, а третье — 11 регион.

Итоги Fantasy
1 FC KAUNAS 484
2 Maryia 483
3 11 регион 474
4 Uladim 446
5 KWW19 443
6 ФК Уэска 442
7 Январь 2023 440
8 Rosol 438
9 Зенит Москва 436
10 Jnusia 409
11 Дмитрий Косарев Январь 2023 409
12 Команда 3 Д Косарев 401
13 ФК Галатасарай 399
14 Чемпион 395
15 11 Легион 395
16 Babcha 391
17 ТОНИК 389
18 Cucaraha 388
19 SlavaReaL 388
20 внучата- 382
21 Команда GeorgVIII 375
22 Нищеброды из Мадрида 371
23 Иолотанец 369
24 beefs-fe 369
25 АИЗ 363
26 Команда 2 Д Косарев 356
27 Space Rangers 353
28 МЕРВ 352
29 Февраль 2023 351
30 ФК Иолотанец 350

Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.

Также представляем вашему вниманию символическую сборную февраля, составленную из игроков, которые принесли в Fantasy наибольшее число очков.

В минувшем месяце в числе лучших оказались рад известных футболистов — Каспер Шмейхель, Данте, Рафаэл Геррейру и Маркус Рэшфорд.

Неудержимый Рэшфорд и игроки Ла Лиги в полузащите. Итоги Fantasy за февраль

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru
Слухи«Барселона» согласовала новый контракт с Серхи Роберто
Вчера, 13:14
Победа «Барселоны» и «Реала» в тройке. Итоги КП за февраль
02 марта
Игроки «Наполи» и «Нанта» в числе лучших. Итоги Fantasy за январь
02 февраля
Победа «Арсенала» и «Ливерпуль» в тройке. Итоги КП за январь
02 февраля
Первый клуб на севере Лондона. Тест по истории дерби «канониров» и «шпор»
15 января
Победа «Спартака», активное участие ЦСКА. Итоги КП за декабрь
02 января
Все комментарии
Gahi
Gahi
02 марта в 18:11
Поздравляю победителей и призёров конкурса. И ещё, поменяйте январь на февраль, это результаты за февраль месяц. Удачи всем и хорошего настроения.
Шишанутый
Шишанутый
02 марта в 13:15
Поздравляю с победой FC KAUNAS! 🏆
Шуnя771
Шуnя771
02 марта в 10:39
Шо это за список джентльменов ?)
Опять мимо...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 