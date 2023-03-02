Неудержимый Рэшфорд и игроки Ла Лиги в полузащите. Итоги Fantasy за февраль

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за прошлый месяц.
Победителем стал FC KAUNAS. Второе место занял Maryia, а третье — 11 регион.
|1
|FC KAUNAS
|484
|2
|Maryia
|483
|3
|11 регион
|474
|4
|Uladim
|446
|5
|KWW19
|443
|6
|ФК Уэска
|442
|7
|Январь 2023
|440
|8
|Rosol
|438
|9
|Зенит Москва
|436
|10
|Jnusia
|409
|11
|Дмитрий Косарев Январь 2023
|409
|12
|Команда 3 Д Косарев
|401
|13
|ФК Галатасарай
|399
|14
|Чемпион
|395
|15
|11 Легион
|395
|16
|Babcha
|391
|17
|ТОНИК
|389
|18
|Cucaraha
|388
|19
|SlavaReaL
|388
|20
|внучата-
|382
|21
|Команда GeorgVIII
|375
|22
|Нищеброды из Мадрида
|371
|23
|Иолотанец
|369
|24
|beefs-fe
|369
|25
|АИЗ
|363
|26
|Команда 2 Д Косарев
|356
|27
|Space Rangers
|353
|28
|МЕРВ
|352
|29
|Февраль 2023
|351
|30
|ФК Иолотанец
|350
Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.
Также представляем вашему вниманию символическую сборную февраля, составленную из игроков, которые принесли в Fantasy наибольшее число очков.
В минувшем месяце в числе лучших оказались рад известных футболистов — Каспер Шмейхель, Данте, Рафаэл Геррейру и Маркус Рэшфорд.
Опять мимо...)
Опять мимо...)