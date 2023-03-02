Неудержимый Рэшфорд и игроки Ла Лиги в полузащите. Итоги Fantasy за февраль

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02 марта 2023, 10:37

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за прошлый месяц.

Победителем стал FC KAUNAS. Второе место занял Maryia, а третье — 11 регион.

Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.

Также представляем вашему вниманию символическую сборную февраля, составленную из игроков, которые принесли в Fantasy наибольшее число очков.

В минувшем месяце в числе лучших оказались рад известных футболистов — Каспер Шмейхель, Данте, Рафаэл Геррейру и Маркус Рэшфорд.