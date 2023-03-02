МакАллистер: «Месси будет лучшим и в 40-45 лет. Мы будем бегать за него»

Полузащитник «Брайтона» считает, что нападающий ПСЖ будет лучшим игроком в мире ещё долгое время.

Лео знает, что мы хотим, чтобы он продолжал выступать за сборную Аргентины. Надеюсь, так и произойдёт. Я жду, что Месси сыграет на следующем чемпионате мира. У меня нет сомнений, что он всё ещё будет лучшим в мире в 40-45 лет. Лионель находится в идеальной форме, чтобы продолжать играть. Мы будем без каких-либо проблем бегать за него.