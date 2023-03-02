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МакАллистер: «Месси будет лучшим и в 40-45 лет. Мы будем бегать за него»

02 марта 2023, 09:45

Полузащитник «Брайтона» Алексис МакАллистер считает, что нападающий ПСЖ Лионель Месси будет лучшим игроком в мире ещё долгое время.

Лео знает, что мы хотим, чтобы он продолжал выступать за сборную Аргентины. Надеюсь, так и произойдёт. Я жду, что Месси сыграет на следующем чемпионате мира. У меня нет сомнений, что он всё ещё будет лучшим в мире в 40-45 лет. Лионель находится в идеальной форме, чтобы продолжать играть. Мы будем без каких-либо проблем бегать за него.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Шуnя771 (раскрыть)
02 марта в 19:03
Олег, ты оказался прав!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
02 марта в 18:38
Конкурс "Похвали Месси и место в сборной тебе гарантировано" в разгаре....
Но некоторые прямо совсем "во все тяжкие"...)))
youtomee
youtomee
02 марта в 18:29
да он сейчас еле ходит по полю, какие 45?)
Agamaga........
Agamaga........ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
02 марта в 18:13
Все заслуженные! Чемпион мира и лучший игрок чемпионата мира заслужил все награды.
Agamaga........
Agamaga........
02 марта в 18:10
Сильные слова! Аргентина стала по-настоящему командой во главе с Месси! Все сыграли прекрасно, и за их старания Всевышний им дал то, что они сильно всего хотели - кубок мира 🏆
Надеюсь Месси хватит сил сыграть и на ЧМ - 2026.
95-shishani-95
95-shishani-95
02 марта в 18:08
То есть и в таком возрасте тоже будут ему дарить левые призы?
АТГ
АТГ
02 марта в 17:14
Однозначно
112910415
112910415
02 марта в 16:34
ух, как красиво ... слишком красиво !
Месси закончит в нормальное человеческое время, без глупостей
25процентный клоун
25процентный клоун
02 марта в 15:15
Посмотрим на него в возрасте Роналду
УЕСКА
УЕСКА
02 марта в 15:08
Месси вполне мог бы играть и в таком возрасте на высоком уровне, потому что физика и скорость ему не нужна. Главное у него есть видение поля. Он может спокойно проходить весь матч пешком, но сделать несколько гениальных передач, которые приведут к голам. Вопрос только, будет ли у него желание играть. Раньше у него была мечта стать Чемпионом мира, но теперь он выиграл все, что можно в футболе и вряд ли найдет мотивацию продолжать. Надо закончить карьеру на высокой ноте, а не как Роналду.
lobsterdam
lobsterdam
02 марта в 14:28
Он им золотые айфоны, а они - только сладкие речи! Негоже! Надо им тоже что-то материальное присовокупить ему! Ну например золотую статую в полный рост с шестью мячами! А что, не потянут?
Остапчук 67
Остапчук 67
02 марта в 14:26
Он собрался лет до пятидесяти играть.
Romeo 777
Romeo 777
02 марта в 13:38
Алексис, хорош уже……сверкает всё у Месси
Варвар7
Варвар7
02 марта в 12:59

А ведь многие думают иначе...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ lotsman (раскрыть)
02 марта в 11:25, ред.
Нет, это безграничное уважение и любовь к Месси и дань его мастерству. МакАллистер имел в виду совсем не то, о чём вы подумали.
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
02 марта в 11:14
Не надо... Вы уже всё для него сделали... Как и он для вас... Стали командой...
lotsman
lotsman
02 марта в 11:13
Интересная позиция - они будут бегать, играть, а он, стоя в сторонке, будет лучшим. Больше похоже на угодливую похвалу.
2psjcm376bsp
2psjcm376bsp
02 марта в 11:10
Одно слово дномосектанты
Шуnя771
Шуnя771 ответ cska1948 (раскрыть)
02 марта в 10:44
Рано, разведут как пить дать.
Я уже перестал верить...
cska1948
cska1948 ответ Шуnя771 (раскрыть)
02 марта в 10:34
Олег, тебе тоже удачного дня! А что касается жеребьёвки, то есть предчувствие, что жребий сведёт нас с вами.
Шуnя771
Шуnя771 ответ cska1948 (раскрыть)
02 марта в 10:31
Приветствую Владимир!
Да как то уже поднадоели эти лизоблюдства.
Хорошего дня тебе и... жеребьевки.
cska1948
cska1948 ответ Шуnя771 (раскрыть)
02 марта в 10:28
Олег, привет! Все аргентинские футболисты знают, что от Месси зависит, будут они играть в сборной или нет. Вот и вылизывают его. Алексис МакАллистер далеко не первый в этом списке.
shur
shur
02 марта в 10:27
...вот почему ПСЖ и не светит Лигу Чемпионов взять...!!!
Igo0rek
Igo0rek
02 марта в 10:24
Тут уже язык даже не в двенадцатиперстной кишке
adekvat
adekvat
02 марта в 10:19
И в 80 тоже, будем бегать с носилками, переносить его по полю.
Шуnя771
Шуnя771
02 марта в 10:18
После пива и вискаря такое в голову не залетит. это что то позабористее...
drug01
drug01 ответ КЭТиК (раскрыть)
02 марта в 10:15
Если только будет клубной иконой в команде
Lewa2708
Lewa2708
02 марта в 10:02
За счёт его таланта и интеллекта, он может это вытянуть
КЭТиК
КЭТиК
02 марта в 09:59
До 45 все же вряд ли дотянет на серьезном уровне.
Elliada
Elliada
02 марта в 09:59
Можно до 50-ти играть, но какой в этом смысл? Месси выиграл всё: от трофеев до индивидуальных наград. Забил 800 голов и отдал почти 400 голевых передач. Такие достижения никто не сможет побить. Одно-два возможно, но не все. Самый универсальный игрок в футболе.

Думаю, он закончит карьеру до 40 лет. Стимула и мотивации дальше продолжать никакого нет.
Гость
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