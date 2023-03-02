МакАллистер: «Месси будет лучшим и в 40-45 лет. Мы будем бегать за него»

Полузащитник «Брайтона» Алексис МакАллистер считает, что нападающий ПСЖ Лионель Месси будет лучшим игроком в мире ещё долгое время.
Лео знает, что мы хотим, чтобы он продолжал выступать за сборную Аргентины. Надеюсь, так и произойдёт. Я жду, что Месси сыграет на следующем чемпионате мира. У меня нет сомнений, что он всё ещё будет лучшим в мире в 40-45 лет. Лионель находится в идеальной форме, чтобы продолжать играть. Мы будем без каких-либо проблем бегать за него.
Но некоторые прямо совсем "во все тяжкие"...)))
Но некоторые прямо совсем "во все тяжкие"...)))
Надеюсь Месси хватит сил сыграть и на ЧМ - 2026.
Надеюсь Месси хватит сил сыграть и на ЧМ - 2026.
Месси закончит в нормальное человеческое время, без глупостей
Месси закончит в нормальное человеческое время, без глупостей
А ведь многие думают иначе...
А ведь многие думают иначе...
Я уже перестал верить...
Я уже перестал верить...
Да как то уже поднадоели эти лизоблюдства.
Хорошего дня тебе и... жеребьевки.
Да как то уже поднадоели эти лизоблюдства.
Хорошего дня тебе и... жеребьевки.
Думаю, он закончит карьеру до 40 лет. Стимула и мотивации дальше продолжать никакого нет.
Думаю, он закончит карьеру до 40 лет. Стимула и мотивации дальше продолжать никакого нет.