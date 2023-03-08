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ЭСК посчитала верным решение арбитра засчитать гол в ворота «Оренбурга»

08 марта 2023, 20:32
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)3 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

ЭСК РФС вынесла решения по двум эпизодам матча 18-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Оренбургом» (3:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным.

1.Судья правильно засчитал взятие ворот команды «Оренбург» на 11-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что имеющиеся у комиссии ракурсы видеозаписи данного игрового эпизода не позволяют с точностью определить географическое положение атакующего игрока команды «Ахмат» №59 Евгения Харина, забившего гол в ворота команды соперника, по отношению к предпоследнему игроку обороняющейся команды «Оренбург» №3 Михаилу Сивакову.

По этой причине комиссия не может утверждать, что решение первого ассистента об отсутствии положения вне игры было очевидно ошибочным, в связи с чем поддерживает решение засчитать взятие ворот команды «Оренбург» и не вмешательство ВАР в данную ситуацию.

2.Судья ошибочно назначил 11-метровый удар и вынес второе предупреждение в матче игроку команды «Оренбург» №3 Михаилу Сивакову на 43-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, большинство членов комиссии не усмотрело нарушения правил в действиях игрока «Оренбурга», совершившего наступ стопой в область колена игрока команды «Ахмат» №11 Лечи Садулаева после единоборства с ним за мяч, так как защитник совершал естественное беговое движение, имея зрительный контакт с мячом, а не с соперником, нога которого случайно оказалась на линии движения защитника и контакт между ними был неизбежным и случайным.

Большинство членов комиссии не усмотрело в действиях игрока «Оренбурга» ни безрассудства, ни злого умысла, в связи с чем, считает контакт с соперником ненаказуемым.

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Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 10:23
Сколько было ошибок в чемпионате не в пользу Ахмата.Так Ахмат не пишет письма со слезами.Судьи тоже люди.Сегодня теряешь,завтра находишь и это практически касается всех команд.Это было,есть и будет.Так что наслаждайтесь футболом.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 10:17
Все четко отсудил арбитр,голы,удаление,все правильно.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 09:21
Они не смогли " с точностью определить ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ положение атакующего игрока команды «Ахмат» №59 Евгения Харина,"

Мамой клянусь,это Россия,г.Грозный,стадион "Ахмат". А там даже любая программа любой железяки бессильна.
протон
протон ответ drug01 (раскрыть)
08 марта в 22:59
Ни что не помогает, хоть иностранцы
drug01
drug01 ответ протон (раскрыть)
08 марта в 21:38
Сколько боремся с судьями и всё ошибки
pomor45
pomor45 ответ shlomo2 (раскрыть)
08 марта в 21:23
Надо срочно принять закон, по которому всё, что нельзя объяснить по-другому, подлежит уголовному преследованию.
pomor45
pomor45
08 марта в 21:20
Ни злого умысла, ни безрассудства, ни нужного ракурса ... Ну вот как тут ЭСК работать в таких ужасных условиях?
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ протон (раскрыть)
08 марта в 20:53
Здравствуйте. Мы не знаем будет ли опрос как-то учитываться теми кто имеет влияние на данный предмет обсуждения.
112910415
112910415
08 марта в 20:50
да здравствует наш суд, самый справедливый ...
Georgud
Georgud
08 марта в 20:49
Таких судей нужно отстранять от судейства на длительные сроки.
shlomo
shlomo ответ протон (раскрыть)
08 марта в 20:47
Неужели все такие бояки.... это же не только один судья там косячит... ладно, проехали.... наберем еще очки
протон
протон ответ shlomo (раскрыть)
08 марта в 20:45
Скажу как есть, многие судьи бояться думаю чего то
shlomo
shlomo
08 марта в 20:37
    shlomo2
    shlomo2
    08 марта в 20:34
    А кто вернет очки?.... нужно таких судей наказывать как финансово, так и уголовно за использование служебного положения... наверняка взяли взятку от Ахмата....по другому такие решения не объяснить.... ПОЗОР!!!!
    протон
    протон
    08 марта в 20:33
    Очередная судейская ошибка, сломавшая игру. То есть Орен получил пенку и удаление просто так, по приколу. Какая лига, такие и судьи
    Гость
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