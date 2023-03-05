В РФС назвали причины отсутствия арбитра Иванова на матчах 18-го тура РПЛ

Арбитр Сергей Иванов не был назначен на матчи 18-го тура РПЛ в том числе из-за ошибки в ответной игре 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» (4:2). Об этом рассказал глава департамента судейства РФС Павел Каманцев.
Второй гол «красно-белых» был засчитан после того, как Иванов воспользовался системой видеоассистентов рефери (VAR). Позже ЭСК РФС признала ошибочным решение судьи засчитать этот мяч.
Сергей Иванов не отстранён, просто повлияла совершённая ошибка. Если ошибка не исправлена с VAR, то её вес становится двойной, соответственно на назначении это может сказаться в чуть негативную сторону. Никакого отстранения нет, оно применяется при каких-либо этических и дисциплинарных нарушениях. Сейчас есть ошибка, которая признана ЭСК, которая повлияет на его на назначения и ротацию.
Она в том числе повлияла на то, что он пропустил 18-й тур, естественно. Если арбитр допускает серьёзную ошибку, как правило, он пропускает тур. Либо получает, либо не получает назначение в зависимости от работы коллег, потому что система устроена так, что судят лучшие. Соответственно, если ты отсудил плохо, а остальные хорошо, ты пропускаешь чуть больше, если другие судьи тоже получили ошибки, то ты можешь выйти со скамейки запасных чуть раньше. Всё то же самое, как в футбольной команде, всё зависит от коллег.
Там же не глупые дядьки сидят в кабинетах, наверняка знают денежную стоимость каждой судебной ошибки, и прейскурант каждого судейского предвзятыша в отдельности, и просто не даст кому то из них разбогатеть в течении нескольких туров подряд - для этого и сделаны паузы в работе "арбитров"…
Причём РФС достаточно открытая организация, и не таясь сообщила истинную причину исчезновения арбитра в следующем туре - "Хватит, в прошлом насвистел на нехилую сумму, надо и другим дать заработать"
Там же не глупые дядьки сидят в кабинетах, наверняка знают денежную стоимость каждой судебной ошибки, и прейскурант каждого судейского предвзятыша в отдельности, и просто не даст кому то из них разбогатеть в течении нескольких туров подряд - для этого и сделаны паузы в работе "арбитров"…
Причём РФС достаточно открытая организация, и не таясь сообщила истинную причину исчезновения арбитра в следующем туре - "Хватит, в прошлом насвистел на нехилую сумму, надо и другим дать заработать"