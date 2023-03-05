В РФС назвали причины отсутствия арбитра Иванова на матчах 18-го тура РПЛ

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05 марта 2023, 12:23

Арбитр не был назначен на матчи 18-го тура РПЛ в том числе из-за ошибки в ответной игре 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» (4:2). Об этом рассказал глава департамента судейства РФС .

Второй гол «красно-белых» был засчитан после того, как Иванов воспользовался системой видеоассистентов рефери ( VAR ). Позже ЭСК РФС признала ошибочным решение судьи засчитать этот мяч.