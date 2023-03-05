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В РФС назвали причины отсутствия арбитра Иванова на матчах 18-го тура РПЛ

05 марта 2023, 12:23
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)4 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Арбитр Сергей Иванов не был назначен на матчи 18-го тура РПЛ в том числе из-за ошибки в ответной игре 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» (4:2). Об этом рассказал глава департамента судейства РФС Павел Каманцев.

Второй гол «красно-белых» был засчитан после того, как Иванов воспользовался системой видеоассистентов рефери (VAR). Позже ЭСК РФС признала ошибочным решение судьи засчитать этот мяч.

Сергей Иванов не отстранён, просто повлияла совершённая ошибка. Если ошибка не исправлена с VAR, то её вес становится двойной, соответственно на назначении это может сказаться в чуть негативную сторону. Никакого отстранения нет, оно применяется при каких-либо этических и дисциплинарных нарушениях. Сейчас есть ошибка, которая признана ЭСК, которая повлияет на его на назначения и ротацию.

Она в том числе повлияла на то, что он пропустил 18-й тур, естественно. Если арбитр допускает серьёзную ошибку, как правило, он пропускает тур. Либо получает, либо не получает назначение в зависимости от работы коллег, потому что система устроена так, что судят лучшие. Соответственно, если ты отсудил плохо, а остальные хорошо, ты пропускаешь чуть больше, если другие судьи тоже получили ошибки, то ты можешь выйти со скамейки запасных чуть раньше. Всё то же самое, как в футбольной команде, всё зависит от коллег.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
05 марта в 16:17
Сейчас Лёня Федун скажет: "Ну сколько можно уже Спартаку помогать"...
Но нет такого он никогда не скажет, он знает только слово "заговор" и Спартак убивают.
Кстати теория заговора появилось с его приходом в Спартак.
lotsman
lotsman
05 марта в 15:39
ВАР наварил, а Иванов виноват.))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
05 марта в 14:13, ред.
ЭСК РФС - контролирующий доходы судей орган.

Там же не глупые дядьки сидят в кабинетах, наверняка знают денежную стоимость каждой судебной ошибки, и прейскурант каждого судейского предвзятыша в отдельности, и просто не даст кому то из них разбогатеть в течении нескольких туров подряд - для этого и сделаны паузы в работе "арбитров"…

Причём РФС достаточно открытая организация, и не таясь сообщила истинную причину исчезновения арбитра в следующем туре - "Хватит, в прошлом насвистел на нехилую сумму, надо и другим дать заработать"
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
05 марта в 13:47
Не случайное интервью). В аккурат. Все заранее громоотвод готов, типа смотрите..ну и и.т.д.
112910415
112910415
05 марта в 13:02
свободу Юрию Деточкину !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
05 марта в 12:56
От Спартака одни беды для судей. Хорошо судит народную - отстранят, плохо судит - тоже наверняка отстранят. Хорошо если на полиграф не загонят...
ДАША Д
ДАША Д
05 марта в 12:38
Отправили его на переподготовку, заодно и кусок хлеба отняли.
Гость
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