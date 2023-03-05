Мешков украл чемпионскую интригу в РПЛ. Арбитр забрал у «Спартака» два гола

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сегодня, 08:48

Ошибки футболистов меркнут после действий рефери.

Раскатистый смех Аршавина – символ сезона

У Андрея Сергеевича, одного из руководителей «Зенита», случилась истерика в прямом эфире при обсуждении ключевых решений Мешкова в поединке «Спартака». Эксперт по судейству выдал великую конструкцию «он свистнул, а не понял, когда он свистнул». Аршавин начал задыхаться от смеха. А «Зенит» смеется соперникам в лицо на поле с помощью крутых легионеров. А рефери насмехаются над публикой, ведь ошибка в судействе — это когда арбитр в пограничном эпизоде выбрал неверное решение.

То, что сделал Мешков – убийство футбола. Здесь не важно, играл против Ганчаренко «Спартак» или «Оренбург». Кстати, в матче команды Лички против «Ахмата» арбитр Турбин после рекомендации Казарцева пересмотрел эпизод за пределами поля. Если речь о нарушениях за лицевой линией штрафной площади, то можно назначать пенальти. Вот только момент был игровым, мяч пошел в руки вратарю, а защитник смотрел на мяч в другую сторону. Наступил на ногу, но это не нарушение правил.

Впрочем, решение Турбина показать вторую желтую и назначить пенальти абсурдное, но вертится вокруг трактовок, а вот поступки Мешкова перед двумя голами «Спартака» можно встретить лишь истерическим смехом, как у Аршавина. «Красно-белых» снова унизили качеством арбитража. Так делают и когда им помогают, и когда убивают. Писали по горячим следам, что против Тикнизяна в Кубке Игнатов нарушал правила, в РФС позже это подтвердили. Судьям не хватает повторов в очевидных эпизодах.

Мешков работал в 200-м матче РПЛ в карьере. Он прекрасно знает, что нельзя свистеть до окончания эпизода. Особенно дважды в одной игре по ходу голевых атак. Никакими эмоциями нельзя оправдать настолько бредовые решения. На стадионе практически не было зрителей, работал без давления трибун. И без помех футболистов двух команд, ведь игра получилась бы хорошей без решений арбитра. «Урал», разумеется, сел глубоко и контратаковал, но поединок не был зимним, невзирая на снежную погоду.

С футболистов «Спартака» вину не снимаем

Надо быть объективными, поэтому вспомним также ошибки «Спартака». Но не нужно выдумывать, будто Дуарте точно стоило удалить за захват соперника в моменте с пенальти. Есть рекомендации о «двойном наказании». Рефери посчитали, что пенальти и желтой карточки достаточно. Зато важно вспомнить момент Промеса. Квинси проиграл Помазуну. Голландец пропустил сборы, предлагает активность, но взаимопонимания с напарниками и тонуса не хватает. Видно было и против «Локомотива», и против «Урала».

Также после ничьей можно смело ругать защитников Абаскаля. Джикии не было, хотя по своим меркам он тоже проводит плохой сезон. Возможно, не хватает в напарниках Жиго. Но без Георгия новичок Дуарте разочаровал. И Маслов сыграл так, что ни в какие ворота не лезет, кроме ворот Селихова. Голкипер «Спартака» спас команду от поражения на последних минутах, но главные атаки «Урал» провел до этого. И без должного сопротивления со стороны Хлусевича и Денисова. Плохой матч для всех защитников Абаскаля, которые провели больше минут на поле, чем Чернов.

Понятно, что Таварешу и Дуарте банально не хватает взаимопонимания с напарниками, они новички. Но даже проверенные люди у «Спартака» ошибаются в обороне. Направленность атак «Урала» краями поля не мешает выделить работу Зобнина и Пруцева на полуфлангах. С мячом оба играют шикарно, но в обороне слишком надеются на Литвинова, а Руслан тоже работал на атаку. Соболев, Игнатов, Промес и Зобнин промахивались, а Николсон заслужил замену раньше. Зато у «Спартака» нашелся герой. Литвинов сделал дубль. Действия универсального солдата позволили поверить в камбэк и победу, но Мешков украл два гола преждевременными свистками.

Ганчаренко идеально перезагрузил «Урал»

Белорусский наставник настроил «Урал» на серию из 14 матчей без поражений в кубке и чемпионате. Последний раз проигрывал в середине сентября «Ахмату». В последних восьми турах у них всегда минимум по два мяча в чужие ворота, разок даже забили четыре в Москве «Локомотиву». Против «Спартака» светило три гола, но один момент не реализовали. «Урал» не выиграл, ведь в какой-то момент отказались от попыток контролировать мяч хотя бы отрезками. Устали после матчей против «Ростова», который прошли в Кубке.

Но у Ганчаренко будет еще две встречи со «Спартаком» в полуфинале Пути РПЛ , и вряд ли Абаскаль рад такому кубковому жребию. Впрочем, команда, которая владеет мячом менее 30% времени, бракует 40% передач, набирает почти 50 действий по сумме отборов, перехватов и выносов мяча от ворот может забить дважды, только если соперник помог. Дуарте сначала проиграл оппоненту позицию, а потом принял решение схватить его за шею. Бикфалви, хотя у него лишний вес, что не скрывает даже темная гостевая форма «Урала», опередил защитника «Спартака» после прострела Юшина.

Клуб из Екатеринбурга выжал максимум, а «Спартак» не настолько везучий. У них было семь ударов в створ и девятнадцать в целом. Активничал Промес, создавал моменты Игнатов. Пруцев и Зобнин у чужих ворот отличались, не говоря о Литвинове. Но оборона подвела, что с «красно-белыми» случалось в их жизни часто. Вот только все футбольные разговоры перечеркивают свистки Мешкова. Такие странные стечения обстоятельств огорчают. Да и фанатам «Зенита» и ЦСКА не стоит ехидничать. Им еще играть в Кубке с такими же рефери. Когда ошибки не в пользу их команд, то реакция такая же, как у фанатов «Спартака».