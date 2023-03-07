ЭСК признала ошибочным решение о назначении пенальти в ворота «Оренбурга»

Заместитель главы департамента судейства РФС сообщил о том, что ЭСК признала ошибочным назначение пенальти в матче 18-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Ахматом».

В данной ситуации большинством голосов ЭСК решила, что ошибочно назначен 11‑метровый удар и вынесено второе предупреждение игроку «Оренбурга», потому что в данной игровой ситуации на повторе видно, что игрок «Оренбурга» не делал никаких дополнительных движений и усилий, это случайный контакт с игроком. В тот момент, когда он не видит игрока, нога игрока «Ахмата» наезжает на ногу футболиста «Оренбурга», который делал шаг.