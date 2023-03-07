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ЭСК признала ошибочным решение о назначении пенальти в ворота «Оренбурга»

вчера, 21:46
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)3 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Заместитель главы департамента судейства РФС Николай Иванов сообщил о том, что ЭСК признала ошибочным назначение пенальти в матче 18-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Ахматом».

В данной ситуации большинством голосов ЭСК решила, что ошибочно назначен 11‑метровый удар и вынесено второе предупреждение игроку «Оренбурга», потому что в данной игровой ситуации на повторе видно, что игрок «Оренбурга» не делал никаких дополнительных движений и усилий, это случайный контакт с игроком. В тот момент, когда он не видит игрока, нога игрока «Ахмата» наезжает на ногу футболиста «Оренбурга», который делал шаг.

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Все комментарии
DEIVID_335
DEIVID_335 ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 00:03
Они как бы признают, что эта ошибка определяющая в игре, ведь за этот типа фол была показана вторая жк игроку.
pomor45
pomor45
вчера в 22:38
ЭСК - театр абсурда: реабилитации нет, отмены приговора нет, ничего нет. На ошибках никто не учится. Последствий никаких - абсолютно. Сплошной шорох орехов.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:04
Вот если бы "Ахмат" победил всего лишь 2-1,то они никогда бы не признали судейскую ошибку.А раз не влияет на делёж очков между командами,такие "признания" даются не впервые,и очень легко!
Гость
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