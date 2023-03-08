Важный матч в карьере Роналду обслужит судья, которого ненавидит Месси

Арбитр Матеу Лаос назначен главным судьей матча чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Иттихадом» и «Аль-Насром», за который выступает Криштиану Роналду.
Встреча примечательна тем, что расположившийся на 1-м месте «Аль-Наср» опережает «Аль-Иттихад» всего на 2 очка. Интересно и том, что Матеу Лаос подвергнулся критике Лионеля Месси после матча чемпионата мира между сборными Аргентины и Нидерландов.
Кроме того, испанские СМИ утверждают, что Лаос является поклонником «Реала».
Ди и после самого проаргентинского мундиаля...надпись на футболке арбитра "Меня ненавидит Месси" - скорей комплимент.....
Ди и после самого проаргентинского мундиаля...надпись на футболке арбитра "Меня ненавидит Месси" - скорей комплимент.....