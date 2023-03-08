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Важный матч в карьере Роналду обслужит судья, которого ненавидит Месси

08 марта 2023, 15:03
Аль-ИттихадЛоготип футбольный клуб Аль-Иттихад (Джидда)1 : 0Логотип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)Аль-НасрМатч завершен

Арбитр Матеу Лаос назначен главным судьей матча чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Иттихадом» и «Аль-Насром», за который выступает Криштиану Роналду.

Встреча примечательна тем, что расположившийся на 1-м месте «Аль-Наср» опережает «Аль-Иттихад» всего на 2 очка. Интересно и том, что Матеу Лаос подвергнулся критике Лионеля Месси после матча чемпионата мира между сборными Аргентины и Нидерландов.

Кроме того, испанские СМИ утверждают, что Лаос является поклонником «Реала».

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Все комментарии
Сидор новый
Сидор новый
08 марта в 18:59
Будет интересная ситуация если Рон и Ко проиграют этот матч
112910415
112910415
08 марта в 18:20
крайне важная новость )
протон
протон
08 марта в 17:34
Что это значит? судья будет топить за Аль -Наср?
Мaлик
Мaлик
08 марта в 17:29
Ну заголовок звучит зловеще.... критика, как мне кажется это не ненависть...
Carradona
Carradona
08 марта в 17:22
Важный матч в карьере))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 марта в 16:18
Главное, чтобы этот судья любил Роналду. Ненависть Месси ему должна быть до лампочки...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
08 марта в 15:49, ред.
Саудитам навряд ли интересно кого ненавидит лидер сборной которую они в лёгкую обыгрываю на ЧМ....

Ди и после самого проаргентинского мундиаля...надпись на футболке арбитра "Меня ненавидит Месси" - скорей комплимент.....
Russia_4ever
Russia_4ever
08 марта в 15:26
Ахахах интрига на пустом месте
Варвар7
Варвар7
08 марта в 15:13
Матеу Лаоса ненавидит не только Лео Месси!
Остапчук 67
Остапчук 67
08 марта в 15:10
В заголовке интрига?
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