Важный матч в карьере Роналду обслужит судья, которого ненавидит Месси

1678277024

08 марта 2023, 15:03

Арбитр назначен главным судьей матча чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Иттихадом» и «Аль-Насром», за который выступает .

Встреча примечательна тем, что расположившийся на 1-м месте «Аль-Наср» опережает «Аль-Иттихад» всего на 2 очка. Интересно и том, что Матеу Лаос подвергнулся критике после матча чемпионата мира между сборными Аргентины и Нидерландов.