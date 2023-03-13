ПСЖ может расстаться с группой игроков из-за финансовых ограничений

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вчера, 19:32

ПСЖ летом может расстаться с группой игроков в связи с финансовыми ограничениями, сообщает L'Équipe.

По информации издания, потенциально команду могут покинуть защитник , полузащитники , и , но многое будет зависеть от их выступлений весной. На продление контракта с защитником также повлияет игра футболиста в оставшейся части сезона.