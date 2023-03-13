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ГлавнаяНовостиКонтрактыФранция. Лига 1 2022/2023

ПСЖ может расстаться с группой игроков из-за финансовых ограничений

вчера, 19:32

ПСЖ летом может расстаться с группой игроков в связи с финансовыми ограничениями, сообщает L'Équipe.

По информации издания, потенциально команду могут покинуть защитник Хуан Бернат, полузащитники Карлос Солер, Фабиан Руис и Ренату Санчеш, но многое будет зависеть от их выступлений весной. На продление контракта с защитником Серхио Рамосом также повлияет игра футболиста в оставшейся части сезона.

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Все комментарии
AS1976
AS1976
сегодня в 07:48
Хотелось бы на этот проект с хорошим тренером , которому дали бы поработать 2-3 года , я думаю был бы и результат. Ну так помечтать -Гвардиола , Клопп , Анчелотти , а ещё интересно посмотреть что собой представляет Лёв на клубном уровне.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 22:53
Сколько игроков приходится продавать чтобы прокормить одного жадного гнома. Ладно хоть бы польза была! Но толку от него нет. До прихода гнома играли в финале и полфуинале а сним каждый год в 1/8 ЛЧ вылетают. Это потому что гном главный неудачник ЛЧ и принес ПСЖ несчастье!!
adekvat
adekvat
вчера в 21:09
Вот если бы ни эти ограничения.
112910415
112910415
вчера в 20:15
чего мелочиться-то ...
Elliada
Elliada
вчера в 20:13
Проще продать одного Мбаппе и сэкономить 200 млн на зарплате + заработать 200-300 млн на трансфере. Всё равно через год сбежит сам, когда закончится контракт
izrafel
izrafel ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 20:13
Добра Вам!
Я уже когда то писал, что в ПСЖ уже пора проводит внутреннюю "революцию"... убрать к чертям спортдира, разогнать половину команды, срочно сменить тренера (Галтье не на том уровне чтобы тренировать клуб который может бороться в ЛЧ) ... укрепить полузащиту (ее сейчас нет от слова совсем).... ну и еще много чего нужно сделать.... НО шейхов похоже все устраивает....
sova147
sova147 ответ izrafel (раскрыть)
вчера в 20:02
Да предстоит большая работа
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ izrafel (раскрыть)
вчера в 19:57, ред.
ПСЖ сам эти проблемы создал, но если ПСЖ будет здоров как бык во всех аспектах своей деятельности, то их сложно будет остановить. Им не хватает того чего нет у Баварии, а систему не купить за деньги. Мы говорим о порядке и про финансовую стабильность, а при безмерных зарплатах игроки могут быть развращены.
Если в ПСЖ будет порядок, то многим соперникам будет сложно. МС выстроил систему, но им чего-то не хватает, а у ПСЖ и этого нет, поэтому они и вылетают на ранних стадиях. Тухеля зря уволили возможно он смог бы навести порядок, но его могут слить игроки у которых большое влияние в клубе.
izrafel
izrafel ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 19:49
Что то мне подсказывает внутренний голос, что избавиться от Неймара будет очень проблематично и так же от черепашки... а вот Месси могйт обвинить во всех сметных грехах ПСЖ и отпустить куда ни будь...:)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:46
Или с кем нибудь одним и финансовые ограничения будет решены.
izrafel
izrafel
вчера в 19:41
Да, думаю что болельщики ПСЖ будут рады если они уйдут. Балласт, который не то что против Баварии, даже в матчах Лиги 1 не тянет. Санчеш один матч играет, десять матчей в лазарете сидит. Солер и Руис явно не уровень для команды, ставящей цель выиграть ЛЧ. Экитике - молод, все есть: техника, голевое чутье, скорость, но сегодня его реальный уровень это Реймс, Метц или Брест. В больших матчах (как ЛЧ, к примеру) он теряется (его, в принципе, можно было бы сохранить, но тогда отправить в аренду и пусть набирается опыта....).

Ну а так что, когда у тебя впереди тройка игроков не желающих возвращаться брать медленного Руиса, Солера который не умеет обострять и ставить в пару к стареющему Вератти это конечно гениальное решение. ПСЖ нужно 3 цепных пса которые будут выжигать центр, а не эти неповоротливые. В двух матчах против Баварии эта тройка не сделала ничего! Они и в обороне не помогали, Вератти привёз 2 гола в Мюнхене пытаясь разворачиваться аля Иньеста, и в атаке 0 импакта.... ни обострений, ни забегов, ни стеночек - ничего....
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