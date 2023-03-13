ПСЖ может расстаться с группой игроков из-за финансовых ограничений

ПСЖ летом может расстаться с группой игроков в связи с финансовыми ограничениями, сообщает L'Équipe.
По информации издания, потенциально команду могут покинуть защитник Хуан Бернат, полузащитники Карлос Солер, Фабиан Руис и Ренату Санчеш, но многое будет зависеть от их выступлений весной. На продление контракта с защитником Серхио Рамосом также повлияет игра футболиста в оставшейся части сезона.
Ну а так что, когда у тебя впереди тройка игроков не желающих возвращаться брать медленного Руиса, Солера который не умеет обострять и ставить в пару к стареющему Вератти это конечно гениальное решение. ПСЖ нужно 3 цепных пса которые будут выжигать центр, а не эти неповоротливые. В двух матчах против Баварии эта тройка не сделала ничего! Они и в обороне не помогали, Вератти привёз 2 гола в Мюнхене пытаясь разворачиваться аля Иньеста, и в атаке 0 импакта.... ни обострений, ни забегов, ни стеночек - ничего....
Ну а так что, когда у тебя впереди тройка игроков не желающих возвращаться брать медленного Руиса, Солера который не умеет обострять и ставить в пару к стареющему Вератти это конечно гениальное решение. ПСЖ нужно 3 цепных пса которые будут выжигать центр, а не эти неповоротливые. В двух матчах против Баварии эта тройка не сделала ничего! Они и в обороне не помогали, Вератти привёз 2 гола в Мюнхене пытаясь разворачиваться аля Иньеста, и в атаке 0 импакта.... ни обострений, ни забегов, ни стеночек - ничего....
Если в ПСЖ будет порядок, то многим соперникам будет сложно. МС выстроил систему, но им чего-то не хватает, а у ПСЖ и этого нет, поэтому они и вылетают на ранних стадиях. Тухеля зря уволили возможно он смог бы навести порядок, но его могут слить игроки у которых большое влияние в клубе.
Если в ПСЖ будет порядок, то многим соперникам будет сложно. МС выстроил систему, но им чего-то не хватает, а у ПСЖ и этого нет, поэтому они и вылетают на ранних стадиях. Тухеля зря уволили возможно он смог бы навести порядок, но его могут слить игроки у которых большое влияние в клубе.
Я уже когда то писал, что в ПСЖ уже пора проводит внутреннюю "революцию"... убрать к чертям спортдира, разогнать половину команды, срочно сменить тренера (Галтье не на том уровне чтобы тренировать клуб который может бороться в ЛЧ) ... укрепить полузащиту (ее сейчас нет от слова совсем).... ну и еще много чего нужно сделать.... НО шейхов похоже все устраивает....
Я уже когда то писал, что в ПСЖ уже пора проводит внутреннюю "революцию"... убрать к чертям спортдира, разогнать половину команды, срочно сменить тренера (Галтье не на том уровне чтобы тренировать клуб который может бороться в ЛЧ) ... укрепить полузащиту (ее сейчас нет от слова совсем).... ну и еще много чего нужно сделать.... НО шейхов похоже все устраивает....