ПСЖ сомневается в необходимости продлевать контракт с Месси

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вчера, 15:19

Нападающий может продолжить карьеру в клубе «Интер Майами».

Клуб МЛС намерен приложить максимум усилий для приглашения аргентинца. Данный переход помог бы США в популяризации футбола, ибо это одна из стран-хозяек чемпионата мира 2026 года.

Месси получает в ПСЖ 40 миллионов евро в год, в Европе только парижане готовы столько платить игроку. В парижском клубе пытаются понять, нужно ли им продлевать договор с футболистом, ибо он не смог помочь команде выиграть Лигу чемпионов. Если пути нападающего и парижской команды разойдутся, то в Европе игрок не останется, вариант с Ближним Востоком также маловероятен.