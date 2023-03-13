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ГлавнаяНовостиКонтрактыФранция. Лига 1 2022/2023

ПСЖ сомневается в необходимости продлевать контракт с Месси

вчера, 15:19

Нападающий Лионель Месси может продолжить карьеру в клубе «Интер Майами».

Клуб МЛС намерен приложить максимум усилий для приглашения аргентинца. Данный переход помог бы США в популяризации футбола, ибо это одна из стран-хозяек чемпионата мира 2026 года.

Месси получает в ПСЖ 40 миллионов евро в год, в Европе только парижане готовы столько платить игроку. В парижском клубе пытаются понять, нужно ли им продлевать договор с футболистом, ибо он не смог помочь команде выиграть Лигу чемпионов. Если пути нападающего и парижской команды разойдутся, то в Европе игрок не останется, вариант с Ближним Востоком также маловероятен.

«Интер Майами» уже подготовил план приглашения Месси, чей контракт с ПСЖ действует до конца текущего сезона.

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Все комментарии
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 16:32, ред.
Критикуют всех но ты замечаешь только критику месси. Плюс у мбаппе нету стимула играть там. Он хотел уйти и уговорили деньгами и деньги не все решили.

А месси больше Критикуют не потому что он плохо сыграл а потому что он вы ему заранее вручили золотой мяч 23 года а он не играет соответственно.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 16:22
4 место тоже пропуск в лигу чемпионов в странах. Это в Франции 4 место в лигу европы. Там только псж уровень лч хоть ты и пытаешься сравнивать чемпионат франции с другими лучшими
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 16:15
Виновата вся команда особенно месси и мбаппе. Но ни тот ни другой не тянут. Один не может хотя ему заранее отдают все золотые мячи а второй не хочет (вернее играет через не хочу из за денег но насильно мил не будешь). Вот и итог. А эллиада хочет списать все на мбаппе у которого нет стимула рвать за псж. И создать команду вокруг 36 летнего игрока который максимум еще год отыграет в псж.
Elliada
Elliada ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 16:15
ПСЖ был плох целиком, но критикуют только Месси. Того же Мбаппе никто не критикует. А ведь это он трепался перед игрой, что сделает хет-трик. И где он был?

Месси забивает в чемпионате, провалил плей-офф ЛЧ - нужно гнать.

Мбаппе забивает в чемпионате, провалил плей-офф ЛЧ - молодец, тащер.

Мбаппе 6 лет в Париже. Почему раньше не мог выиграть ЛЧ, если сейчас мешает Месси?
Elliada
Elliada ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
сегодня в 16:12
Ты не путай чемпионат и кубковые турниры. В кубковых турнирах (ЛЧ, ЛЕ, национальные кубки, ЧМ, Евро и т. д.) считается только победа. Какая разница на какой стадии вылетать? Из 1/8 или финала?

В чемпионате всё по-другому. 2-е место дает право выступать в ЛЧ, а 4-е это ЛЕ. Поэтому есть разница, на каком месте закончить чемпионат.
амурец
амурец ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 15:49
Ладно вся команда виновата, а чем Месси отметился в матчах с Баварией только тем что запорол два убойных момента
ЦСКА 06
ЦСКА 06
сегодня в 11:53
Я болельщик ЦСКА тоже но и там я особо не пишу ничего. Я коменты пишу когда вступаю в спор с кем то. Роналду играл в командах где одна две осечки и ты на 2, 3 , 4 и т д месте Италия Англия. А во Франции нет даже одной команды которая опустит псж даже на второе место (за очень редким исключением) а тем более 3 команды которые опередят псж точно нет. Франция это чемпионат одной команды.

Ты говоришь какая разница где вылетать главное победа но в то же время говоришь что до роналду мю занимал 2 место в чемпионате. Опять двойные стандарты. Но тут ты прав. 2 место Это не достижение для мю. 2 место это достижение для условной астон виллы.

Ты в упор не хочешь видеть отрицательные моменты месси но придумываешь отрицательные моменты у роналду.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 10:59
Это Месси сомневается и уже давно.Видимо, уже принял решение, раз от ПСЖ появились официальные "сомнения".
Elliada
Elliada ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
сегодня в 10:57
Болельщик МЮ? Не смеши меня. Ни разу не видел твоего комментария на ветке МЮ.

По поводу Роналду. Один раз случайность. Но когда все команды, в которых он играл, начинают показывать худшие результаты, чем до него и результаты улучшаются после его ухода - это не случайность, а закономерность. Юве, МЮ, сборная Португалия. Теперь Аль-Наср. Сколько ему нужно утопить команд, чтобы ты признал, что он балласт?

По поводу Месси. Думаешь, что если ПСЖ вылетел бы в полуфинале, то к Месси претензий не было??? Еще как были бы. Какая разница на какой стадии вылетать? Это все равно поражение. Считается только победа. Поэтому каждый год ПСЖ увольняет тренеров (даже Тухеля, у которого финал ЛЧ) и покупают дорогих игроков.

До прихода Месси ПСЖ не выигрывал ЛЧ, даже чемпионат не всегда получалось выиграть. С Месси всё тоже самое. Вот когда ПСЖ с Месси опуститься с первого места на 4-е (как Роналду опустил Юве), тогда можешь говорить, что это одно и тоже.
Денис Мараев
Денис Мараев ответ Tex (раскрыть)
сегодня в 09:30
Рон в 38 лет лучше намного Месси играет. Месси в 38 лет пешком уже ходить будет на пенсии!
Денис Мараев
Денис Мараев
сегодня в 09:28
Доброй дороги в МЛС!!!!
альсато
альсато
сегодня в 09:17
ТЕМ БОЛЕЕ-НАХЛОБУЧИЩЕЕ ХРАНЦУЗОВ))
альсато
альсато
сегодня в 09:16
НИКОМУ НЕ НУЖНЫ-ЧЕМПИОНЫ МИРА)))
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 08:59
Двойные стандарты. Ювентус давно шёл к этому также как и барса с месси но по твоему мнению в барсе виноваты все кроме месси. Псж попал в финал и полуфинал лч и выигрывал кубок франции а сейчас не выходят из 1/8 два года подряд плюс 2 года подряд вылетел с кубуа франции. Но я не виню в этом месси . Месси один из виновников и все но ты во всем винишь роналду во всех бедах. Я болельщик МЮ и за последние 10 лет я не видел команду уровня ЛЧ. Мю штормило постоянно. С моуриньо в первом его сезоне заняли 2 место и вот думаешь в следующим попрет но нет оказались в середине таблице и моур пролетел. Стабильности не хватало. Ты смотри футбол с разных сторон а не со стороны хейтера роналду
lobsterdam
lobsterdam ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 07:28
З/п 200 млн?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:45, ред.
Хелаифи - как та черепашка из советского мультика, которая выходя из дома, ввиду скудоумия и медлительности, никак не оденется по погоде... )
Тут с уходом Тухеля уж как любому школьнику причина провалов ПСЖ в Европе (в ЛЧ) ясна..., а эти до сих пор "пытаются понять...")

P.S. В этой связи, коль с мозгами в руководстве Парижа совсем напряжёнка, так хоть за ради поржать бы постарались (!), - для пущей тупости, пусть выгоняют Месси и оставляют рулить Галтье. )
ABir
ABir
вчера в 23:35
До конца сезона у Месси еще есть время, чтобы доказать ПСЖ, что он не зря получает свои 40🍋
амурец
амурец
вчера в 23:28, ред.
В ПСЖ начали прозревать?
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 22:26
Неужели глаза открылися ,на гнома-проходимца!!! Наверное после матча с Баварией!!!!🤣🤣🤣
Tex
Tex ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:09
Роналду чуть старше и получил похожие проблемы чуть раньше. Плюс все же это разные люди и по характеру и по своей роли в коллективе, так что прямой связи между Месси и Роналду в поведении я не вижу. Но базово, хейт строится по одинаковому шаблону. Ну и по мне, Роналду то же один из крутейших футболистов в истории футбола. Я безусловно рад, что мог наблюдать игру обоих футболистов как современник. В лучшие годы Рон в штрафной был настолько же невероятно опасен как и Лионель, которого буквально не могли остановить. Легенды постарели и один уже на фактической пенсии, а второй скорее всего отправится на нее в следующем сезоне.
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 21:41
кто же будет лучшим игроком матча теперь?
alexgurzan
alexgurzan ответ Russia_4ever (раскрыть)
вчера в 21:38
Отключить возможности нет, правило касается всех участников конкурса. Если бы не было свежих ставок в профиле, жёлтой тоже не было бы.
Russia_4ever
Russia_4ever
вчера в 21:24, ред.
вопрос_модератору
Забанен за флуд для конкурса прогнозов?))) Вы смеетесь? Удалите прямо сейчас все мои очки из этого конкурса и уберите навсегда возможность набирать очки за счёт комментариев) Мне это не нужно. Я футбол люблю. А вы со своим сайтом и выкачиванием денег от рекламы уже разучились?) На этом сайте я сижу лет 10 уже, проверьте как-нибудь, если это возможно. Научились бы лучше быть благодарными своим активным посетителям. Ну написал я «Эххх…» к этой новости, что Месси не нужен ПСЖ, и что? Вы же видите, что я могу много букв писать))) Сдерживаюсь, как правило)) А сейчас обидно за Месси, вот и всё. Хотел расписать, а потом написал лаконично и всё) Это моя реальная эмоция на эту новость, и для меня она красноречивее длинного текста. Сайт потерял былую активность, а вы еще и баните свой костяк пользователей без разбору. Конкурс прогнозов… Ну даёте))
lotsman
lotsman
вчера в 21:21
Слухов много, а конкретики нет.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 21:17
Если Месси помог сборной выиграть ЧМ, то он способен помочь выиграть и ЛЧ, только дела у ПСЖ совсем плохи.
Если желание Месси продолжать играть в Европе, то однозначно продлит контракт. Он один из самых полезных игроков не только в команде, но и в топ-5.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:13
Майки проданы...максимум показан...
Зачем он в дальнейшем??
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
вчера в 21:03
Он был хорош лет до 30 . Потом испарился
ZIBO rock
ZIBO rock ответ ermak6848 (раскрыть)
вчера в 20:56
Зениту не подходит, слишком светлый?!)
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:07
Пора отдать в аренду фк СПАРТАК Москва
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Cympak-05 (раскрыть)
вчера в 19:40
В Италии жёсткий чемпионат, там Месси может закончить карьеру из-за травмы. Но вы как заботливый врач могли бы порекомендовать Францию, Бундеслигу, Испанию )
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