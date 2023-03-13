ПСЖ сомневается в необходимости продлевать контракт с Месси

Нападающий Лионель Месси может продолжить карьеру в клубе «Интер Майами».
Клуб МЛС намерен приложить максимум усилий для приглашения аргентинца. Данный переход помог бы США в популяризации футбола, ибо это одна из стран-хозяек чемпионата мира 2026 года.
Месси получает в ПСЖ 40 миллионов евро в год, в Европе только парижане готовы столько платить игроку. В парижском клубе пытаются понять, нужно ли им продлевать договор с футболистом, ибо он не смог помочь команде выиграть Лигу чемпионов. Если пути нападающего и парижской команды разойдутся, то в Европе игрок не останется, вариант с Ближним Востоком также маловероятен.
«Интер Майами» уже подготовил план приглашения Месси, чей контракт с ПСЖ действует до конца текущего сезона.
ПСЖ проживет без Месси, может даже дальше пройдет по сетке ЛЧ, но для этого нужно полностью перестраивать всю игру, увольнять физрука Галтье и укрепляться сильными бойцами в полузащиту и защиту. ПСЖ вылетел не из-за Месси, а из-за отсутствия тренерской гибкости и вариативности, а также посредственных исполнителей в полузащите.
ПСЖ проживет без Месси, может даже дальше пройдет по сетке ЛЧ, но для этого нужно полностью перестраивать всю игру, увольнять физрука Галтье и укрепляться сильными бойцами в полузащиту и защиту. ПСЖ вылетел не из-за Месси, а из-за отсутствия тренерской гибкости и вариативности, а также посредственных исполнителей в полузащите.
Мбаппе 6 лет в ПСЖ, 180 млн трансфер, зарплата 200 млн в год. Неймар 6 лет в ПСЖ, 222 млн трансфер, зарплата 40 млн в год. Не помогли выиграть ЛЧ. Нужно оставить и строить команду вокруг их.
С таким подходом ПСЖ никогда не выиграть ЛЧ.
Мбаппе 6 лет в ПСЖ, 180 млн трансфер, зарплата 200 млн в год. Неймар 6 лет в ПСЖ, 222 млн трансфер, зарплата 40 млн в год. Не помогли выиграть ЛЧ. Нужно оставить и строить команду вокруг их.
С таким подходом ПСЖ никогда не выиграть ЛЧ.