Сборная России проведёт товарищеский матч против Ирана 23 марта

Национальные сборные России и Ирана сыграют товарищеский матч в четверг, 23 марта. Об этом сообщает официальный сайт РФС .

Встреча пройдёт в Тегеране на стадионе «Азади» и начнётся в 20:30 по местному времени (20:00 по московскому).

Игра пройдет со зрителями. Билеты на гостевой сектор для болельщиков сборной России будут доступны с 20 марта на сайте официального билетного партнёра РФС Кассир.ру.

В последний раз команды встречались в 2017 году и сыграли вничью 1:1, забитыми мячами отметились Сердар Азмун и Дмитрий Полоз. Товарищеская встреча в 2011 году в Абу-Даби закончилась победой Ирана со счётом 1:0.