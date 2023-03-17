Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияТоварищеские матчи. Сборные 2023

Сборная России проведёт товарищеский матч против Ирана 23 марта

вчера, 17:30

Национальные сборные России и Ирана сыграют товарищеский матч в четверг, 23 марта. Об этом сообщает официальный сайт РФС.

Встреча пройдёт в Тегеране на стадионе «Азади» и начнётся в 20:30 по местному времени (20:00 по московскому).

Игра пройдет со зрителями. Билеты на гостевой сектор для болельщиков сборной России будут доступны с 20 марта на сайте официального билетного партнёра РФС Кассир.ру.

В последний раз команды встречались в 2017 году и сыграли вничью 1:1, забитыми мячами отметились Сердар Азмун и Дмитрий Полоз. Товарищеская встреча в 2011 году в Абу-Даби закончилась победой Ирана со счётом 1:0.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Россия  Иран
Источник: rfs.ru Фото: Сайт РФС
«Крылья Советов» сыграют со сборной Медиалиги
Вчера, 13:41
ОфициальноОпределились все участники 1/2 финала Пути регионов Кубка России
16 марта
В сборной Ирака сообщили, почему сыграют с Россией не в Сочи
16 марта
В CAFA согласовывают проведение турнира с участием России с ФИФА и АФК
13 марта
СлухиСборная России сыграет на первом чемпионате CAFA в июне 2023 года
13 марта
Стало известно место проведения матча Россия — Ирак
09 марта
Сортировать
Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 09:04
Тут уже писали, что за не имением гербовой пишут на простой.
протон
протон
вчера в 23:58
Иран крепкая сборная,не знаю что все плюются.Уэльс просто в одну калитку они раскатали на чемпионате мира.
В данной ситуации лучше с Ираном Сирией Чем с Англией или США
shur
shur ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:56
...это уже в четверг, праздник , Я за пивом, куплю заранее и
воблочки, оттопыремся!!!
Аспект
Аспект ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:46
Могу предположить, что это будут такие слова: а что вы хотели от меня услышать? )))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ tank 166 (раскрыть)
вчера в 20:52
А вроде из моего текста ясно, что я жду от Карпина. Оправданий. Что же еще. Просто уровень нашего футбола сейчас уже ниже Ирана будет.
tank 166
tank 166 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:32
Это будет серьезный матч против серьезного соперника,который три месяца назад играл на ЧМ и в течение месяца проводил в этом составе тренировки. Вы реально ждете каких-то откровений от тренера,чья команда собирается на пару -тройку дней раз в три месяца для товарищеских матчей?
Georgud
Georgud
вчера в 20:19
Иран достойный соперник.
qhunp4aev8zc
qhunp4aev8zc
вчера в 19:45
Сборная Ирана крепкий орешек для Карпина
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 19:38
А забивали то игроки Зенита!
dok66
dok66
вчера в 18:52
Ну вот , наконец-то Валера получил драйв , и начнет работать .
112910415
112910415
вчера в 18:42
вот оно, настоящее испытание
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:29
Хороший соперник....
Участник последнего мундиаля...
В составе игроки Порту...Байера...Бренфорда...Фейеноорда........да что там из Фейеноорда...из самого "Зенит" деклассирующего "Сепахана" будут бравые парни...

Короче знатный баттл намечается...
Удачи Карпину...она ему пригодится...
reyywrccf65t
reyywrccf65t
вчера в 17:49
Давно не видели более-менее приличного соперника, так что интересно будет посмотреть
izrafel
izrafel
вчера в 17:42
Валера-разлучник! Азмун Дзюбы так и не дождется...:))))

Тегеран 23 - новое кино с Аленом Делоном , Белохвостиковой........
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:39
Для нас это будет наисерьезнейший матч. Это не Киргизия, не Таджикистан, и даже не Узбекистан. Любопытно, что говорун Валера после игры скажет
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 