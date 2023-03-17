Сборная России проведёт товарищеский матч против Ирана 23 марта

Национальные сборные России и Ирана сыграют товарищеский матч в четверг, 23 марта. Об этом сообщает официальный сайт РФС.
Встреча пройдёт в Тегеране на стадионе «Азади» и начнётся в 20:30 по местному времени (20:00 по московскому).
Игра пройдет со зрителями. Билеты на гостевой сектор для болельщиков сборной России будут доступны с 20 марта на сайте официального билетного партнёра РФС Кассир.ру.
В последний раз команды встречались в 2017 году и сыграли вничью 1:1, забитыми мячами отметились Сердар Азмун и Дмитрий Полоз. Товарищеская встреча в 2011 году в Абу-Даби закончилась победой Ирана со счётом 1:0.
В данной ситуации лучше с Ираном Сирией Чем с Англией или США
В данной ситуации лучше с Ираном Сирией Чем с Англией или США
воблочки, оттопыремся!!!
воблочки, оттопыремся!!!
Участник последнего мундиаля...
В составе игроки Порту...Байера...Бренфорда...Фейеноорда........да что там из Фейеноорда...из самого "Зенит" деклассирующего "Сепахана" будут бравые парни...
Короче знатный баттл намечается...
Удачи Карпину...она ему пригодится...
Участник последнего мундиаля...
В составе игроки Порту...Байера...Бренфорда...Фейеноорда........да что там из Фейеноорда...из самого "Зенит" деклассирующего "Сепахана" будут бравые парни...
Короче знатный баттл намечается...
Удачи Карпину...она ему пригодится...
Тегеран 23 - новое кино с Аленом Делоном , Белохвостиковой........
Тегеран 23 - новое кино с Аленом Делоном , Белохвостиковой........