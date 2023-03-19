«Ростов» переиграл «Химки» в матче Премьер-Лиги

«Химки» уступили «Ростову» в поединке 20-го тура РПЛ (0:1).
Гол с пенальти забил Максим Осипенко на 18-й минуте.
У хозяев красную карточку получил Жаниу Бикел на 29-й.
После матча «Химки» занимают 15-ю строчку (13 очков), «Ростов» занимает 2-е место (41 пункт).
А Химки молодцы, боролись, даже в меньшинстве, и порой смотрелись интереснее соперника!
Ну и пару слов, как обычно про одного из комментаторов матча. Дерунец - молодец, всё по делу сказал, про судью и его косяки!!! А вот второй, у микрофона, откровенно задолбал своими постоянными: "Вкус крови, вкус крови"!!! Его что, в школе ничему больше не учили?!
А Химки молодцы, боролись, даже в меньшинстве, и порой смотрелись интереснее соперника!
Ну и пару слов, как обычно про одного из комментаторов матча. Дерунец - молодец, всё по делу сказал, про судью и его косяки!!! А вот второй, у микрофона, откровенно задолбал своими постоянными: "Вкус крови, вкус крови"!!! Его что, в школе ничему больше не учили?!
На третьей добавленной минуте матча Ростов навешивает мяч в штрафную, Комличенко в наглую заваливает игрока Торпедо и тут же просит пенальти, причём на судью оказывают давление как игроки на поле, так и вся тренерская скамейка во главе с Карпиным. Судья ломается и вместо штрафного в сторону ворот Ростова назначает пенальти в ворота Торпедо.
Первый пенальти отбит, второй отбит, вот тут то вроде как бы сами небеса подсказывали о справедливости, но судья твёрд, надо продолжать бить...
Итог Ростов получает незаслуженные три очка.
Я если честно был в шоке тогда от открытого беспредела.
Потом кстати и КДК подтвердила грубую ошибку (а вот ошибку ли) Яна Бобровского.
Ещё больше вопросов к VAR, его просто решили не смотреть.
Вопрос почему? А потому, что там не было пенальти и просмотр на мониторе мог испортить все "старания.
На третьей добавленной минуте матча Ростов навешивает мяч в штрафную, Комличенко в наглую заваливает игрока Торпедо и тут же просит пенальти, причём на судью оказывают давление как игроки на поле, так и вся тренерская скамейка во главе с Карпиным. Судья ломается и вместо штрафного в сторону ворот Ростова назначает пенальти в ворота Торпедо.
Первый пенальти отбит, второй отбит, вот тут то вроде как бы сами небеса подсказывали о справедливости, но судья твёрд, надо продолжать бить...
Итог Ростов получает незаслуженные три очка.
Я если честно был в шоке тогда от открытого беспредела.
Потом кстати и КДК подтвердила грубую ошибку (а вот ошибку ли) Яна Бобровского.
Ещё больше вопросов к VAR, его просто решили не смотреть.
Вопрос почему? А потому, что там не было пенальти и просмотр на мониторе мог испортить все "старания.