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«Ростов» переиграл «Химки» в матче Премьер-Лиги

вчера, 15:54
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки0 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

«Химки» уступили «Ростову» в поединке 20-го тура РПЛ (0:1).

Гол с пенальти забил Максим Осипенко на 18-й минуте.

У хозяев красную карточку получил Жаниу Бикел на 29-й.

После матча «Химки» занимают 15-ю строчку (13 очков), «Ростов» занимает 2-е место (41 пункт).

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Все комментарии
Ев17
Ев17
сегодня в 07:01
а кукуляка такие пенки даже после вара не ставит ))
Asper
Asper
вчера в 18:58
Смеюсь с того, что этот пенальти, обсуждают как (как минимум) неочевидный.
Хотя тут практически всё идентично эпизоду "Клаудиньо-Тюкавин", по которому раненый вой стоял по всем интернетам😂
sir_Alex
sir_Alex ответ Zak11 (раскрыть)
вчера в 18:35
Валера решает)))
Capral
Capral ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 18:15
Полностью согласен!!!!!!! И, я уверен- не забей Ростов в том матче с третьей попытки, судья дал бы четвертую, пятую и тд!!!!!!!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:14
Медальки в руки Ростова сами идут.
Аксинья
Аксинья ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:57
Несколько лет подряд "Ростов" гнобили по чем поподя, по 10-12 очков за сезон недобирал из-за судейских ляпов...А тут такая благосклонность вдруг у судейства прозрела. Хотя возможно Валера в купе с Арташесом (президент фк "Ростов) решили бабки вкладывать не в третьесортных легов, а в судейский корпус? И эта перемена в отношении к клубу в этом сезоне сильно заметна
я из Химок
я из Химок
вчера в 17:57
Вообще "тухлая" какая-то игра была. Две "обмароженных" команды пинали мяч , с переменным успехом. Если бы "пендаль",(с трибуны не очень видно было по делу или нет) так и осталось бы по нулям. Ростов, играя 2/3 игры в большинстве, так и не смог забить с игры, и упрочить положение. Пофигизм команд и непонятность судей- в этом вся игра одной фразой!
Zak11
Zak11
вчера в 17:40
Карпинский Ростов нормально тащат конечно)
Байкал-38
Байкал-38 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:26
Причём в том матче Торпедо-Ростов 0:1, победный гол был забит с пенальти на 90+9 минуте.
На третьей добавленной минуте матча Ростов навешивает мяч в штрафную, Комличенко в наглую заваливает игрока Торпедо и тут же просит пенальти, причём на судью оказывают давление как игроки на поле, так и вся тренерская скамейка во главе с Карпиным. Судья ломается и вместо штрафного в сторону ворот Ростова назначает пенальти в ворота Торпедо.
Первый пенальти отбит, второй отбит, вот тут то вроде как бы сами небеса подсказывали о справедливости, но судья твёрд, надо продолжать бить...
Итог Ростов получает незаслуженные три очка.
Я если честно был в шоке тогда от открытого беспредела.
Потом кстати и КДК подтвердила грубую ошибку (а вот ошибку ли) Яна Бобровского.
Ещё больше вопросов к VAR, его просто решили не смотреть.
Вопрос почему? А потому, что там не было пенальти и просмотр на мониторе мог испортить все "старания.
Capral
Capral ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 17:13
Просто, хотелось у комментатора спросить: "Парень, ты футбол комментируешь, или американский ужастик дублируешь"?!
Capral
Capral ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 17:08
Теперь понятно. Насмотрелись американского кино с его выражениями, вот и прут, где надо, и не надо...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:06
Объективности и не увидишь. С теми же крыльями у коней в кубке было то же самое.
Capral
Capral ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
вчера в 17:05
Вам скоро с Торпедо играть. Вспомнишь меня- в этой игре, вы потеряете очки. Три пенальти за 2 минуты- вам еще аукнутся...
ce5mxypgah39
ce5mxypgah39
вчера в 17:04
Не избежать Химкам пердива
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:03
У «народного достояния» бонусы похлеще, но Европе вечно обделываются, поэтому неубедительные доводы.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:01
Пора уже на соккере вводить ставки типа: "Ростов-пенальти-Комличенко".
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
вчера в 17:00
Это не спад. Это перманентное состояние и игра Ростова. Без судейских подарков они были бы где-нибудь в районе 10 места не выше.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:58
В начале игры дал пост про Гогниева и команду, что попили крови у Зенита и захотят ещё, а тут вижу твой пост про комментаторов). Об этом я). Здорово!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:58
Ростов живет и играет в режиме наибольшего благоприятствования. Москалев вроде давно не появлялся и сразу во всей красе. Теперь походу все русскоязычные из Ростова будут в сборной.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
вчера в 16:56
Но у Карпина постоянный бонус это судейская бригада, в том числе и ВАР. С таким бонусом жить можно
Capral
Capral ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
вчера в 16:52
Я не спорю на счет пенальти, я про объективность- а точнее об её отсутствии! Ваш игрок наиграл на две ЖК, а значит- на удаление! Ну и, где оно?! Игры у вас не было и нет. Это только в российском футболе, можно получать в каждой игре пенальти, и при полном отсутствии игры занимать 2-е место...
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 16:50
Игру не видел, но результат радует: как бы там не было, но Карпин играет не бразильским составом, при этом добивается результата - это радует.
Люблю город Ростов-на-Дону, поэтому всегда рад победе ФК «Ростов». С победой, ростовчане!
Capral
Capral ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 16:48
Сергеич, приветище!!!
Ты про судью?
Союзник противников
Союзник противников ответ ABir (раскрыть)
вчера в 16:44
Так это уже состоялось в конце октября.Вот что значит -длительные командировки в края с отсутствием интернета,радио и телевидения...
ABir
ABir
вчера в 16:32
Не очень убедительная, но все же победа. Это позволило Ростову подняться на второе место, и теперь интрига чемпионата спускается до борьбы за второе и третье места.
lotsman
lotsman
вчера в 16:32
Ростовчан с победой и выходом на вторую позицию. Очень нужные очки.
Союзник противников
Союзник противников ответ Роман Романов 3 (раскрыть)
вчера в 16:29
Фразу поправь на "...очередное ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ падение...".
Роман Романов 3
Роман Романов 3
вчера в 16:28
Матчи Ростова можно начинать сразу с пенальти в ворота соперника,смысл ждать очередного падения?
vitalik dobroy
vitalik dobroy
вчера в 16:28
Очень важный результат! " А всё остальное - дорожная пыль!"
Capral
Capral
вчера в 16:26
Да вы сами себя уже давно обгадили судейским произволом!!! А Карпин ваш, делает вид, что ничего не происходит!!!
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