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«Ливерпуль» нашёл более дешёвую альтернативу Беллингему

вчера, 14:19

«Ливерпуль» откажется от подписания полузащитника «Боруссии» Дортмунд Джуда Беллингема.

Вместо этого «красные» сосредоточат своё внимание на подписании Матеуша Нуньеша из «Вулверхэмптона».

«Ливерпуль» готов заплатить за португальца 60 млн евро.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:04, ред.
Беллингем в Дортмунде шикарен, особенно когда он ловит кураж он просто прет вперед ничего не замечая и ведя за собой команду! Я кайфую от его игры за Боруссию, вот только поймал себя на такой мысли....все помнят шикарную игру другого игрока который также феерил в Боруссии - Санчо! Помните его проходы, дриблинг, шикарные передачи на Холланда и все остальное, и где сейчас всё это? На лавке МЮ, как бы тоже самое не вышло и с Джудом.....! Я конечно желаю ему больших побед и не важно за какой клуб он будет играть, но тратить за него 120+ млн это огромный риск!

Матеуш, если я не ошибаюсь, только летом перешел в стан волков из Спортинга и уже хорошо зарекомендовал себя в АПЛ. Это хорошо, значит у игрока действительно есть класс, вот только показывать определенный уровень в составе Волков и в составе Ливерпуля - это две большие разницы! Игрок он с хорошими задатками, возможно Клопп сделает из него игрока топ уровня.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:43
и это правильно, Бел сырой пока что
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 15:40
Разница в цене — в два раза. Весомый аргумент.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 14:51
Парень хорош, выполняет все функции волнореза (мобильный, быстрый, хорошо держит и контролирует мяч). Не знаю насколько хорош Беллингем, но Нуньеш не должен быть хуже. Бенитес его хотел в Эвертон, но все как обычно упиралось в деньги.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:29, ред.
Очень спорный вопрос. И заиграет ли Нуньеш вообще в Ливерпуле . А Беллингем молодой перспективный паренёк, что он и доказывает играя в Боруссии.
drug01
drug01
вчера в 14:25
Это их решение но есть сомнение в правильности выбора
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