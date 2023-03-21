«Ливерпуль» нашёл более дешёвую альтернативу Беллингему

«Ливерпуль» откажется от подписания полузащитника «Боруссии» Дортмунд Джуда Беллингема.
Вместо этого «красные» сосредоточат своё внимание на подписании Матеуша Нуньеша из «Вулверхэмптона».
«Ливерпуль» готов заплатить за португальца 60 млн евро.
«Ливерпуль» откажется от подписания полузащитника «Боруссии» Дортмунд Джуда Беллингема.
Вместо этого «красные» сосредоточат своё внимание на подписании Матеуша Нуньеша из «Вулверхэмптона».
«Ливерпуль» готов заплатить за португальца 60 млн евро.
Матеуш, если я не ошибаюсь, только летом перешел в стан волков из Спортинга и уже хорошо зарекомендовал себя в АПЛ. Это хорошо, значит у игрока действительно есть класс, вот только показывать определенный уровень в составе Волков и в составе Ливерпуля - это две большие разницы! Игрок он с хорошими задатками, возможно Клопп сделает из него игрока топ уровня.
Матеуш, если я не ошибаюсь, только летом перешел в стан волков из Спортинга и уже хорошо зарекомендовал себя в АПЛ. Это хорошо, значит у игрока действительно есть класс, вот только показывать определенный уровень в составе Волков и в составе Ливерпуля - это две большие разницы! Игрок он с хорошими задатками, возможно Клопп сделает из него игрока топ уровня.