«Бавария» претендует на игрока «Байера»

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вчера, 17:28

«Бавария» намерена приобрести полузащитника «Байера» .

Предложения от мюнхенского коллектива пока что не поступало. Вероятно, футболист не будет менять команду до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что клуб из Ла Лиги также хочет пригласить игрока.