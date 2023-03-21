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«Бавария» претендует на игрока «Байера»

вчера, 17:28

«Бавария» намерена приобрести полузащитника «Байера» Флориана Вирца.

Предложения от мюнхенского коллектива пока что не поступало. Вероятно, футболист не будет менять команду до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что клуб из Ла Лиги также хочет пригласить игрока.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:50
Это неудивительно. Бавария гегемон немецкого футбола и сколько я помню они всегда покупали не только талантливых немецких игроков но и хорошо проявивших себя в Бундеслиге легионеров....увеличивая свое превосходство над соперниками и попутно ослабляя тех
Баллак, Клозе, Фрингс, Подольски,Боровский, Горецка, Нойер, Гетце, Хюмельс,Зюле,Киммих,Гнабри,Марио Гомес....это все таланты других немецких клубов, которых Бавария перекупила, а еще именитые легионеры такие как Лусио,братья Ковачи, Зе Роберто,Писарро, Манджукич,Левандовский, Упамекано, Павар....так что и Вирц вполне может проделать этот путь...да в Байере он главный талант сейчас, но все же для больших достижений Бавария более подходящий клуб!
lotsman
lotsman
вчера в 19:07
Бавария много хочет, и Влаховича, и Мартинеса. Теперь вот Вирца.
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:27
А зачем Вирцу менять шило на мыло... ему и в Байере не плохо...
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