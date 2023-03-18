В Риме хотят запретить въезд некоторых групп болельщиков «Фейеноорда»

Алессандро Онорато, советник мэрии Рима по вопросам спорта и крупных мероприятий, полагает, что необходимо запретить агрессивно настроенным футбольным фанатам «Фейеноорда» приехать в город. Эти команды сыграют в Лиге Европы.

То, что случилось в среду в Неаполе, не должно повториться у нас. «Ультрас» не нужно сюда приезжать. Рим — это не обычный город, а настоящий музей. Мэр Рима Роберто Гуальтьери правильно сделал, попросив министра внутренних дел Маттео Пьянтедози рассмотреть возможность запрета прибытия активных фанатов «Фейеноорда». Мы говорим не о запрете законного стремления болеть за свою любимую команду, а о том, чтобы избежать катастрофы. Достаточно изучить публичные страницы организованных групп, чтобы увидеть их опасные намерения. Мы уже испытали это на собственном опыте.