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В Риме хотят запретить въезд некоторых групп болельщиков «Фейеноорда»

вчера, 15:22
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)-:-Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд20.04.2023 в 22:00 Не начался

Алессандро Онорато, советник мэрии Рима по вопросам спорта и крупных мероприятий, полагает, что необходимо запретить агрессивно настроенным футбольным фанатам «Фейеноорда» приехать в город. Эти команды сыграют в Лиге Европы.

То, что случилось в среду в Неаполе, не должно повториться у нас. «Ультрас» не нужно сюда приезжать. Рим — это не обычный город, а настоящий музей. Мэр Рима Роберто Гуальтьери правильно сделал, попросив министра внутренних дел Маттео Пьянтедози рассмотреть возможность запрета прибытия активных фанатов «Фейеноорда». Мы говорим не о запрете законного стремления болеть за свою любимую команду, а о том, чтобы избежать катастрофы. Достаточно изучить публичные страницы организованных групп, чтобы увидеть их опасные намерения. Мы уже испытали это на собственном опыте.

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Перевод с sport.ilmessaggero.it
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Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:24, ред.
20/02/2015 в 11:24
«Рим опустошен и изранен. Я постоянно связываюсь с префектурой и послом Голландии. Просто так это не закончится. Я возмущен и потребую объяснений от тех, кто несет ответственность за порядок в городе. Римляне не должны платить за это. Насилию нет места в городе», – сказал мэр Рима Иньяцио Марино"

Отметим, что в Рим из Роттердама приехало более 5 тысяч болельщиков. Охрану правопорядка в городе осуществляли 1300 римских полицейских.



...кто нибудь видит на фото 1300 римских полицейских????)))
Альфи
Альфи
вчера в 16:08
помним 2022 год... https://vk.com/video/@matchtv?z=video-101982925_456267152%2Fpl_-101982925_-2
Альфи
Альфи
вчера в 16:04
Да битва что на поле , что за пределами будет жесткой... угораздило же из всех команд именно на врагов угодить...
8yvr4p3wdz7y
8yvr4p3wdz7y
вчера в 15:40
Походу жёстко макарошек в Неаполе напрягли
Гость
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