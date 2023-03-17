Болельщики ПСЖ приняли решение освистать Месси во время матча с «Ренном»

Болельщики ПСЖ недовольны игрой нападающего Лионеля Месси.
Фанаты парижского клуба считают Лео одним из виновников вылета из Лиги чемпионов от «Баварии». Руководители ультрас парижан приняли решение освистать аргентинца во время матча Лиги 1 против «Ренна». Один из них заявил:
Мы будем освистывать Месси в это воскресенье. У него слишком высокая зарплата по сравнению с тем, что он показывает на поле.
Предлагаю Месси перед матчем с Ренном выставить наконец перед болельщиками шейхоклуба Кубок Мира и призы лучшему игроку ЧМ и лучшему игроку прошлого года ФИФА. Чтобы они поняли за какого футболиста ПСЖ платит такие деньги.... А сколько Киллиан забил Баварии? Он на 13 лет моложе. И?... да и зарплата у него сильно больше, он моложе, свой типа, лидер. Но спрос только с Лео? ... Где логика?
Ну а так что, интересно получается, главной звездой они считают Мбаппе, который претендует на трон после Роналду и Месси, у него самый большой контракт в команде. Он тоже ничего не сделал против Баварии, но освистывать только Месси собираются? Очень удобно быть звездой, когда у тебя в команде Месси, как бы плохо не сыграл, виноват будет только Лео. Если уж и хотят освистать кого-то, то пусть освистывают всю команду, а то получается, что все не виноваты, кроме .....
Пи.Си. Ну-ну, свистите. Пусть за вас тогда Руис и Витинья играют и показывают класс....
Предлагаю Месси перед матчем с Ренном выставить наконец перед болельщиками шейхоклуба Кубок Мира и призы лучшему игроку ЧМ и лучшему игроку прошлого года ФИФА. Чтобы они поняли за какого футболиста ПСЖ платит такие деньги.... А сколько Киллиан забил Баварии? Он на 13 лет моложе. И?... да и зарплата у него сильно больше, он моложе, свой типа, лидер. Но спрос только с Лео? ... Где логика?
Ну а так что, интересно получается, главной звездой они считают Мбаппе, который претендует на трон после Роналду и Месси, у него самый большой контракт в команде. Он тоже ничего не сделал против Баварии, но освистывать только Месси собираются? Очень удобно быть звездой, когда у тебя в команде Месси, как бы плохо не сыграл, виноват будет только Лео. Если уж и хотят освистать кого-то, то пусть освистывают всю команду, а то получается, что все не виноваты, кроме .....
Пи.Си. Ну-ну, свистите. Пусть за вас тогда Руис и Витинья играют и показывают класс....
У Месси лучшая статистика в ПСЖ в этом сезоне, а они говорят, что он не отрабатывает зарплату. К Мбаппе почему-то вообще нет претензий. Критика досталась Месси, Неймару, Вератти, Гальтье, но только не черепашке. Неадекватность просто зашкаливает.
У Месси лучшая статистика в ПСЖ в этом сезоне, а они говорят, что он не отрабатывает зарплату. К Мбаппе почему-то вообще нет претензий. Критика досталась Месси, Неймару, Вератти, Гальтье, но только не черепашке. Неадекватность просто зашкаливает.