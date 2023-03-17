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Болельщики ПСЖ приняли решение освистать Месси во время матча с «Ренном»

вчера, 19:14
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб РеннРеннЗавтра в 19:05 Не начался

Болельщики ПСЖ недовольны игрой нападающего Лионеля Месси.

Фанаты парижского клуба считают Лео одним из виновников вылета из Лиги чемпионов от «Баварии». Руководители ультрас парижан приняли решение освистать аргентинца во время матча Лиги 1 против «Ренна». Один из них заявил:

Мы будем освистывать Месси в это воскресенье. У него слишком высокая зарплата по сравнению с тем, что он показывает на поле.

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 09:08
просто внимания к Месси у футболистов соперника не меньше, чем в 2019ом году, а силы у него уже не те, чтобы оторваться от опекунов, пробежать полполя и забить гол
протон
протон ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 03:11, ред.
Дружище, сейчас Вам тратить баллы не следует. Я лично играть не буду в этот месяц, так, как заявил в прошлом месяце. Вам лучше поберечь баллы на финал или только если Байкал выстрелит в конец месяца и на высоких кефах он ничего не вытащит. Но навряд ли он выйдет с группы. Хочу, что бы Вы победили. Вот. Я проанализировал соперников. От силы 20 к возьмут.
Играет клоновод но это в пустую. И тем более я побеждаю за счет набранных баллов за месяц это 40 к, и расчет примерно набор 40 к в группе. Так что я вычеркиваюсь.
Agamaga........
Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 01:14
На этот счёт у каждого своё мнение. Ведь этот проект строился под ЛЧ, туда не проходят просто так отбывать номер. Как таковой командной игры нет в ЛЧ, но по полезности он разве что Мбаппе уступает.
Там и Рамос не тот, что был в Реале. Все они пришли туда после своего пика. Тогда логично, что они вылетают.
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 01:09, ред.
Может он просто не хочет рвать и метать в плей-офф лиги чемпионов за ПСЖ?
Мы видели какой может быть Месси на чм в Катаре,в плей-офф главного клубного турнира он и близко не такой!
Значит он просто пришел в Париж за деньгами,это многое обьясняет!
Agamaga........
Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 00:53
В этом турнире каждый выиграл столько, сколько вышло.
Что он очень хотел выиграть и смог выиграть мы уже знаем, а что до ЛЧ, то Месси играл уже в слабой Барселоне, да и Париж далеко не идеал.
Одним ЛЧ больше ему величия точно не добавит.
myst5
myst5
сегодня в 00:45
Правильно. Такие бабки получает должен отрабатывать
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:31
Ну, это не совсем те болельщики. Понимаешь, российские болелы иностранных клубов- они все-таки с российским менталитетом. Интересно было бы поговорить с британскими болелами Челси, что они из себя представляют. Я общаюсь с некоторыми немецкими болельщиками Штутгарта, Дортмунда. От них многое узнаю, даже больше, чем из Прессы. А вот болелы Баварии- неохотно идут на контакт.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:24
Ты знаешь- я не болела Челси, но к Поттеру проникся симпатией.
salleeh
salleeh
сегодня в 00:19
Два финалиста ЧМ 2022 и не смогли организовать даже один гол в ворота Баварии. Так себе девчата…
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 00:19
Месси с 2019 года ничего особенного не показывает в лч,и я не знаю почему "лучший футболист в истории" не тянет больше этот турнир!
Может у тебя есть вариант?Только не говори что он не хочет больше выиграть лигу чемпионов,он очень хочет ведь это единственный турнир где Роналду впереди него!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:17
К Поттеру ? Да нет у меня претензий к Поттеру. Он, по большому счёту, вообще не при делах. Вопросы все не к нему, а к тому, кто его назначал.
Olegon111
Olegon111 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 00:15
Ты нормальный Месси 15 лет на топ уровне , мартинес на чм по принципу раз в год и палка стреляет
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ ответ shur (раскрыть)
сегодня в 00:15
Месси на это не способен, в отличии от гелевого ..
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:04, ред.
Я про наших мужиков с Соккера речь вёл.
Головастые, уравновешенные и рассудительные ребята. Даже когда Челси выигрывает, практически все они всегда сдержанны, участвуют в разборе полётов и наряду с плюсами, высказывают и критические замечания (минусы).
Союзник противников
Союзник противников ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 00:02
РоналдО-нет,только РоналдУ.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:58
Ты, непосредственно с британскими болелами Челси общался, или с российскими болелами этого клуба?
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:55
Не понимаю, что ты к нему имеешь...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:53, ред.
Не для того этот турнир создан, чтоб такие как Поттер на халяву (фарт) пролазили в дамки и превращали дух соперничества в шараду. Пусть сначала сыграют достойно ..., там и поглядим за кого орать.)

Ничего не имею против Челси... Да и вообще ...сколько не регался на футбольных сайтах, здесь - на Соккере - самые адекватные и приятные в общении болелы "синих" (субъективно)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:42, ред.
... уютный, да, и по словам нашего гида - с самой дорогой недвижимостью в Европе
( инфа на 1997 год)
Agamaga........
Agamaga........ ответ balalay (раскрыть)
вчера в 23:41
Марсело за игру логтем нужно было красную дать за подлую игру. Но Месси их в конце наказал 👌
pomor45
pomor45
вчера в 23:40
Такова участь всех идолов. Вначале им бьют лбы о землю, вымаливая чудо, а затем, не получив его, сжигают, чтобы создать нового.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:39
Это точно. Кстати бельгийцы называют его Брюж. Уютный город
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 23:37
Месси уже доказал, что с ним можно выиграть гораздо более важное - ЧМ, и до сих пор является одним из полезных игроков в топ - 5 лиг, он же был самым полезным и на чемпионате мира!
Если информация достоверная, то болельщики не заслуживают чтобы команда выиграла ЛЧ.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:35, ред.
А в Брюгге я не был, не имею представления. Ну что, будешь за Реал топить или всёже поддержишь Поттера? Да, шансов у Челси мало, но- а если, а вдруг...???
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:33, ред.
Там не бывал ..., но был в Брюгге. Красота там неописуемая...
Ну и Барселона, конечно, город - чудо. Был там раз.

P.S. А в Монтсеррат ( к Чёрной Мадонне) ездил ?
balalay
balalay
вчера в 23:29
Сегодня наугад выбрал матч Реал-Барселона 2016/17 где Марсело влепил Месси локтем в башку и Месси весь матч харкал кровью - Марсело пришлось лечить руку, такой был удар по башке гнома... Сейчас Месси не показывает и 50%.. Но болельщики не правы, не они выбирают состав и кого покупать... Если Месси станет обузой - его ждет судьба Роналду, начнет рассказывать что сидит на скамейке потому что в ПСЖ все руководство просто oлигoфрены а он весь в белом и лучший, но ведь это не та ситуация?
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:28
Мне Брюссель понравился больше, хотя, этот город- практически Париж в миниатюре.
eleven LC
eleven LC ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 23:28
Ну это уже вопрос к шейхам,или они думали что Месси это гарантия победы в ЛЧ? Нет нисколько не гарантия!
Месси в последний раз блистал в плей-офф лч в 2019 году,с тех пор как отрезало!
Я не знаю как это работает и почему Месси не тащит в лч,ведь на чм в Катаре он неплохо сыграл!
амурец
амурец
вчера в 23:28
Наконец то доходить до всех стало, что Месси без левых пенальти которыебыли на чм неочемышь
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 23:24, ред.
Где у меня слова, что он лучшая столица Европы ?
Читай коммент нормально.

А по поводу негров скажу тебе так: у нас в родном отечестве 130 лямов - негры (рабы).., остальная раса - это москвичи, питерцы и зАсЛуЖеНнЫе строители капитализма в регионах... Полегчало теперь, не ?
Гость
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