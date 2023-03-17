Болельщики ПСЖ приняли решение освистать Месси во время матча с «Ренном»

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вчера, 19:14

Болельщики ПСЖ недовольны игрой нападающего .

Фанаты парижского клуба считают Лео одним из виновников вылета из Лиги чемпионов от «Баварии». Руководители ультрас парижан приняли решение освистать аргентинца во время матча Лиги 1 против «Ренна». Один из них заявил: