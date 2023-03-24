Тухель — главный тренер «Баварии»

Томас Тухель стал новым главным тренером «Баварии».
Ранее на этом посту трудился Юлиан Нагельсманн. Соглашение Тухеля с мюнхенским клубом рассчитано до 2026 года.
Дебютным матчем специалиста во главе «Баварии» станет игра против «Боруссии» Дортмунд 1 апреля.
Ну а так что, если вдруг Тухель и с Баварией выиграет ЛЧ, то он вроде (могу ошибаться) станет первым назначенным в середине сезона тренером, выигравшим ЛЧ в разных клубах сразу после назначения....
Ну а так что, если вдруг Тухель и с Баварией выиграет ЛЧ, то он вроде (могу ошибаться) станет первым назначенным в середине сезона тренером, выигравшим ЛЧ в разных клубах сразу после назначения....
Нагельсман же в хорошем стиле обыграл ПСЖ. И что? Бавария так боится МС, что решила перестраховаться?
Ну так пусть бы сразу нескольких человек сделали главными тренерами - и Нагельсмана, и Тухеля и еще Хайнкеса к ним в придачу. Триумвират.
Нагельсман же в хорошем стиле обыграл ПСЖ. И что? Бавария так боится МС, что решила перестраховаться?
Ну так пусть бы сразу нескольких человек сделали главными тренерами - и Нагельсмана, и Тухеля и еще Хайнкеса к ним в придачу. Триумвират.