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Тухель — главный тренер «Баварии»

вчера, 20:17

Томас Тухель стал новым главным тренером «Баварии».

Ранее на этом посту трудился Юлиан Нагельсманн. Соглашение Тухеля с мюнхенским клубом рассчитано до 2026 года.

Дебютным матчем специалиста во главе «Баварии» станет игра против «Боруссии» Дортмунд 1 апреля.

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Все комментарии
DEIVID_335
DEIVID_335
сегодня в 09:22
Пожелаю Баварии остаться без всего в этом сезоне.
Boricku
Boricku
сегодня в 08:05
Стрёмно звучит
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 07:09
Бавария украла Тухеля у Реала, поэтому такая спешка. Абсолютно правильное решение
амурец
амурец
сегодня в 01:25
Поглядим
salleeh
salleeh ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:20
Ну Нойер это уже отдельная история, с его стороны было крайне не профессионально взять и где то там на стороне сломать ногу. Подвёл команду, тренера вратарей, усложнил себе жизнь на закате карьеры. И вообще слава Нойера сильно преувеличена, если судить по сейвам он и в тройку лучших не войдёт, постоял бы сезон в воротах Шальке и все это увидели бы…
faneng
faneng
сегодня в 00:03
Возможно, у Нагельсмана и были просчеты, но сейчас этот шаг руководства Баварии выглядит как весеннее сумасшествие, обострение. Поменять тренера в конце марта??? И кинуть Тухеля сходу в самое пекло, в решающие матчи сезона, хотя он совершенно не участвовал в подготовке команды?
Нагельсман же в хорошем стиле обыграл ПСЖ. И что? Бавария так боится МС, что решила перестраховаться?
Ну так пусть бы сразу нескольких человек сделали главными тренерами - и Нагельсмана, и Тухеля и еще Хайнкеса к ним в придачу. Триумвират.
светлый-путь
светлый-путь
вчера в 23:40
После первого матча Тухеля и выгонят !
ЦСКА 06
ЦСКА 06
вчера в 23:35
Для меня не важно кто тренер баварии главное чтобы они сити выбили.
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 23:21
Надеюсь благодаря Тухлому Боруссия Дортмунд наконец то станет чемпионом!
DXTK
DXTK ответ izrafel (раскрыть)
вчера в 22:18
На данный момент......Тухеля взяли в Баварию исключительно из-за того что им предстоит играть с МС, а Томас доставлял проблем команде Гвардиолы тренируя Челси за пол года обыграл его около трех раз итогом стала победа в финале ЛЧ.

PS Если с Нагельсманнам я отдавал предпочтение Баварии в 1/4, то сегодня я бы поставил на МС и выход в полуфинал. Не получится у Тухеля дважды по середине сезона пришел и взял ушастого, в лучшем случаи возьмут они титул и кубок, а это мюнхеновцы в любом состоянии сделают и с любым тренером.
Capral
Capral ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 22:05
С Нойером тоже был конфликт.
Roman73
Roman73
вчера в 21:58
В данном случае есть меткое русское слово --коней на переправе не меняют !
Впереди сложные матчи в Лиге Чемпионов !
sova147
sova147
вчера в 21:51
1 апреля будет проверка,пожелаем удачи,
Karkaz
Karkaz
вчера в 21:46
Хуже не будет, как минимум
salleeh
salleeh
вчера в 21:43, ред.
Нагельсман так и не поладил с более чем половиной командой Баварии, не говоря уже о руководстве. Левандовски ушёл из за Нагельсмана, ушёл из Баварии, где у него с игрой не было проблем вообще, в депрессивный клуб, где уже есть проблемы и неясность с будущим, Барса уже подыскивает ему замену. Состав Баварии очень интернационален и тут немецкие штучки не прокатят, Юлиан ведёт себя, как при живом фюрере, к людям нужен подход, это тебе не Хоффенхайм… Все правильно сделали, физрук и так задержался больше чем нужно было…
shur
shur
вчера в 21:11, ред.
...да, Я болею за англичан и испанцев, но всегда знал и считался
с немецким футболом и впервую очередь с главным клубом страны Бавария Мюнхен....! Дисциплина, красота игры и мощь вот
на чем основан успех немцев! Дай Бог Тухелю у руля....!!!
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 21:07
Посмотрим что нового принесёт в команду Тухель. Но с Нагельсманом не красиво по отношению к нему относились. Он не заслужил такого изгнание из команды. По другому ето не назовёшь. Своей работой в команде он не удостоился такого отношение к своей персоне. Уже бы можно было бы и в конце сезона ето провернуть если руководство на ето решилось. Ничего нового Тухель за остаток сезона не зделает.
Capral
Capral ответ izrafel (раскрыть)
вчера в 21:06
Еще один из пунктов недоверия к Нагельсманну: неумение себя вести и высказываться. Внимание к тренеру Баварии- приравнивается, как ко вниманию к Канцлеру. А давление на тренера, пожалуй, даже сильнее, чем на Канцлера.
zooveterinar
zooveterinar ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:05
Это же немцы,что нам хорошо,то им наоборот!!!!!
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 20:52
При Флике была самая сильная Бавария..
Roger Young
Roger Young
вчера в 20:52
По-моему самый яркий пример подковерных интриг, когда результат в спорте абсолютно вторичен.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:50
ЧЁ ТО МНЕ НЕ ПО ДУШЕ ЭТА СИТУАЦИЯ С ТРЕНЕРАМИ...
112910415
112910415
вчера в 20:48
и что скажут эффективные менеджеры при весьма вероятных поражениях ?!
Elliada
Elliada
вчера в 20:43
Обычно сначала вылетают из ЛЧ, а потом увольняют тренера. А тут всё наоборот.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:39
Вот наконец и определились с тренером.
Capral
Capral ответ izrafel (раскрыть)
вчера в 20:39
Имеется 5 пунктов недоверия к Нагельсманну. Один из пунктов гласит- личное недоверие Салихамиджича и Кана.
izrafel
izrafel
вчера в 20:32
Руководство Баварии в лице Хайнера, Кана и особенно Салихамиджича - НЕКОМПЕТЕНТНО!!! Шестой тренер за семь лет! Слить под конец сезона одного из лучших молодых тренеров Европы... На мою память такого в Баварии ещё не было. И уж точно за последние 20 лет не было в Баварии столько скандалов... За какие заслуги в клубе до сих пор держат таких "талантливых" управленцев, лично я не понимаю.

Ну а так что, если вдруг Тухель и с Баварией выиграет ЛЧ, то он вроде (могу ошибаться) станет первым назначенным в середине сезона тренером, выигравшим ЛЧ в разных клубах сразу после назначения....
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 20:29
Через пару лет и он будет уволен. Немедленно!
Александр Апалько
Александр Апалько
вчера в 20:28
А Нагельсман куда?
Брулин
Брулин
вчера в 20:22
Очень всё это странно выглядит , хоть бы сезон дали доработать !Как то очень жалко Нагельсмана !
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