Тухель — главный тренер «Баварии»

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вчера, 20:17

стал новым главным тренером «Баварии».

Ранее на этом посту трудился . Соглашение Тухеля с мюнхенским клубом рассчитано до 2026 года.

Дебютным матчем специалиста во главе «Баварии» станет игра против «Боруссии» Дортмунд 1 апреля.