Роналду: «Горжусь, что провёл больше всех матчей на международном уровне»

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вчера, 10:17

Матч отбора к Евро-2024 против сборной Лихтенштейна стал 197-м для нападающего сборной Португалии на международном уровне. По этому показателю он является абсолютным рекордсменом. КриРо в своих соцсетях прокомментировал это достижение.