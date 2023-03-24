Роналду: «Горжусь, что провёл больше всех матчей на международном уровне»

Матч отбора к Евро-2024 против сборной Лихтенштейна стал 197-м для нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду на международном уровне. По этому показателю он является абсолютным рекордсменом. КриРо в своих соцсетях прокомментировал это достижение.
Такие приятные ощущения от того, что я снова играю и забиваю за сборную на особенном для меня стадионе. Горжусь тем, что провёл больше всех в истории матчей на международном уровне.
p.s.
Это просто дышащий нарциссизмом косплей вы знаете кого.
p.s.
Это просто дышащий нарциссизмом косплей вы знаете кого.
О, олимпийский принцип! - вдруг возникло в голове у Рона, на олимпиаде то я еще не участвовал, надо бы исправить досадное недоразумение. Постараюсь и здесь быть лучше Месси.
Шутки шутками, но предложи Рону участвовать в ОИ он наверняка не откажется. И плевать, что всем в команде должно быть не более 23 лет(за исключением 3 игроков, по моему). Для Рона это повод улучшить стату.
Ты прав, что Рон закончил с футболом и будет бить только подобные, сомнительные рекорды
О, олимпийский принцип! - вдруг возникло в голове у Рона, на олимпиаде то я еще не участвовал, надо бы исправить досадное недоразумение. Постараюсь и здесь быть лучше Месси.
Шутки шутками, но предложи Рону участвовать в ОИ он наверняка не откажется. И плевать, что всем в команде должно быть не более 23 лет(за исключением 3 игроков, по моему). Для Рона это повод улучшить стату.
Ты прав, что Рон закончил с футболом и будет бить только подобные, сомнительные рекорды