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Роналду: «Горжусь, что провёл больше всех матчей на международном уровне»

вчера, 10:17
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия4 : 0Логотип футбольный клуб ЛихтенштейнЛихтенштейнМатч завершен

Матч отбора к Евро-2024 против сборной Лихтенштейна стал 197-м для нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду на международном уровне. По этому показателю он является абсолютным рекордсменом. КриРо в своих соцсетях прокомментировал это достижение.

Такие приятные ощущения от того, что я снова играю и забиваю за сборную на особенном для меня стадионе. Горжусь тем, что провёл больше всех в истории матчей на международном уровне.

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Все комментарии
Cara Delevingne
Cara Delevingne ответ НЕЭГО И СТ (раскрыть)
вчера в 13:44
Глянь мой коммент, может ты изменишь мнение? Там и ирония и сарказм, да и вообще он весьма остроумный...
p.s.
Это просто дышащий нарциссизмом косплей вы знаете кого.
Cara Delevingne
Cara Delevingne ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 13:43
как ни крути, это олимпийский принцип!
О, олимпийский принцип! - вдруг возникло в голове у Рона, на олимпиаде то я еще не участвовал, надо бы исправить досадное недоразумение. Постараюсь и здесь быть лучше Месси.
Шутки шутками, но предложи Рону участвовать в ОИ он наверняка не откажется. И плевать, что всем в команде должно быть не более 23 лет(за исключением 3 игроков, по моему). Для Рона это повод улучшить стату.
Ты прав, что Рон закончил с футболом и будет бить только подобные, сомнительные рекорды
drug01
drug01
вчера в 12:08
Это уже история и результаты не уберешь
112910415
112910415
вчера в 11:56
эгоисту важны только личные рекорды
feris1
feris1
вчера в 11:52
Гном опять выпал в осадок)
feris1
feris1
вчера в 11:51
    feris1
    feris1
    вчера в 11:50
    Рон красавчик!
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 11:25
    Все ждут юбилея в 200 матчей.
    НЕЭГО И СТ
    НЕЭГО И СТ ответ Опасный хулиган (раскрыть)
    вчера в 11:01
    А-ха-ха-ха!!... Лучший коммент!!... 😄👏👏👏👍👍👍..
    Опасный хулиган
    Опасный хулиган
    вчера в 10:42
    а как мы тобой гордимся, особенно после ЧМ-22
    Baggio R.
    Baggio R.
    вчера в 10:41
    Матчи с Лихтенштейном, Андоррой, Фарерами и Люксембургом всегда являются предметом его гордости.
    Elliada
    Elliada
    вчера в 10:40
    Теперь только такие рекорды будет бить. Роналду завязал с футболом. Для него главное участие, а не победа.
    Romeo 777
    Romeo 777
    вчера в 10:29
    Достойный рекорд.
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 10:24
    Читаю между строк - меня называют "нарциссом", у меня мания, "болезнь" касательно всяческих рекордов, существующих и выдуманных, поэтому я и после 90 лет буду хоть ползать, но бить всякие непонятные рекорды.
    Гость
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