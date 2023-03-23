Мбаппе: «Гризманн был разочарован, что я стал капитаном сборной Франции»

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе прокомментировал слухи о том, что у него возник конфликт с форвардом «Атлетико» Антуаном Гризманном из-за капитанской повязки в сборной Франции.
Я говорил с Гризманном. Он был разочарован из-за этого, и это понятно. У меня была бы такая же реакция. Он самый важный игрок эпохи Дешама. Мы вместе будем двигаться к победам.
По данным СМИ, Гризманн хотел закончить карьеру в сборной Франции из-за того, что не получил капитанскую повязку.
Гризманн ушёл в Барселону, из Атлетико, а Барса турнула Суареса, и то пришёлся ко двору и выиграл Чемпионство с Атлетико, пока Гризманн разьирался с причёлсками в Барсе и как видим стал не нужОн Барсе отправили в Атлетико понижать уровень, пока в команде есть хот один кто портит атмосферу в раздевалке, больше истерик будет чем пользы. P.S. Касаемо поведения Мбаппе, так он учится у "лучших" Гризманна, Погба в сборной, в клубе Неймар и Месси, любой поймает звезду от такого концентрата ЧСВ вокруг
Гризманн ушёл в Барселону, из Атлетико, а Барса турнула Суареса, и то пришёлся ко двору и выиграл Чемпионство с Атлетико, пока Гризманн разьирался с причёлсками в Барсе и как видим стал не нужОн Барсе отправили в Атлетико понижать уровень, пока в команде есть хот один кто портит атмосферу в раздевалке, больше истерик будет чем пользы. P.S. Касаемо поведения Мбаппе, так он учится у "лучших" Гризманна, Погба в сборной, в клубе Неймар и Месси, любой поймает звезду от такого концентрата ЧСВ вокруг