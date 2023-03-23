Мбаппе: «Гризманн был разочарован, что я стал капитаном сборной Франции»

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23 марта 2023, 20:10

Нападающий ПСЖ прокомментировал слухи о том, что у него возник конфликт с форвардом «Атлетико» из-за капитанской повязки в сборной Франции.

Я говорил с Гризманном. Он был разочарован из-за этого, и это понятно. У меня была бы такая же реакция. Он самый важный игрок эпохи Дешама. Мы вместе будем двигаться к победам.