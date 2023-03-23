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Мбаппе: «Гризманн был разочарован, что я стал капитаном сборной Франции»

23 марта 2023, 20:10

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе прокомментировал слухи о том, что у него возник конфликт с форвардом «Атлетико» Антуаном Гризманном из-за капитанской повязки в сборной Франции.

Я говорил с Гризманном. Он был разочарован из-за этого, и это понятно. У меня была бы такая же реакция. Он самый важный игрок эпохи Дешама. Мы вместе будем двигаться к победам.

По данным СМИ, Гризманн хотел закончить карьеру в сборной Франции из-за того, что не получил капитанскую повязку.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
24 марта в 20:39
Капитан..))))
112910415
112910415
24 марта в 11:50
к старым проблемам добавляются новые
karnager
karnager
24 марта в 08:31
За капитана еще доплачивают просто, вот поэтому и разочаровался, что у чёрной шоколадки и так много денег, а тут еще и повязку отобрали
Alex-Odobryaet
Alex-Odobryaet
24 марта в 02:20
Удивительное решение
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Ice van Reed (раскрыть)
23 марта в 22:05
Ты точно 2018 году ЧМ смотрел? Гризман лучший игрок турнира был, как бы...
Ice van Reed
Ice van Reed
23 марта в 20:30, ред.
Мбаппе и по игре и по медийке выше Гризмана, где он был в 2018, когда Мбаппе сборную тащил, так же и в финале ЧМ 2022 Мбаппе голы позволили сохранить интригу!!!
Гризманн ушёл в Барселону, из Атлетико, а Барса турнула Суареса, и то пришёлся ко двору и выиграл Чемпионство с Атлетико, пока Гризманн разьирался с причёлсками в Барсе и как видим стал не нужОн Барсе отправили в Атлетико понижать уровень, пока в команде есть хот один кто портит атмосферу в раздевалке, больше истерик будет чем пользы. P.S. Касаемо поведения Мбаппе, так он учится у "лучших" Гризманна, Погба в сборной, в клубе Неймар и Месси, любой поймает звезду от такого концентрата ЧСВ вокруг
Alex12357
Alex12357
23 марта в 20:22
Естественно,он -Француз ,а ты Африканец.
Elliada
Elliada
23 марта в 20:18
Если бы дали капитанскую повязку белому, у которого в подчинении одни черные это расизм, поэтому дали черному
Брулин
Брулин
23 марта в 20:18
Мбаппе поговорил с Гризманном, чтобы уладить ситуацию вокруг капитанства в сборной. Килиан не собирается монополизировать лидерство в команде
Ironigor
Ironigor
23 марта в 20:18
Мания величия одолевает Мбаппе .
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