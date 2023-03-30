Тренер, обыгравший Аргентину на ЧМ-22, возглавил женскую сборную Франции

Федерация футбола Франции объявила о назначении Эрве Ренара на пост главного тренера женской национальной сборной. Контракт со специалистом рассчитан до окончания Олимпиады-2024, которая пройдет в Париже.
54-летний Ренар известен по успешной работе с рядом мужских национальных сборных. Так, он выигрывал Кубок Африки с Замбией (2012) и Кот-д'Ивуаром (2015). На недавнем ЧМ-2022 Ренар возглавлял Саудовскую Аравию, и его команда в 1-м туре группового этапа смогла победить будущего чемпиона Аргентину.