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Тренер, обыгравший Аргентину на ЧМ-22, возглавил женскую сборную Франции

вчера, 22:10

Федерация футбола Франции объявила о назначении Эрве Ренара на пост главного тренера женской национальной сборной. Контракт со специалистом рассчитан до окончания Олимпиады-2024, которая пройдет в Париже.

54-летний Ренар известен по успешной работе с рядом мужских национальных сборных. Так, он выигрывал Кубок Африки с Замбией (2012) и Кот-д'Ивуаром (2015). На недавнем ЧМ-2022 Ренар возглавлял Саудовскую Аравию, и его команда в 1-м туре группового этапа смогла победить будущего чемпиона Аргентину.

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