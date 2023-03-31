«Арис» хочет выкупить права на Кокорина

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вчера, 11:31

Нападающий «Ариса» может остаться в своей команде на постоянной основе. Сейчас права на игрока принадлежат «Фиорентине».

Клубы уже ведут диалог касательно возможного трансфера. Отмечается, что «Арис» хотел подписать футболиста бесплатно, но «фиалки» намерены получить деньги от продажи.

В текущем сезоне нападающий забил 11 голов и сделал 5 голевых передач в 23 матчах клубного сезона.