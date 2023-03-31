«Арис» хочет выкупить права на Кокорина

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин может остаться в своей команде на постоянной основе. Сейчас права на игрока принадлежат «Фиорентине».
Клубы уже ведут диалог касательно возможного трансфера. Отмечается, что «Арис» хотел подписать футболиста бесплатно, но «фиалки» намерены получить деньги от продажи.
В текущем сезоне нападающий забил 11 голов и сделал 5 голевых передач в 23 матчах клубного сезона.
в его годы в самый раз играть в Серии А.
А тут что? Одно место на зону еврокубков и то не факт, что попадут. Логично решать выкупать или не выкупать в зависимости от того попадёт туда "Арис" или нет.
в его годы в самый раз играть в Серии А.
А тут что? Одно место на зону еврокубков и то не факт, что попадут. Логично решать выкупать или не выкупать в зависимости от того попадёт туда "Арис" или нет.