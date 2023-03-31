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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиКипр. Первый дивизион 2022/2023

«Арис» хочет выкупить права на Кокорина

вчера, 11:31

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин может остаться в своей команде на постоянной основе. Сейчас права на игрока принадлежат «Фиорентине».

Клубы уже ведут диалог касательно возможного трансфера. Отмечается, что «Арис» хотел подписать футболиста бесплатно, но «фиалки» намерены получить деньги от продажи.

В текущем сезоне нападающий забил 11 голов и сделал 5 голевых передач в 23 матчах клубного сезона.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:16
ну созданы же друг для друга !
Boricku
Boricku
вчера в 15:52
Кокоринча красава, забивака !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 14:26
Надо реально смотреть на вещи. Для Ариса и кипра, это прииерно наша ФНЛ, он годится, а серия А для Коко это космос
ДСА
ДСА
вчера в 14:14
Халявы и на Кипре хотят.
dok66
dok66
вчера в 14:09
Фиорентина точно не будет сильно препятствовать . Вопрос только сколько она запросит , и смогут ли киприоты осилить . А Кокорину ,такое ощущение , что комфортно на Кипре , и еврокубки уже не особенно нужны .
shur
shur
вчера в 13:11
...сегодня всё о групповом изнасиловании, конпенсациях, подачи
в суд и о Кокорине..... а о футболе ???!!!
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 12:59
Конечно,туда Булыкин очень хотел,но даже его,титана футбола,не взяли.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:51
Лучше быть первым в провинции, чем вторым в Риме! (Флоренции)
lotsman
lotsman ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 12:45
В какие кубки он может попасть с фиалками?)) Когда они последний раз попадали в кубки?
lotsman
lotsman
вчера в 12:40
У Кокорина в "Арис" получается результативная игра. Для него будет не плохо остаться там на постоянной основе.
Rupertt
Rupertt
вчера в 12:36
Смысл ему тут оставаться, нужно возвращаться во Флоренцию. В серии А больше шансов попасть в еврокубки. Сейчас Фиорентине он и на поле не повредил бы,
в его годы в самый раз играть в Серии А.

А тут что? Одно место на зону еврокубков и то не факт, что попадут. Логично решать выкупать или не выкупать в зависимости от того попадёт туда "Арис" или нет.
MishaBigdan
MishaBigdan ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 12:29
киприотам
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 12:17
Кипр - это уровень, далеко не слабенькая РПЛ!
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 12:02
Надо решать быстро,пока Сашка не заскучал у тёплого моря и снова не начал размахивать предметами меблировки злачных учреждений Кипра.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:58
Такого второго больше НЕТ ! Шура Бутырский !)
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 11:56
Грекам необходимо, все обдумать,и не спешить!!
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