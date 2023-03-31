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В Бельгии футболист пробил стену спортзала автомобилем

вчера, 13:43

Футболист бельгийского клуба «Оуд-Хеверли» Софьян Кийин пробил стену спортзала, сидя за рулем автомобиля, который ехал со скоростью 200 км/ч.

Транспортное средство игрока вылетело с кольцевой развязки, пролетело несколько метров по воздуху и попало в стену здания, в котором находится спортзал. Максимальная разрешенная скорость на том участке дороги составляет 90 км/ч. Отмечается, что во время аварии в здании были дети, но они незадолго до эпизода ушли в раздевалки.

Кийина доставили в отделение неотложной помощи ближайшей больницы. У Софьяна множественные переломы, однако его жизни ничто не угрожает.

В Бельгии футболист пробил стену спортзала автомобилем

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Все комментарии
memphis
memphis
вчера в 15:34
Закончит с футболом, уйдет в формулу 1
Rupertt
Rupertt
вчера в 15:21
Отлично, что жизни ничего не угрожает, значит смело в тюрьму можно отправлять.
Разорвать контракт, пожизненно водительских прав лишить и в тюрьму на 5 лет минимум.
sova147
sova147 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 14:27
Всё обошлось хорошо
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:07
Спешил на тренировку?(. Главное дети целы. Да и он сам жив.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:00, ред.
С такой скоростью очень легко , когда дурная голова покоя не даёт !)
Гость
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