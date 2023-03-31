В Бельгии футболист пробил стену спортзала автомобилем

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вчера, 13:43

Футболист бельгийского клуба «Оуд-Хеверли» пробил стену спортзала, сидя за рулем автомобиля, который ехал со скоростью 200 км/ч.

Транспортное средство игрока вылетело с кольцевой развязки, пролетело несколько метров по воздуху и попало в стену здания, в котором находится спортзал. Максимальная разрешенная скорость на том участке дороги составляет 90 км/ч. Отмечается, что во время аварии в здании были дети, но они незадолго до эпизода ушли в раздевалки.

Кийина доставили в отделение неотложной помощи ближайшей больницы. У Софьяна множественные переломы, однако его жизни ничто не угрожает.