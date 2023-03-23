Неприятный инцидент произошел с вратарем сборной Ганы Джо Воллакотом во время подготовки к матчу отбора Кубка Африки против Анголы.
Во время тренировки на стадионе «Баба Яра» в Кумаси на кипера упали ворота. Они придавили футболисту ногу.
Неприятный инцидент произошел с вратарем сборной Ганы Джо Воллакотом во время подготовки к матчу отбора Кубка Африки против Анголы.
Во время тренировки на стадионе «Баба Яра» в Кумаси на кипера упали ворота. Они придавили футболисту ногу.
Вратаря сборной Ганы придавило воротами во время тренировки!!!!!!!!!!!
Они придавили футболисту ногу!
На фото: слегка задели мизинчик...
Вратаря сборной Ганы придавило воротами во время тренировки!!!!!!!!!!!
Они придавили футболисту ногу!
На фото: слегка задели мизинчик...