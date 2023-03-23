Вратаря сборной Ганы придавило воротами во время тренировки!!!!!!!!!!!

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вчера, 12:05

Неприятный инцидент произошел с вратарем сборной Ганы во время подготовки к матчу отбора Кубка Африки против Анголы.

Во время тренировки на стадионе «Баба Яра» в Кумаси на кипера упали ворота. Они придавили футболисту ногу.