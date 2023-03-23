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Вратаря сборной Ганы придавило воротами во время тренировки

вчера, 12:05

Неприятный инцидент произошел с вратарем сборной Ганы Джо Воллакотом во время подготовки к матчу отбора Кубка Африки против Анголы.

Во время тренировки на стадионе «Баба Яра» в Кумаси на кипера упали ворота. Они придавили футболисту ногу.

Вратаря сборной Ганы придавило воротами во время тренировки

Вратаря сборной Ганы придавило воротами во время тренировки

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 13:33
Главное – жив остался.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 12:55
Комичная получилась история
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 12:22, ред.
Вы угараете?))Кликбейтно, молодцы)))))

Вратаря сборной Ганы придавило воротами во время тренировки!!!!!!!!!!!

Они придавили футболисту ногу!

На фото: слегка задели мизинчик...
Elliada
Elliada
вчера в 12:14
попался в капкан
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:08
Стадтон "баба яра"....) а ворота уронила "баба яга"
Гость
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