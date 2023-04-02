Дель Пьеро удостоили стоячей овации на матче «Ювентуса»

Фанаты «Ювентуса» встретили легенду клуба Алессандро Дель Пьеро стоячей овацией на вчерашнем матче Серии А против «Вероны».
Болельщики также скандировали слоган «есть только один капитан» и каждый раз одобрительно гудели, когда экс-игрока показывали на экранах.
Легендарный нападающий редко заглядывает на игры «старой синьоры»: до вчерашнего дня его лишь однажды видели на домашней арене «Юве» — в апреле 2022 года.
Сейчас Дель Пьеро находится в Турине вместе с возглавляемой им командой академии «Лос-Анджелеса».