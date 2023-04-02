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Дель Пьеро удостоили стоячей овации на матче «Ювентуса»

вчера, 10:05

Фанаты «Ювентуса» встретили легенду клуба Алессандро Дель Пьеро стоячей овацией на вчерашнем матче Серии А против «Вероны».

Болельщики также скандировали слоган «есть только один капитан» и каждый раз одобрительно гудели, когда экс-игрока показывали на экранах.

Легендарный нападающий редко заглядывает на игры «старой синьоры»: до вчерашнего дня его лишь однажды видели на домашней арене «Юве» — в апреле 2022 года.

Сейчас Дель Пьеро находится в Турине вместе с возглавляемой им командой академии «Лос-Анджелеса».

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Все комментарии
ОПС
ОПС
вчера в 11:49
Нормально, когда тебя помнят. Ради этого и строит жить. Я сам тонул два рвза и понимаю\, что это такое. Может не к месту, но ладно...
Capral
Capral
вчера в 11:34
Воистину ЛЕГЕНДА, и не только Юве!!!!!!! После него, его партнеров и соперников, на нынешнюю Серию А- без слез не взглянешь... Печально.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 10:15
Ещё овации есть сидячие,лежачие и молчачие.
Gahi
Gahi
вчера в 10:11
Это хорошо когда помнят тех кто доставлял радость своей игрой болельщикам команды. Удачи
Гость
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