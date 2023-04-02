Разгромный успех «Барселоны». Итоги конкурса прогнозов за март

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за март.
Победителем по итогам минувшего месяца стал поклонник «Барселоны» Neutron004, добившийся на финальном этапе почти 10-кратного преимущества над 2-м местом, которое занял болельщик «Арсенала» A.S.A. Также в тройку вошел shlomo2. Кроме того, в топе фанаты таких команд, как «Оренбург», ЦСКА, сборная России, «Шахтёр», «Спартак», «Локомотив» и ПСЖ.
|Пользователь
|Выигрыш
|1.
|Neutron004
|41000
|2.
|A.S.A
|4957
|3.
|shlomo2
|1624
|4.
|izrafel
|1531
|5.
|Gahi
|1170
|6.
|VeniaminS
|330
|7.
|Гус Пойет
|101
|8*.
|Rupertt
|0
|9*.
|ssspartak
|0
|10*.
|ОПС
|0
|11*.
|Байкал-38
|0
|12*.
|LOpp
|0
|13*.
|Shafterhopf
|0
|14*.
|Manaseryan
|0
|15*.
|ПЕТЛЯ
|0
|16*.
|Georgud
|0
|17*.
|Egorium23
|0
|18*.
|minai
|0
* — за счет доп. показателей.
Ещё одним призёром главного конкурса стал пользователь Мaлик как победитель в группе Заболотного.
Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Все пользователи из финальной группы имени Льва Яшина получают призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на шесть или три месяца. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.
Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге самых успешных прогнозистов года.
Лидером на данный момент является Гус Пойет. Почти вровень с ним идут Hamman и Мaлик.
|Пользователь
|ROI
|1.
|Гус Пойет
|39
|2.
|Hamman
|37
|3.
|Мaлик
|37
|4.
|Остапчук 67
|30
|5.
|ЮЗИК
|29
|6.
|Sosna69
|28
|7.
|volga.kot
|24
|8.
|Василий Слизевич
|22
|9.
|LOpp
|20
|10.
|Валерий Фролов
|15