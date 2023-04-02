Разгромный успех «Барселоны». Итоги конкурса прогнозов за март

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вчера, 11:24

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за март.

Победителем по итогам минувшего месяца стал поклонник «Барселоны» Neutron004, добившийся на финальном этапе почти 10-кратного преимущества над 2-м местом, которое занял болельщик «Арсенала» A.S.A. Также в тройку вошел shlomo2. Кроме того, в топе фанаты таких команд, как «Оренбург», ЦСКА , сборная России, «Шахтёр», «Спартак», «Локомотив» и ПСЖ .

Итоги КП Пользователь Выигрыш 1. Neutron004 41000 2. A.S.A 4957 3. shlomo2 1624 4. izrafel 1531 5. Gahi 1170 6. VeniaminS 330 7. Гус Пойет 101 8*. Rupertt 0 9*. ssspartak 0 10*. ОПС 0 11*. Байкал-38 0 12*. LOpp 0 13*. Shafterhopf 0 14*. Manaseryan 0 15*. ПЕТЛЯ 0 16*. Georgud 0 17*. Egorium23 0 18*. minai 0

* — за счет доп. показателей.

Ещё одним призёром главного конкурса стал пользователь Мaлик как победитель в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Все пользователи из финальной группы имени Льва Яшина получают призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на шесть или три месяца. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге самых успешных прогнозистов года.

Лидером на данный момент является Гус Пойет. Почти вровень с ним идут Hamman и Мaлик.