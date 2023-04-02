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Разгромный успех «Барселоны». Итоги конкурса прогнозов за март

вчера, 11:24

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за март.

Победителем по итогам минувшего месяца стал поклонник «Барселоны» Neutron004, добившийся на финальном этапе почти 10-кратного преимущества над 2-м местом, которое занял болельщик «Арсенала» A.S.A. Также в тройку вошел shlomo2. Кроме того, в топе фанаты таких команд, как «Оренбург», ЦСКА, сборная России, «Шахтёр», «Спартак», «Локомотив» и ПСЖ.

Итоги КП
Пользователь Выигрыш
1. Логотип Барселона Neutron004 41000
2. Логотип Арсенал A.S.A 4957
3. shlomo2 1624
4. Логотип Оренбург izrafel 1531
5. Gahi 1170
6. Логотип ЦСКА VeniaminS 330
7. Логотип Россия Гус Пойет 101
8*. Логотип Шахтёр Rupertt 0
9*. Логотип Спартак ssspartak 0
10*. ОПС 0
11*. Логотип Локомотив Байкал-38 0
12*. Логотип Спартак LOpp 0
13*. Логотип Россия Shafterhopf 0
14*. Логотип Арсенал Manaseryan 0
15*. Логотип Пари Сен-Жермен ПЕТЛЯ 0
16*. Georgud 0
17*. Egorium23 0
18*. minai 0

* — за счет доп. показателей.

Ещё одним призёром главного конкурса стал пользователь Мaлик как победитель в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Все пользователи из финальной группы имени Льва Яшина получают призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на шесть или три месяца. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге самых успешных прогнозистов года.

Лидером на данный момент является Гус Пойет. Почти вровень с ним идут Hamman и Мaлик.

Лучшие прогнозисты года (возврат инвестиций)
Пользователь ROI
1. Логотип Россия Гус Пойет 39
2. Логотип Реал Hamman 37
3. Мaлик 37
4. Остапчук 67 30
5. Логотип Арсенал ЮЗИК 29
6. Sosna69 28
7. volga.kot 24
8. Василий Слизевич 22
9. Логотип Спартак LOpp 20
10. Валерий Фролов 15
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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
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3vwysmbq4m8v
вчера в 16:15
А почему нельзя посмотреть кто какое место занял в группе без призов за март?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:55
У клоновода охвачены все гранды Европы...
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:28
Поздравления поклонникам Барселоны и всем победителям КП!
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