Гризманн — лучший игрок марта в Ла Лиге

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вчера, 12:19

Футболист «Атлетико» признан лучшим игроком Ла Лиги в марте.

В прошлом месяце француз отличился голом и передачей в матче с «Севильей» 4 марта (6:1), а позже забил мяч в ворота «Валенсии» 18 марта. Также мадридцы одержали победу над «Жироной» 13 марта (1:0).

Помимо Гризманна на награду претендовали Энес Унал («Хетафе»), Рафинья («Барселона»), Яго Аспас («Сельта»), Самуэль Чуквуэзе («Вильярреал»), Борха Иглесиас («Бетис») и Давид Сильва («Реал Сосьедад»).