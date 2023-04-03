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Гризманн — лучший игрок марта в Ла Лиге

вчера, 12:19

Футболист «Атлетико» Антуан Гризманн признан лучшим игроком Ла Лиги в марте.

В прошлом месяце француз отличился голом и передачей в матче с «Севильей» 4 марта (6:1), а позже забил мяч в ворота «Валенсии» 18 марта. Также мадридцы одержали победу над «Жироной» 13 марта (1:0).

Помимо Гризманна на награду претендовали Энес Унал («Хетафе»), Рафинья («Барселона»), Яго Аспас («Сельта»), Самуэль Чуквуэзе («Вильярреал»), Борха Иглесиас («Бетис») и Давид Сильва («Реал Сосьедад»).

Гризманн — лучший игрок марта в Ла Лиге

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Все комментарии
swed27
swed27
вчера в 15:34
Гризман - безусловный лидер матрасников. Как-никак единственный в их стане чемпион и вице- чемпион мира
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 13:20
Я всегда считал Гризмана невероятно крутым игроком. Его проблема была лишь в том , что он не использовал свой природный дар, свои скиллы из-за отсутствия лидерских качеств и слишком мягкого характера. А в Атлетико видимо Симеоне понимает насколько он превосходит остальных партнёров в скиллах, поэтому строит всю игру вокруг, поэтому он и раскрывается там наверное. Просто нужно, чтобы Гризман именно ИГРАЛ, нужно сделать его лидером команды, сказать, чтобы он вёл игру, вот тогда Гризман покажет себя во всей красе.
npdc2bc8nfdb
npdc2bc8nfdb
вчера в 13:19
Все равно он тряпка...
Правда тряпка с гонором.
sova147
sova147
вчера в 13:01
Рад за него, показывает грамотную игру и приносит пользу команде
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:27
По самоотдаче француз безусловно лучший в марте.
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