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Минцифры РФ подготовило проект по упрощению получения Fan ID

вчера, 13:44

Минцифры РФ подготовило проект по упрощению получения Fan ID для определённых категорий граждан. Проект выложен на портале проектов нормативных правовых актов.

Детям до 14 лет предлагается разрешить прохождение идентификации для получения карты болельщика через портал госуслуг. Пенсионеров и инвалидов I, II и III групп следует обслуживать без очереди в отдельном окне. Посетители соревнований из числа инвалидов смогут проходить идентификацию с помощью лиц, ответственных за направление групповых заявлений на оформление персонифицированных карт.

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Источник: pnp.ru
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Все комментарии
Tex
Tex ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:48
думаю в этом и есть основная идея((( Общество еще один ресурс(((
протон
протон ответ Tex (раскрыть)
вчера в 21:28
Детям до 14 лет - фанайди через госуслуги, которые нельзя будет удалить, а через 4 года - повестка в военкомат. Отличный план!
Tex
Tex
вчера в 21:23
звучит небезопасно...
ABir
ABir
вчера в 20:27
Чтобы пойти на матч иногда нужно настроение и определенное состояние души. Иногда желание посетить матч возникает спонтанно, а теперь, как вспомнишь про все эти упрощенные процедуры, то и желание как-то само собой улетучивается
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:25
Минцифр - звучит как кошмарное существо из некой мифологии...
А тут их ещё и несколько...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ isamsn (раскрыть)
вчера в 16:16
Покупать билеты онлайн, предоставляя копию паспорта или даже просто паспортные данные - новый источник информации для мошенников, оформляющих микрозаймы на людей. Ну уж нет ,спасибо...
Carradona
Carradona
вчера в 16:09
Ходил у меня дружок на каждый матч, в дождь, мороз, снег, в любую непогоду и в любом настроении и состоянии. Как ввели ИД сказал нет, и бросил. А таких тысячи по стране. Вот.
lotsman
lotsman
вчера в 15:43
Замутили эту канитель с Fan ID и теперь не знают как из неё выпутаться, не потеряв достоинства. А сделать проще - просто отменить всё это, гонор мешает. Вот и придумывают разные упрощения, якобы для блага граждан. Придумать разные запреты, проще, чем вести воспитательную работу среди фанатов и обеспечить контроль за дисциплиной во время матчей.
syevwqjny7az
syevwqjny7az
вчера в 15:17
Отменять надо эту ахинею, а не упрощать
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:53
Интересно, а почему никто из инициаторов введения не возразил?
Возразить нечего?
Может тогда всем нужно отменить?
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:38
Следующий шаг будет по улучшению упрощённого проекта и. т. д.
isamsn
isamsn
вчера в 14:19, ред.
Зачем такие сложности с Fan ID ? Не проще было бы продовать билеты по гражданскому паспорту и по нему же пускать на стадион, как на самолёт или поезд. Заодно и билетных спекулянтов устранить.
memphis
memphis
вчера в 14:03
Пыль в глаза
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