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вчера, 13:44

Минцифры РФ подготовило проект по упрощению получения Fan ID для определённых категорий граждан. Проект выложен на портале проектов нормативных правовых актов.

Детям до 14 лет предлагается разрешить прохождение идентификации для получения карты болельщика через портал госуслуг. Пенсионеров и инвалидов I, II и III групп следует обслуживать без очереди в отдельном окне. Посетители соревнований из числа инвалидов смогут проходить идентификацию с помощью лиц, ответственных за направление групповых заявлений на оформление персонифицированных карт.