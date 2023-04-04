Стало известно, сколько болельщиков «Акрона» отправилось на матч с «Динамо»

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вчера, 10:27

В пресс-службе «Акрона» сообщили, сколько болельщиков тольяттинской команды отправилось в Москву на матч первого этапа полуфинала Пути регионов Кубка России с «Динамо».

Отмечается, что для транспортировки болельщиков было использовано семь двухэтажных вагонов.

Действительно, наш клуб организовал бесплатный трансфер для болельщиков в Москву и обратно. Это инициатива нашего гендиректора Павла Анатольевича Морозова. В Москву приехали около 400 наших болельщиков. Ждём от них мощную поддержку на трибунах.

Встреча пройдёт сегодня, 4 апреля. Начало — в 19:30 по московскому времени.