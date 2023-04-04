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Стало известно, сколько болельщиков «Акрона» отправилось на матч с «Динамо»

вчера, 10:27
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)АкронЗакончился после серии пенальти

В пресс-службе «Акрона» сообщили, сколько болельщиков тольяттинской команды отправилось в Москву на матч первого этапа полуфинала Пути регионов Кубка России с «Динамо».

Отмечается, что для транспортировки болельщиков было использовано семь двухэтажных вагонов.

Действительно, наш клуб организовал бесплатный трансфер для болельщиков в Москву и обратно. Это инициатива нашего гендиректора Павла Анатольевича Морозова. В Москву приехали около 400 наших болельщиков. Ждём от них мощную поддержку на трибунах.

Встреча пройдёт сегодня, 4 апреля. Начало — в 19:30 по московскому времени.

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Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
Glosser
Glosser
вчера в 13:27
Акрону только удачи!
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:50
Если Акрон пройдет дальше, то на следующую игру число болельщиков можно будет удвоить.
shlomo
shlomo
вчера в 10:52
Любая поддержка дорогого стоит... молодцы и удачи Акрону!
Rupertt
Rupertt
вчера в 10:35, ред.
И не зря едут, их команда пройдёт дальше. Так-то Акрон не проигрывает с февраля, да и проиграл он в товарищеском. Смешно будет, если в финале встретятся команды Урала и Акрона.
drug01
drug01
вчера в 10:29
400 счастливчиков увидеть игру бесплатно это круто!
ДСА
ДСА
вчера в 10:29
Динамовских болельщиков будет чуть больше, но не намного.
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