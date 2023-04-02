Мбаппе пообещал болельщикам ПСЖ выиграть Лигу 1

Футболисты ПСЖ Килиан Мбаппе и Ашраф Хакими посетили мероприятие, посвященное 15-летию ультрас парижского клуба KST.
Во время празднования Мбаппе обратился к болельщикам, назвав нынешний сезон не лучшим для парижан. Напомним, ПСЖ вылетел из Кубка Франции, уступив «Марселю» в 1/8 финала (1:2), и завершил выступления в Лиге чемпионов, проиграв «Баварии» в том же раунде (0:3 общий счет). Килиан заявил:
Это не лучший наш сезон. Но мы хотим идти дальше, чтобы добиться успеха и выиграть чемпионат.
ПСЖ лидирует в Лиге 1.
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