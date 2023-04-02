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ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыФранция. Лига 1 2022/2023

Мбаппе пообещал болельщикам ПСЖ выиграть Лигу 1

вчера, 22:29

Футболисты ПСЖ Килиан Мбаппе и Ашраф Хакими посетили мероприятие, посвященное 15-летию ультрас парижского клуба KST.

Во время празднования Мбаппе обратился к болельщикам, назвав нынешний сезон не лучшим для парижан. Напомним, ПСЖ вылетел из Кубка Франции, уступив «Марселю» в 1/8 финала (1:2), и завершил выступления в Лиге чемпионов, проиграв «Баварии» в том же раунде (0:3 общий счет). Килиан заявил:

Это не лучший наш сезон. Но мы хотим идти дальше, чтобы добиться успеха и выиграть чемпионат.

ПСЖ лидирует в Лиге 1.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:41
На Месси надежды нет, только на Мбаппе.
stanichnik
stanichnik ответ Напрасный труд (раскрыть)
сегодня в 00:43
Доброго Здоровья!
Поздравляю! Ваше предостережение оказалось пророческим, Лион победил парижан в гостях 0:1!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:28
Сегодня сделан шаг в обратном направлении от чемпионства.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:05
Сильно придется напрячься,чтобы выиграть.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 23:28
Эй,Мбаппе,давай забей,толстой попы не жалей!
А не то придёт "Лион" и прикажет выйти вон...
Elliada
Elliada
вчера в 23:10
Поэтому его не критикуют. Он тусуется с болельщиками, типа свой
протон
протон
вчера в 23:04
Будет сложно выполнить такое обещание, но парни справятся 💪
Гость
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