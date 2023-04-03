На одном из домашних матчей «Химок» среди болельщиков разыграют автомобиль

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вчера, 19:52

«Химки» проведут розыгрыш автомобиля среди болельщиков на одном из домашних поединков РПЛ . Об этом сообщили в пресс-службе клуба:

«Химки» разыграют автомобиль среди болельщиков. Условия участия: приходя на домашний матч «Химок», болельщики автоматически становятся участниками розыгрыша призов. На одном из домашних матчей «Химок» будет разыгран суперприз — автомобиль.

В клубе отметили, что на каждой домашней игре до конца чемпионата среди болельщиков будут разыгрываться различные ценные призы, а суперприз разыграют до конца текущего сезона.