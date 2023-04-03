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На одном из домашних матчей «Химок» среди болельщиков разыграют автомобиль

вчера, 19:52

«Химки» проведут розыгрыш автомобиля среди болельщиков на одном из домашних поединков РПЛ. Об этом сообщили в пресс-службе клуба:

«Химки» разыграют автомобиль среди болельщиков. Условия участия: приходя на домашний матч «Химок», болельщики автоматически становятся участниками розыгрыша призов. На одном из домашних матчей «Химок» будет разыгран суперприз — автомобиль.

В клубе отметили, что на каждой домашней игре до конца чемпионата среди болельщиков будут разыгрываться различные ценные призы, а суперприз разыграют до конца текущего сезона.

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Химки
Источник: tass.ru
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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:24
Правильно,как еще завлечь болельщиков на стадион,хорошей игрой или розыгрышими.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 22:35
Говорят,что Роналду,узнав о сложностях этого знаменитого клуба,подарил для этой благородной акции свой новый "Бугатти" за 8,5 млн евро.
lotsman
lotsman
вчера в 21:57
Решили автомобилем заманить болельщиков? не плохая идея.
qfrvk5vma37v
qfrvk5vma37v
вчера в 21:52
Химки взялись за футбол и за болельщиков может кому-то повезёт...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:16
И кому то из 10 зрителей он и достанется. Игрушечный!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:57
На одном из домашних матчей «Химок» среди болельщиков разыграют автомобиль Гогниева...
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:29, ред.
Футбольные чиновники пивом пытаются привлечь болельщиков на стадионы, администрация стадионов розыгрышем автомобилей. Если так пойдёт дело дальше, то не исключено могут начать бесплатно раздавать годовые абонементы на следующий сезон, при чем первым ста на ВИП-места.
shlomo
shlomo
вчера в 20:14
Привлечение болельщиков на трибуны.... посмотрим сколько будут приходить...
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