В РФС пообещали, что сборная России проведёт матчи в июне

Глава РФС пообещал, что сборная России проведет матчи в июне. Ранее сообщалось, что россияне могут сыграть на чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA).

Мы должны рассматривать все возможности, которые есть. При этом у нас должен быть выбор, мы должны выбирать лучшие опции, которые позволяли бы сборной развиваться. Мы должны выбирать опции, которые максимально интересны нашим болельщикам, изучить возможность участия в этом турнире, но для принятия решения нам нужно собрать всю информацию о нем — понять, кто будет участвовать, на каких полях мы будем играть. После этого сделать выбор — или этот турнир, или другой, или выбрать проведение товарищеских матчей.

Безусловно, мы в июне будем играть. Матчи, которые прошли в марте, подтвердили, что сборная интересна болельщикам.