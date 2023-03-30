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В РФС пообещали, что сборная России проведёт матчи в июне

вчера, 17:49

Глава РФС Александр Дюков пообещал, что сборная России проведет матчи в июне. Ранее сообщалось, что россияне могут сыграть на чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA).

Мы должны рассматривать все возможности, которые есть. При этом у нас должен быть выбор, мы должны выбирать лучшие опции, которые позволяли бы сборной развиваться. Мы должны выбирать опции, которые максимально интересны нашим болельщикам, изучить возможность участия в этом турнире, но для принятия решения нам нужно собрать всю информацию о нем — понять, кто будет участвовать, на каких полях мы будем играть. После этого сделать выбор — или этот турнир, или другой, или выбрать проведение товарищеских матчей.

Безусловно, мы в июне будем играть. Матчи, которые прошли в марте, подтвердили, что сборная интересна болельщикам.

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Все комментарии
удачи
удачи ответ Kosmos58 (раскрыть)
вчера в 22:50
До гондураса тут все как до китая. Позырь как они живут
удачи
удачи ответ Shafterhopf (раскрыть)
вчера в 22:50
Беларусь
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 21:53
А с Гондурасом играли?!.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 20:47
Индонезия (которую лишили молодёжного ЧМ 2023по политической заказухе клуба избранных) Ну да, ну да пошлая я на Хутор бабочек ловить))
112910415
112910415
вчера в 20:10
чиновник успешно выучил слово "опции" !
других успехов не отмечено
Сп62
Сп62 ответ Shafterhopf (раскрыть)
вчера в 20:04
Ещё Венесуэла, КНДР, Сирия, ЮАР и вся Африка.
lukarelli
lukarelli
вчера в 19:55
до июня надо сделать Эмирейтс домашней ареной
lotsman
lotsman
вчера в 19:40
А с кем? Партнёры уже обозначены?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:38
Где мы , а где "июнь"?)
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 18:39
Мы уже знаем,что Ирак жаждет матч-реванша.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:35
Надо отдать должное нашим чиновникам. Красиво говорить, а по-русски - заливаться соловьём они давно научились. Красноречия хоть отбавляй. В этом мы ещё раз убедились.
djznsk3ecxte
djznsk3ecxte ответ Shafterhopf (раскрыть)
вчера в 18:32
Список команд будет расширяться а нам надо больше играть
светлый-путь
светлый-путь
вчера в 18:07
Так вроде уже со всеми друзьями сыграли ....
Shafterhopf
Shafterhopf
вчера в 17:50, ред.
Ну, скорей всего будут матчи с Китаем и Ираком. Еще вариант с Белоруссией, если их отстранят от отборов на ЧЕ (в связи с последним заявлением Баха о недопуске любых сборных России и Белоруссии)
Гость
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