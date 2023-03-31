Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Стало известно расписание 23-го тура РПЛ

вчера, 19:12

РПЛ опубликовала расписание 23-го тура чемпионата.

15 апреля (суббота)

14:00 «Крылья Советов» – «Химки»
14:00 «Динамо» – «Пари НН»
16:30 «Урал» – ЦСКА
16:30 «Сочи» – «Краснодар»
19:00 «Торпедо» – «Спартак»

16 апреля (воскресенье)

14:00 «Оренбург» – «Локомотив»
16:30 «Факел» – «Ахмат»
19:00 «Ростов» – «Зенит»

Календарь оставшихся туров станет известен после жеребьёвки финальных стадий Кубка России.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В РФС пообещали, что сборная России проведёт матчи в июне
30 марта
Дюков оценил возможность участия сборной России в Кубке Америки
30 марта
В сборной Ирака опровергли слухи о том, что матч с Россией мог не пройти
29 марта
Россия получила приглашение от Ирака на ответный матч
28 марта
Официально«Манчестер Юнайтед» летом в США сыграет с «Рексхэмом»
28 марта
Президент РФС назвал одного из следующих соперников сборной России
26 марта
Сортировать
Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 23:07
Газон для Ростова родной, это препятствие для гостей.
Аксинья
Аксинья ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 22:33
Не торопись с прогнозом - Ростов вырвет очко у Зенита.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:21
Достаточно интересный тур...
Первая команда встречается со второй (на сегодня)....
Два испанских тренера в Лужниках....московское эль-класико..))
Гончаренко против бывшего своего клуба....
Всегда интересное непредсказуемое южное противостояние..Сочи-Краснодар...

Не понимаю почему и завтра по федеральному спортканалу показывают Боруссии-Вероны...когда можно было бы подряд показать И Динамо ..и Спартак...и Зенит...
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 19:36
В этом туре пенальтисты откатятся на законное третье место. Тут им не там...
Rupertt
Rupertt
вчера в 19:16
Локомотив опять очки потеряет, а Ростов с его нынешней проблемой (замечательным газоном) тоже пролетает мимо очков.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 