Стало известно расписание 23-го тура РПЛ

РПЛ опубликовала расписание 23-го тура чемпионата.
15 апреля (суббота)
14:00 «Крылья Советов» – «Химки»
14:00 «Динамо» – «Пари НН»
16:30 «Урал» – ЦСКА
16:30 «Сочи» – «Краснодар»
19:00 «Торпедо» – «Спартак»
16 апреля (воскресенье)
14:00 «Оренбург» – «Локомотив»
16:30 «Факел» – «Ахмат»
19:00 «Ростов» – «Зенит»
Календарь оставшихся туров станет известен после жеребьёвки финальных стадий Кубка России.
Первая команда встречается со второй (на сегодня)....
Два испанских тренера в Лужниках....московское эль-класико..))
Гончаренко против бывшего своего клуба....
Всегда интересное непредсказуемое южное противостояние..Сочи-Краснодар...
Не понимаю почему и завтра по федеральному спортканалу показывают Боруссии-Вероны...когда можно было бы подряд показать И Динамо ..и Спартак...и Зенит...
Первая команда встречается со второй (на сегодня)....
Два испанских тренера в Лужниках....московское эль-класико..))
Гончаренко против бывшего своего клуба....
Всегда интересное непредсказуемое южное противостояние..Сочи-Краснодар...
Не понимаю почему и завтра по федеральному спортканалу показывают Боруссии-Вероны...когда можно было бы подряд показать И Динамо ..и Спартак...и Зенит...