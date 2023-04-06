FA предъявила обвинения «Ливерпулю» в связи с поведением игроков

1680798543

06 апреля 2023, 19:29

Футбольная ассоциация Англии (FA) официально предъявила «Ливерпулю» обвинение в связи с поведением игроков в матче 29-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (1:4).

Футболисты «красных» на 34-й минуте игры окружили главного арбитра Саймона Хупера, эмоционально требуя удаления полузащитника «горожан» за фол на нападающем Коди Гакпо. У испанца на тот момент уже была жёлтая карточка. В заявлении FA утверждается, что «Ливерпуль» не смог обеспечить правильное поведение игроков, и клуб должен отреагировать до среды, 12 апреля.

Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола не получит санкций за празднование гола перед запасными «Ливерпуля».