Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

FA предъявила обвинения «Ливерпулю» в связи с поведением игроков

06 апреля 2023, 19:29
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити4 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Футбольная ассоциация Англии (FA) официально предъявила «Ливерпулю» обвинение в связи с поведением игроков в матче 29-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (1:4).

Футболисты «красных» на 34-й минуте игры окружили главного арбитра Саймона Хупера, эмоционально требуя удаления полузащитника «горожан» Родри за фол на нападающем Коди Гакпо. У испанца на тот момент уже была жёлтая карточка. В заявлении FA утверждается, что «Ливерпуль» не смог обеспечить правильное поведение игроков, и клуб должен отреагировать до среды, 12 апреля.

Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола не получит санкций за празднование гола перед запасными «Ливерпуля».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Укусы, наркотики и ставки. Самые дикие дисквалификации Англии
Вчера, 09:15Сергей Иванов в блоге Дно пробитоКомментарии1
Куадрадо, Лукаку и Ханданович получили дисквалификации после матча Кубка
06 апреля
Болельщикам, оскорблявшим Лукаку, могут пожизненно запретить посещать матчи
06 апреля
Абаскаль не будет дисквалифицирован после матча с «Ахматом»
06 апреля
«Енисей» получит 10 тысяч евро за отменённый матч на сборах
06 апреля
Исполком УЕФА отложил вопрос об отстранении Беларуси
05 апреля
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 00:18, ред.
Помню я как Пеп праздновал при Моуриньо (и как они потом обвиняли друг друга) и наоборот. А тут уже и Костас = сын. Лицемерие, не иначе. Как я был рад за титул МС, когда они КПР обыгрывали 3-2 в последнем туре и как же сейчас меня бесит гнилая натура некоторых товарищей оттуда. Сначала дисква Клоппа, который взорвался из-за слепоты лайнсмена, теперь вот это. В мою бытность игроком ох как бы я ждал матчей с такими соперниками в следующем сезоне (календарь уже не позволяет встретится), вообще мотивировать не надо было бы, заряжен на игру был бы максимально
alexgurzan
alexgurzan ответ протон (раскрыть)
06 апреля в 20:30
Добрый вечер.
Попробуйте сейчас, задержки быть не должно.
протон
протон
06 апреля в 19:49
Добрый вечер, администрация. Мои подписчики мне жалуются, что мои уведомления не отображаются у них, и не видно комментариев.

В чем дело? С 26 марта происходит беда в моем аккаунте. Что я нарушил?
Elliada
Elliada
06 апреля в 19:48
Удалять Родри?? Там не было за что удалять. Ливерпуль проиграл по делу. Причем тут Гвардиола??? Он праздновал в своей зоне. Это игроки Ливерпуля проходили возле него.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
06 апреля в 19:46
Непонятная какая-то ситуёвина...
Варвар7
Варвар7
06 апреля в 19:44
А почему главный арбитр встречи своей властью ни кого не удалил когда его окружили игроки? Ведь у него есть такие полномочия. Получается сам клуб должен наказывать своих же игроков после матча.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 