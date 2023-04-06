Болельщикам, оскорблявшим Лукаку, могут пожизненно запретить посещать матчи

1680795199

06 апреля 2023, 18:33

«Ювентус» сотрудничает с Turin Digos — отделом общих расследований и специальных операций для выявления всех болельщиков, применявших расистские оскорбления в адрес нападающего «Интера» .

Инцидент произошёл во время первого матча 1/2 финала Кубка Италии, который состоялся 4 апреля на поле «зебр» (1:1).

На стадионе «Альянц Стэдиум» установлено около 115 камер видеонаблюдения, что даст большое количество материала для расследования. Нарушители получат запрет на посещение матчей. Возможно, санкция будет пожизненной.