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Болельщикам, оскорблявшим Лукаку, могут пожизненно запретить посещать матчи

06 апреля 2023, 18:33
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)1 : 1Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

«Ювентус» сотрудничает с Turin Digos — отделом общих расследований и специальных операций для выявления всех болельщиков, применявших расистские оскорбления в адрес нападающего «Интера» Ромелу Лукаку.

Инцидент произошёл во время первого матча 1/2 финала Кубка Италии, который состоялся 4 апреля на поле «зебр» (1:1).

На стадионе «Альянц Стэдиум» установлено около 115 камер видеонаблюдения, что даст большое количество материала для расследования. Нарушители получат запрет на посещение матчей. Возможно, санкция будет пожизненной.

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Все комментарии
drug01
drug01
06 апреля в 20:12
Надо переходить от слов к делу. наказать одного как следует тогда тогда остальные прикусят язык!
shur
shur
06 апреля в 19:57
...вчера Turin Digos выявил полный стадион Камп Ноу, болельщиков, применявших расистские оскорбления в адрес нападающего Реала Виннисиуса и принял решение закрыть данное заведение на неопределённый срок...!!!
Rupertt
Rupertt
06 апреля в 19:39
И правильно сделают, таких животных нельзя пускать на стадионы.
протон
протон
06 апреля в 19:29
У итальянцев тоже есть фануйди?
stanichnik
stanichnik
06 апреля в 19:18, ред.
Хулиганство на стадионах это проблема не только у нас в стране, но и во всём мире, где законы потворствуют этому социальному явлению. Не знаю есть ли в Италии паспорта болельщиков, наверное всё же нет, но тем не менее властям ничего не мешает принять решение о запрете посещения спортивных соревнований недисциплинированными зрителями, вплоть до пожизненного. А почему это не работает у нас, не пониманию. Зато усложняем у себя жизнь остальным адекватным болельщикам бюрократическими постановлениями и не совсем работающими законами. Но, как законопослушный гражданин, я поддерживаю Закон о Fan ID и против его бойкота футбольными фанатами. Болейте за своих, а не против чужих!
VeniaminS
VeniaminS
06 апреля в 18:35
Правильное решение,оскорблять не надо !
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