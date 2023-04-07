Российских арбитров могут пригласить работать на турнир CAFA

Арбитры из России могут быть приглашены для работы на Чемпионат Футбольной ассоциации Центральной Азии 2023 (CAFA).
Данный вопрос будет рассмотрен в рамках заседания судейского комитета CAFA, который примет итоговое решение.
Ранее сообщалось, что сборная России может сыграть в этом турнире.
Только не надо говорить, что курочка по зёрнышку клюёт. В смысле перспектив в Европе. Сегодняшнему поколению российских арбитров "свистеть" в ЦА - унизительный потолок, выше которого только вакуум.
Только не надо говорить, что курочка по зёрнышку клюёт. В смысле перспектив в Европе. Сегодняшнему поколению российских арбитров "свистеть" в ЦА - унизительный потолок, выше которого только вакуум.