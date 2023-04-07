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Российских арбитров могут пригласить работать на турнир CAFA

вчера, 20:14

Арбитры из России могут быть приглашены для работы на Чемпионат Футбольной ассоциации Центральной Азии 2023 (CAFA).

Данный вопрос будет рассмотрен в рамках заседания судейского комитета CAFA, который примет итоговое решение.

Ранее сообщалось, что сборная России может сыграть в этом турнире.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 11:07
Есть ещё одна большая разница . Если ,в той же самой Италии , ошибки судей рассматриваются ,как что-то естественное ,то у нас ошибки судей рассматриваются с точки зрения предвзятости и личного интереса . Поэтому у нас и отношение к судейским ошибкам совсем другое . Коррупцию у нас ещё никто не отменял . Если сможешь перечисли фамилии арбитров ,от которых пострадал ЦСКА или Зенит за последние лет 5-ть ?! А по Спартаку "проехались" за это время : Лапочкин , Мешков ,Казарцев , Безбородов ,Левников , Москалёв , Иванов , Кукуляк ,Сухой ,Карасёв ,Москалёв ! Может ещё кого-то забыл .А потом будут говорить ,что спартачи вечно ноют по поводу судейства ?! Так что ,у нас правильное отношение к нашим судьям .
протон
протон ответ Давидофф Фармонов (раскрыть)
сегодня в 10:45
Здравствуйте для начала не мешало бы поздороваться

"Кому мы нужны кроме АФК?"
А финансирование газпромом ЛЧ, ЛЕ, и европейский футбол ? Ежегодные взносы от футбольного союза в европейскую футбольную коррумпированную копилку для них было приятно не правда ли? Алишер Усманов, Роман Абрамович Дмитрий Рыболовлев Юрий Кораблин и вот меня одно расстраивает то что эти российские миллиардеры вкладывали в европейский чемпионат, но ведь взбунтовавшейся европе было от их вложений только приятно не правда ли? Единственный положительный пример для росс. футбола это Галицкий.
Галицкому вообще надо поставить памятник при жизни!
Думаю уважаемый еще придет то время когда они будут просить вернутся РФ на евро арену для участий. То, что Россию отстранили от еврофутбола надолго - это всё-таки временное явление. Вот еще что как же далека от истины фраза "Спорт вне политики". И с учетом вышесказанного об отстранении нет никакого сожаления с учётом всего происходящего.
Вообще неплохо было бы в будущем Сибири и Дальнему Востоку играть в АФК и отправлять свои сборные на подобные турниры.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Zimka (раскрыть)
сегодня в 09:41, ред.
Арбитры везде, не только в РПЛ, ошибаются. Разве вы не видели грубых ошибок зарубежных судей на всевозможных турнирах и в официальных матчах? Разница только одна: мы, русские, видим в них исчадие ада и источник всех бед, а ТАМ - обыкновенных людей, имеющих право на ошибку. Кстати, в той же Италии скандалов поболее, чем у нас, достаточно почитать соответствующую информацию.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Давидофф Фармонов (раскрыть)
сегодня в 09:33
Понюхавшие атмосферу официальных международных матчей на высшем уровне, почувствовавшие себя причастными к футболу высших достижений, притягивающие к себе взгляды миллионов болельщиков и специалистов...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 08:09
Мы с Товарищами не против!
Пущай наша футбольная фемида отведает горького перчика с рисом)
112910415
112910415
сегодня в 05:10
пусть работают ... профессионалам нужна практика
Давидофф Фармонов
Давидофф Фармонов ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:45, ред.
а кому вы вообще нужны кроме АФК? С вами даже северная Македония не хочет выйти на поле. Вы до такой степени себя не уважаете что до конца надеетесь вдруг разрешат учавствовать на турнирах. а зачем?
Давидофф Фармонов
Давидофф Фармонов ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 00:42, ред.
А вот теперь ответ мне пожалуйста, эти российские судьи на этих турнирах под эгидой уэфа чего то добились?? Тот же Карасев судил матчи финал лч или финал чемпионата Европы? Даже им не дают матчи плей офф лиги конференции. о чем ты вообще говоришь? Понюхавшие пороху где? На матчах Лудогорец - Шериф?
lotsman
lotsman
вчера в 23:05
Российские судьи выходят на международную арену.))
Zimka
Zimka ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 23:04
При том уровне судейства что есть сейчас, и без всяких санкций, скорее всего никого бы не позвали на ЧМ и на плей офф ЛЧ.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:02
А почему бы и нет. Лишь бы не оплошали .
протон
протон
вчера в 21:55
Я надеюсь Дюков не будет пытаться к АФК российский футбол присоединять
minai
minai
вчера в 21:54
Побьют !
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:23, ред.
Поставьте себя на место того же Карасёва и других наших арбитров, обслуживавших матчи самого высокого уровня вплоть до ЛЧ, ЧЕ и ЧМ и тогда поймёте, что значит для них, самолюбивых ребят, понюхавших пороху в указанных турнирах, ехать в Центральную Азию.
Только не надо говорить, что курочка по зёрнышку клюёт. В смысле перспектив в Европе. Сегодняшнему поколению российских арбитров "свистеть" в ЦА - унизительный потолок, выше которого только вакуум.
dok66
dok66
вчера в 21:01
Ну и хорошо , хоть потренируются на международных матчах .
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:35, ред.
А если всё будет хорошо, то и на чемпионат Антарктиды среди пингвинов пригласят
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 20:30
Если получится пусть едут и судят матчи.... нечего расслабляться
Гость
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