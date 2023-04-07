Российских арбитров могут пригласить работать на турнир CAFA

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вчера, 20:14

Арбитры из России могут быть приглашены для работы на Чемпионат Футбольной ассоциации Центральной Азии 2023 (CAFA).

Данный вопрос будет рассмотрен в рамках заседания судейского комитета CAFA, который примет итоговое решение.

Ранее сообщалось, что сборная России может сыграть в этом турнире.