«Реал» заработал больше всех призовых от УЕФА в 2022 году

«Реал» в 2022 году больше всех клубов заработал призовых от УЕФА — 133,7 млн евро.
Сумма включила в себя платёж за выход в групповой этап Лиги чемпионов, бонусы за результаты, долю прав на телетрансляции в Испании, а также дополнительные средства, основанные на исторических рекордах клубов в соревнованиях УЕФА. Вторым в таблице призовых стал «Ливерпуль», получивший 120 млн. Следом идут «Бавария» (почти 110 млн), «Манчестер Сити» (около 109 млн), ПСЖ (92 млн), «Челси» (91,9 млн). «Барселона» получила 64,6 млн, а после выхода в плей-офф Лиги Европы ещё 6,4 млн.
32 клуба, принявших участие в групповом этапе Лиги чемпионов, заработали в среднем 61,8 млн, меньше всего получил «Шериф» — 23,7 млн.
Призовые «Айнтрахта» из Франкфурта составили 38 млн евро за победу в Лиге Европы, а второго финалиста — «Рейнджерс», 20,7 млн.
УЕФА разделил 235 млн евро между клубами, участвовавшими в Лиге Конференций. Победитель третьего еврокубкового турнира — «Рома» получила 19,2 млн.
а не высокомерную черепашку
а не высокомерную черепашку
Чур меня, чур... Дежавю? А нет реально было.
«Реал» за прошлый сезон заработал на игре в еврокубках больше всех
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1348404/real-liverpul 06.04.2023
Чур меня, чур... Дежавю? А нет реально было.
«Реал» за прошлый сезон заработал на игре в еврокубках больше всех
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1348404/real-liverpul 06.04.2023
Это она про Шериф...
Это она про Шериф...