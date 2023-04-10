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«Реал» заработал больше всех призовых от УЕФА в 2022 году

сегодня, 01:39

«Реал» в 2022 году больше всех клубов заработал призовых от УЕФА — 133,7 млн евро.

Сумма включила в себя платёж за выход в групповой этап Лиги чемпионов, бонусы за результаты, долю прав на телетрансляции в Испании, а также дополнительные средства, основанные на исторических рекордах клубов в соревнованиях УЕФА. Вторым в таблице призовых стал «Ливерпуль», получивший 120 млн. Следом идут «Бавария» (почти 110 млн), «Манчестер Сити» (около 109 млн), ПСЖ (92 млн), «Челси» (91,9 млн). «Барселона» получила 64,6 млн, а после выхода в плей-офф Лиги Европы ещё 6,4 млн.

32 клуба, принявших участие в групповом этапе Лиги чемпионов, заработали в среднем 61,8 млн, меньше всего получил «Шериф» — 23,7 млн.

Призовые «Айнтрахта» из Франкфурта составили 38 млн евро за победу в Лиге Европы, а второго финалиста — «Рейнджерс», 20,7 млн.

УЕФА разделил 235 млн евро между клубами, участвовавшими в Лиге Конференций. Победитель третьего еврокубкового турнира — «Рома» получила 19,2 млн.

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Перевод с apnews.com
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Все комментарии
shur
shur ответ FenixSL (раскрыть)
сегодня в 17:24, ред.
...классом выше, потому и мера высокая!!! И потом в Реале играть надо, а не замыкать!!!
амурец
амурец
сегодня в 16:13
Реал лучший, отсюда и зароботки
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 15:47
Таких заработков я ещё не помню... Это очень круто. Считай можно позволить себе одну ногу Мбаппе купить.
FenixSL
FenixSL ответ shur (раскрыть)
сегодня в 11:42
Холанда надо Винисиусу
а не высокомерную черепашку
shur
shur
сегодня в 09:00
...купите этого молодого, несмышлённого Мбаппе, наконец то!!!
Рaтмир
Рaтмир
сегодня в 08:58
В заголовке можно было оставить только Реал - заработал...:))).... Перес и не заработал, то это не Перес...
6prs22pzv42m
6prs22pzv42m
сегодня в 08:08
И играют, и деньги зарабатывают...
Rupertt
Rupertt
сегодня в 08:08
Реал больше всех зарабатывает, но и больше всех тратит, так что прибыль тут маленькая будет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:08
Славно потрудился- получите, распишитесь...
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 07:57
Нормально Реал заработал
adekvat
adekvat
сегодня в 07:44
На Мбаппе деньги копят.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 07:03
Ну в принципе понятно что Реал был крут с том сезоне... и даже Рейнджерс себе немного отхватил...:)))
swed27
swed27
сегодня в 06:40
На призовые можно неплохо усилиться в трансферное окно или повысить зарплату ценным игрокам
ABir
ABir
сегодня в 06:05
Логично, кто выиграл главный клубный трофей, тот больше всех и заработал
qapbg9axvb76
qapbg9axvb76
сегодня в 05:27
Читал эту новость на соккере несколько дней назад.
Чур меня, чур... Дежавю? А нет реально было.
«Реал» за прошлый сезон заработал на игре в еврокубках больше всех
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1348404/real-liverpul 06.04.2023
hqcjdavsdt4t
hqcjdavsdt4t
сегодня в 04:40
Лучшая команда и получила больше всех, тут всё по чесноку
Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:38

Это она про Шериф...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:04
Всё правильно. Чем больше сыграно и выиграла команда матчей в еврокубках и чем больше завоевала кубков , тем больше премиальных.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:01
Деньги идут к деньгам. У кого их и так много, получают дополнительно...
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