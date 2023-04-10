«Реал» заработал больше всех призовых от УЕФА в 2022 году

1681079955

сегодня, 01:39

«Реал» в 2022 году больше всех клубов заработал призовых от УЕФА — 133,7 млн евро.

Сумма включила в себя платёж за выход в групповой этап Лиги чемпионов, бонусы за результаты, долю прав на телетрансляции в Испании, а также дополнительные средства, основанные на исторических рекордах клубов в соревнованиях УЕФА . Вторым в таблице призовых стал «Ливерпуль», получивший 120 млн. Следом идут «Бавария» (почти 110 млн), «Манчестер Сити» (около 109 млн), ПСЖ (92 млн), «Челси» (91,9 млн). «Барселона» получила 64,6 млн, а после выхода в плей-офф Лиги Европы ещё 6,4 млн.

32 клуба, принявших участие в групповом этапе Лиги чемпионов, заработали в среднем 61,8 млн, меньше всего получил «Шериф» — 23,7 млн.

Призовые «Айнтрахта» из Франкфурта составили 38 млн евро за победу в Лиге Европы, а второго финалиста — «Рейнджерс», 20,7 млн.