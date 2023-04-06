«Килиан Сен-Жермен» выдаст 60 млн евро Мбаппе за лояльность. Платят за каждый чих

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вчера, 22:54

Поговорим о бонусах в футболе.

Капитан сборной Франции обиделся на ПСЖ

Килиан выпустил заявление, где осудил клуб за ролик, в котором главная роль у него, а на фоне молодые игроки. В рекламе торгуют дорогущими абонементами на новый сезон. Но в кадре нет Месси и Неймара. Создается впечатление, что легенд специально не включили, ведь знают об их судьбе, оба могут уйти. Мбаппе возмутился, ролик выставляет его не в лучшем свете:

Мне никто не сообщал о целях беседы. Было похоже на обычное интервью для клуба. Я не согласен с публикацией этого видео. Вот поэтому борюсь за права на мой индивидуальный образ. ПСЖ – отличный клуб и большая семья, но это не «Килиан Сен-Жермен».

Учтите, что заявление не в защиту Месси, Неймара, Рамоса и Доннаруммы. Скорее в центре финансовая выгода. Мбаппе борется за права на использование своего имиджа. Из-за этого у него и боссов ПСЖ уже были конфликты. Хочет больше денег, хотя и так он получил идеальный контракт с парижанами. Если не продлит соглашение этим летом, то через год может уйти бесплатно.

А знаете на какую информацию Мбаппе не реагировал? Что получит 60 млн евро как бонус за лояльность. Ничего себе сумма. Зарплата Мбаппе и так 72 миллиона евро в год до налогов – самая крупная во французской лиге. Также нападающий получает бонусы за каждый гол, ассист и, скорее всего, даже матч. Мбаппе случайно выдал правду. «Пари Сен-Жермен» на время стал «Килиан Сен-Жермен».

Серия пенальти может стоить 1 млн фунтов

У клубов АПЛ разные подходы к бонусам. Отдельные платят за место в таблице. Теперь Хау громит несчастного Мойеса, но в «Ньюкасле» есть люди, которые помнят, как бонусная система строилась вокруг позиции в таблице. За любое место выше семнадцатого Майкл Эшли платил игрокам «сорок». Чаще всего премии добавлялись к июньской зарплате футболистов. Бывший владелец клуба учитывал время, которое конкретный футболист провел на поле в АПЛ .

После смены владельцев систему бонусов пересмотрели. Но сохранение места в АПЛ учитывается. А вот в «Челси» не платят за место в таблице АПЛ . Зато у каждого игрока была собственная система поощрений за определенные достижения. Интересно, защитники сумели выбить премиальные за «сухари»? Игроки «Челси», разумеется, получали деньги за победу в ЛЧ – 10 млн фунтов. А еще потеряли один миллион на всех, когда уступили «Ливерпулю» в Кубке Англии год назад.

Знаем стоимость промахов Аспиликуэты и Маунта в серии пенальти. Хотя подобные бонусы по контрактам делят между футболистами, они будут последними людьми планеты, если не учитывают персонал клуба. Понятно, что если у богатой команды трофейный сезон, то логично дарить подарки людям без миллионных зарплат. Миллион фунтов на всех не большие деньги для игроков основы, но тот же «Реал» улучшил положение персонала клуба, набирая бонусы в ЛЧ .

В «Манчестер Сити» бонусы за всё на свете

Например, за звание «Игрок года». Также за попадание в сборную сезона в АПЛ по версии ассоциации футболистов-профессионалов. У кого лучше контракт – у того выше бонусы. Холанд и Де Брюйне станут богаче на 1-1,5 млн фунтов, если выиграют Лигу чемпионов. На всех в МС разделят 15 миллионов фунтов, но будут и другие премии. Бонусные выплаты позволяли игрокам сохранять доходы во время пандемии, когда клубы сокращали зарплаты на время.

Но встречались и странные условия. Балотелли в «Ливерпуле» обещали 1 миллион фунтов за хорошее поведение. Окслейд-Чемберлен получал деньги за каждый матч в «Арсенале», когда играл дольше 20 минут. А вот «Арминия» сумела обмануть форварда Джузеппе Рейну, когда тот в середине девяностых потребовал по дому за каждый год в немецкой команде. Хитрые юристы клуба поняли, что в договоре не сказано, какой именно дом должны построить.

Каждый год дарили Рейне по домику из конструктора. Вот поэтому футболистам нужны не агенты, а юристы. У Льориса точно хороший консультант и чувство юмора. Французу платят бонусы в «Тоттенхэме» за поражения. Нередко выплаты прописывают при трансферах. Например, «Манчестер Сити» платил «Атлетико» за каждые 15 голов Агуэро, за каждые 25 матчей и отдельно за каждый титул в АПЛ . Серхио заработал мадридцам неплохие деньги.

Клубам пора контролировать объем бонусов

МЮ заплатил Алексису Санчесу бонус за лояльность за сезон в «Интере» в аренде. Ибрагимовичу платили за голы по нарастанию. С первого по пятый голы – одна цена, с пятого по десятый и так далее – другая. Легендарный пункт в контракте Суареса о запрете кусаться «Барселона» могла дополнить деньгами. У семей Суареса и Месси была одна семейная ложа на «Камп Ноу». Также каталонцы обязались доставлять членов семьи Лионеля в Аргентину частными авиарейсами.

Но такие штуки можно объяснить статусом Лионеля. Хотя его бонусы в итоге навредили финансовому состоянию «Барселоны». А вот когда 60 млн евро платят за лояльность молодому Мбаппе, то это перебор. Понятно, почему Килиан остался в ПСЖ – из-за денег. Но вряд ли стоит продолжать обманывать, что дело в патриотизме, любви к Парижу и нынешнему клубу. Килиан после вылета от «Баварии» задумался об уходе в АПЛ или в «Реал», но не хочет терять деньги.

Шейхи постараются не отпустить француза летом. Но это может стать ошибкой. Нельзя купить верность, хотя важно поощрять ценных сотрудников клубов. Но и черта есть, как у выплат тренерам при увольнении. Компенсации огромные, а платят их в основном после поражений. Поттера хвалят, что отказался от 50 млн фунтов и взял у «Челси» лишь тринадцать. Но разве Грэм отработал эти деньги? Конте тоже не заслужил компенсацию в «Тоттенхэме».